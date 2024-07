La futura ley de vivienda andaluza buscará hacer frente al incremento de precios sin previsión de limitar los alquileres

El consejo de gobierno de la Junta aprobó hace unos días el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía cuyo objetivo principal, según dijo la consejera de Fomento, Rocío Díaz, es impulsar y favorecer el derecho a la vivienda. El anteproyecto entra ahora en fase de exposición pública con la previsión de poder estar listo para 2026. El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y la delegada de Fomento, Carmen Granados, han presentado este lunes a los medios dicho anteproyecto, aunque sin ahondar en datos que directamente puedan afectar a Córdoba más allá de lo comentado por la consejera.

Entre los aspectos más destacados de la futura norma, se encuentra abordar "el encarecimiento del precio para la venta y para el alquiler", aunque como ha reconocido Granados, no se plantean limitar los precios. Según ha dicho la delegada, la Junta "no pretende coartar la libertad de los titulares de vivienda", algo que, entiende, sí hace la normativa estatal. Precisamente, por esa norma del Gobierno nace la ley andaluza, la primera a nivel autonómico que se impulsa en España, al considerar el Ejecutivo de Juanma Moreno que la nacional no ha venido a solucionar realmente los problemas de vivienda que hay en el país. Es más, el propio Adolfo Molina ha calificado esa norma estatal de "ideológica" e intervencionista (cabe recordar que una sentencia del Tribunal Constitucional señala que la ley había invadido competencias en la materia que eran exclusivas de Andalucía).

Las claves del anteproyecto

Entre las medidas que se quieren impulsar con la futura ley destacan, entre otras cosas, la derogación de cuatro leyes andaluzas para unificarlas y solucionar varios problemas que son evidentes en materia de vivienda a día de hoy. El encarecimiento de la vivienda, tanto en venta como de alquiler, la falta de oferta de la segunda, las dificultades que tienen los jóvenes de emanciparse, el envejecimiento del parque residencial existente (primando, por lo tanto, la rehabilitación) o la carencia de espacios públicos y zonas verdes.

Qué se hará

Pero, ¿cómo se resuelven todos esos problemas? El anteproyecto aprobado en consejo de gobierno se sustenta sobre cuatro amplios ejes que recogen medidas concretas que llevar a cabo. Por un lado, está producir suelo donde se construya vivienda asequible. En este punto se recogen medidas como crear un portal con los suelos disponibles para que el sector pueda consultarlo fácilmente; o algo clave: incorporar de forma inmediata los suelos urbanos dotacionales al uso residencial y crear una infraestructura de equipamiento en alquiler.

Construcción de vivienda nueva en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El segundo eje se basa en crear más oferta de vivienda, simple y llanamente. Esto se consigue, según el anteproyecto, dando subvenciones a promotores privados y públicos; creando áreas prioritarias donde es más difícil acceder a la vivienda para centrar ahí los recursos (ayudas al alquiler y a la compra, por ejemplo); y simplificando la construcción de VPO asimilando los procesos a los que imperan en el régimen libre.

Más medidas

En tercer lugar, el anteproyecto habla de equilibrar la oferta de vivienda en venta y en alquiler priorizando el uso habitual y permanente.

Por último, el cuarto eje de las medidas a aplicar habla de hacer un inventario único de viviendas públicas y mejorar la calidad y la eficiencia energética de los inmuebles, potenciando también el uso de terrazas y espacios libres.