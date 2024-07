«Lo que no se ha hecho en 40 años en Las Jaras ahora se va a hacer en tres»

La entidad urbanística de conservación Las Jaras, que colabora con el Ayuntamiento, representa a unos 400 residentes en las viviendas regularizadas de Las Jaras y media en problemas como el suministro de agua, que toma especial relevancia en verano.

-¿Cuál es la labor de la entidad urbanística de conservación Las Jaras?

-La entidad urbanística es un ente que se constituyó hace aproximadamente cuatro años, ya cinco. Tenemos algunas competencias de mantenimiento de viales de alumbrado público, mantenimiento, consumo eléctrico, cortafuegos, señalización, etcétera. No son competencias ni el ciclo integral del agua, ni el suministro de energía eléctrica, ni el tema de comunicaciones de telefonía, que son ya competencias, o bien del Ayuntamiento, o de la compañía suministradora. Nosotros ahí lo único que podemos hacer es reclamar.

-¿Qué pasos se han dado y cómo ha avanzado la urbanización desde su constitución?

-Se ha avanzado mucho, por supuesto, en tema de mantenimiento de la urbanización y lo que más se ha trabajado ha sido en el ciclo integral del agua. No como competencia, pero sí en reclamar a quien tiene competencia que eso funcione. La competencia la tenía la empresa Javiaras, que es la empresa promotora. Tenía la obligación de dar un suministro de agua en condiciones, un mantenimiento de instalaciones y una depuración. Algo que no es normal. Es la única urbanización en la que hay una empresa externa a Emacsa. Es algo que se hizo en su día, que no se debía de haber hecho, es nuestra opinión. Entonces el agua se acumula allí en la presa y desde allí se capta el agua, se depura y luego, en teoría, se deben de depurar las aguas residuales. Javiara tuvo una dejación total de funciones, esto llegó ya a un extremo insoportable. No mantenía instalaciones, las averías eran constantes y tardaba mucho en repararlas. Las aguas residuales, además, sospechamos que tampoco tenían el tratamiento que debían tener. Entonces ya intervino el Ayuntamiento requiriendo a Javiara, que tenía una empresa instrumental que era Luxico, con la idea de solucionar este problema. Un problema que lleva ya más de 30 años, no es reciente, lo que pasa es que hasta ahora ningún Ayuntamiento había sido valiente para solucionarlo. Entonces se empezaron a tomar carta en el asunto. El primer paso fue darle un plazo a Javiaras y a Luxico para que cumplieran con sus obligaciones. Pasó ese plazo, no las cumplieron y el Ayuntamiento declaró el incumplimiento. Acto seguido encargó una auditoría externa para ver la situación de todas las instalaciones. Se hizo y en base a esa auditoría, que daba fe de todas las deficiencias, el Ayuntamiento y Emacsa han seguido actuando. Como solución intermedia se optó por poner a otra empresa que provisionalmente llevara la gestión del agua, que es Agenagua. Ésta lleva unos tres años llevando a la gestión del agua.

-¿Y ha encontrado cambios desde entonces?

-El cambio de Luxico a Agenagua ha sido muy grande porque Luxico tiene una dejación total de funciones. Agenagua tiene personal a diario allí. En el momento que hay una avería están sobre ello, intentan solucionarlo lo antes posible. Es normal que haya vecinos que tengan sus quejas, pero tenemos que entender que las instalaciones no son de Agenagua, que son de Luxico y están en la situación que están. Si hay tuberías que tienen 40 años, se atascan, se deterioran y se rompen, lo más que pueden hacer es repararlo lo antes posible.

-El último paso que se ha anunciado es que Emacsa va a asumir el ciclo del agua. ¿Cómo acogen esta noticia?

-Hemos tenido numerosas reuniones con Ayuntamiento, Emacsa, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Junta de Andalucía y, fruto de todas estas conversaciones y reuniones, Emacsa nos ha presentado un cronograma de actuación de las infraestructuras que se van a hacer. En un plazo aproximado de tres años se va a concluir todo. Ahora mismo hay proyectos en fase de redacción. Se va a hacer un depósito nuevo en el Cerrillo; desde ahí una conducción hasta un depósito en Los Villares y luego continuará hasta Cerro Muriano. Desde este depósito en Los Villares habrá un ramal que irá hasta Trassierra y con una derivación a Las Jaras para el suministro de agua potable. Y, por parte de la Junta, se va a construir con fondos europeos una estación depuradora de aguas residuales nueva. También destacar que Emacsa, conforme vaya viendo las necesidades, irá actuando en la instalación interior.

-¿El cronograma está hecho en base a las peticiones de la entidad?

-Nosotros teníamos unas inquietudes y así se han plasmado en él. Sabíamos que todo estaba en marcha, pero claro, lo que no teníamos era fecha, queríamos un compromiso para que se plasmara en un documento todos los plazos. Según este cronograma, el comienzo de la explotación será en abril de 2027.

-¿Cómo valoran los plazos establecidos?

-En principio son plazos reales, ¿no? Habrá personas que quieran que sea de inmediato, pero la realidad es la que es. Si las cosas las queremos hacer ordenadamente y legalmente, no hay otra posibilidad. Lo importante es que se está haciendo después de muchos años, porque en nuestro poder hay informes de Emacsa desde el año 1987 diciendo las deficiencias que hay. Entonces si ahora en el plazo de tres años se va a solucionar , pensamos que es bastante razonable. Lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia. Lo que no se ha hecho en 40 años se va a hacer ahora en tres años, porque ya hay voluntad por parte de todos y financiación.

«Hasta ahora, ningún Ayuntamiento había sido valiente para solucionar el problema del agua»

-Hasta entonces, ¿a qué problemas tendrá que seguir enfrentándose la urbanización?

-El principal problema que tenemos es el tema del suministro del agua y las posibles averías que podamos tener, pero bueno, dentro de lo malo, tenemos una empresa que está respondiendo y yo pienso que humanamente hace lo posible. Averías que en cuestión de horas están solucionadas, incluso averías que no han llegado tampoco ni a un corte de agua. O sea, que lo han podido solucionar sin tener corte de agua.

-En verano el problema se acentúa, ¿no?

-Claro, principalmente porque el consumo es muchísimo mayor por la población, se multiplica por las piscinas y el riego. Por ello, requieren las instalaciones de mayor depuración, mayor bombeo y, claro, hay más posibilidad de avería. También ocurre que hay tuberías con 40 años y zonas donde la suciedad se acumula. Claro, si hay una zona que lleva seis meses sin apenas movimiento de agua y ahora hay un consumo alto, es normal que arrastre algunas impurezas acumuladas en las tuberías. Ocurre en viviendas que solamente están ocupadas en verano.

-¿Cómo es la situación de este verano en comparación con el anterior?

-De momento, con las lluvias que ha habido el agua se ha renovado bastante, el agua del pantano. Pensamos que eso ha podido influir favorablemente. Y, de momento, sabemos que la empresa de agua hace los controles y análisis de laboratorio que se exigen y los presenta periódicamente a los organismos oficiales. Sabemos que está cumpliendo con los parámetros que tiene que cumplir. Y en ese aspecto, pues bueno, sabemos que el agua se depura y el agua se controla. Y en el momento en que haya algún parámetro que no cumple , actúan de momento.

Suscríbete para seguir leyendo