El PSOE ve "fuera de la legalidad” la prórroga del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ve “fuera de la legalidad” la continuidad del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines por parte del Gobierno local de José María Bellido, a quien ha acusado de ser “incapaz de sacar a tiempo la renovación de los mayores contratos que tiene el Ayuntamiento, puesto que una y otra vez necesita de prórrogas de urgencia para que se sigan prestando servicios esenciales en nuestra ciudad, lo que demuestra su incompetencia y la de su equipo de gobierno y su falta de diligencia”.

Moya ha recordado que ya "tuvo que realizar prórrogas para el contrato de ayuda a domicilio" en el mandato anterior, "y lo ha tenido que volver a hacer en este mandato", y que “lejos de aprender de los errores, cada vez lo hacen peor, ya que en esta ocasión incluso realizan una prórroga fuera de la legalidad”.

Así, ha comentado que el contrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario termina el 28 de julio de 2024 sin la posibilidad legal de una prórroga, ya que se han agotado los dos años de prórroga previstos en dicho contrato.

“El Gobierno de José María Bellido -según Moya- externaliza y privatiza cada vez más los servicios municipales argumentando que de esta manera se gestiona de forma más eficaz, pero la realidad nos demuestra que lo realmente eficaz es gestionar de manera competente tanto el personal como los contratos del Ayuntamiento, y no hacerlo con desidia, desinterés o incompetencia”.

Este contrato tenía un presupuesto base de licitación de más de 6 millones de euros para dos años y dos más de posibles prórrogas. En el contrato se había fijado una duración inicial de dos años que se inician en 2020, finalizando en 2022. Las posibles prórrogas de este contrato se han utilizado para el año 2023 y 2024 siendo 28 de julio de 2024 el último día del contrato, según explica el PSOE. "A pesar de esto, en este último año no han preparado los pliegos técnicos y la solicitud a contratación para que se inicien los trámites de elaboración del nuevo expediente para publicarlo en la plataforma de contratación", señalan en un comunicado.

Ahora, "argumentan que se hace necesaria la continuidad del contrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado por cuestión de interés público, por un plazo máximo de nueve meses o hasta la firma del nuevo contrato por una cantidad de más de 3 millones de euros”, en concreto 3.191.332 euros, “pero el interés público está fundamentalmente en tener una administración eficaz que sea capaz de elaborar y contratar dentro de las normas legales y no hacerlo de manera alegal”, ha señalado la socialista, que ha reseñado que la continuidad del contrato “está informada de disconformidad por la intervención general, y esto es así porque no hay ninguna justificación para este retraso, ninguna ley ni artículo recoge la posibilidad de continuar un servicio sin una razón justificada”. Incluso la asesoría jurídica, según Moya, informa que esta continuidad de contrato está fuera de los supuestos recogidos en la ley y, por tanto, no puede informarla de ninguna manera.

“Es increíble que no se hayan dado cuenta hasta ahora de que este contrato y la última prórroga finalizaban, y que se dé pie a pensar que pueda tener algún interés en seguir contratando con las mismas empresas sin pasar por un concurso público”, ha concluido.

Moya ha comentado también el “abandono” con que el Gobierno de Bellido gestiona el área municipal de Parques y Jardines, puesto que los trabajadores municipales "siguen sin recibir ropa laboral desde el año 2019 y las herramientas y vehículos que utilizan están en un estado lamentable y son la flota más antigua que tiene el Ayuntamiento, ya que es donde recalan los vehículos desechados de otros servicios como Policía Local".

“José María Bellido debería exigirles a sus 14 delegados y 14 coordinadores generales mayor eficacia y diligencia para no poner al Ayuntamiento en situaciones tan irregulares y alegales como esta”, ha finalizado.