La falta de acuerdo para renovar el convenio de hostelería en Córdoba congela las subidas salariales

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT informaron de que, a pesar de haber llegado a un acuerdo en la mesa de negociación para firmar el nuevo convenio colectivo de hostelería en Córdoba en la mañana de este lunes, “la organización patronal Hostecor se echó para atrás de lo pactado y deja, de nuevo, tirados a los trabajadores del sector", denuncian ambas centrales sindicales en una nota de prensa. La patronal, por su parte, asegura que los sindicatos "han tergiversado los hechos al afirmar que Hostecor se echó para atrás de lo pactado" y dice que las propuestas para el convenio son "desproporcionadas".

Los sindicatos denunciaron que “se trata de un sector esencial en nuestra provincia, en continuo crecimiento y dónde los beneficios se multiplican” y añadieron que “lamentablemente, vemos como Hostecor menosprecia los intereses de los trabajadores, llegando a acuerdos en la negociación que luego no suscribe en el momento de la firma”.

Una subida del 10,2%, en el aire

Según informó el secretario provincial de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Córdoba, Juan Martínez, en concreto, se había pactado mantener el redactado del convenio, acordando una subida salarial del 10,2% repartida en los años 2024, 2025 y 2026, el 3,4% anual de media. Sin embargo, señaló Martínez, “tras la espantada del presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, propietario, entre otros, del restaurante Casa Mazal en la Judería, hemos visto como hoy no se ha firmado el nuevo acuerdo, condenando a los trabajadores del Sector a seguir sin un nuevo Convenio que les proporcione la necesaria actualización de salarios”.

Un camarero atiende a unos clientes. / CÓRDOBA

El secretario ugetista señaló que “el pasado miércoles, en una reunión del Consejo Rector del Patronato de Turismo, hicimos partícipes de esta situación a los diferentes responsables políticos del sector de turismo en Córdoba, demandando su actuación de cara a que Hostecor modifique su actitud y permita que el acuerdo alcanzado se haga efectivo”. Hay que recordar, señaló Martínez, que “hace unos días se desbloqueó el conflicto sobre la delimitación de la Zona de Gran Afluencia Turística de Córdoba, con el acuerdo entre estos mismos interlocutores y sindicatos”.

Piden "responsabilidad" a la patronal

Por su parte, la responsable de Hostelería de CCOO de Córdoba, Eva Sánchez, pidió "responsabilidad" a la patronal para que "acepten la subida que ya se había consensuado para dignificar el sector". Para Sánchez "el cambio de paso del presidente de Hostecor responde a la visión cortoplacista de la patronal, que se empeña en mantener un convenio precario que expulsa a las personas trabajadoras con el único objetivo de rebajar cada vez más los costes laborales e incrementar los beneficios empresariales a costa de las personas trabajadoras". Por ello, "no nos extrañaría que, en breve, la patronal pida un cupo de trabajadores extranjeros amparado en que no encuentra mano de obra cuando se niegan a subir salarios, recuperar poder adquisitivo y a mejorar las condiciones sociales de los trabajadores y trabajadoras del sector. No le interesa firmar el convenio porque así no tiene que subirle el salario a las personas que trabajan de forma regularizada, no digamos a las que lo hacen en la economía sumergida de la que el señor Guerrero no quiere hablar", concluyó la responsable sindical.

Finalmente, los sindicatos UGT y CCOO manifestaron su interés en que Hostecor asuma el acuerdo que, junto con el resto de organizaciones patronales y sindicales, dio por bueno, y que, “de esa forma, se atienda el derecho de las personas trabajadoras de este sector, tan necesitadas de ver como sus sueldos se actualizan”.

La patronal ve "desproporcionada" la propuesta

Hostecor, por su parte, ha manifestado a través de un comunicado su "más enérgica repulsa hacia los señalamientos personales y las falsas acusaciones vertidas sobre nuestra organización y su presidente, Jesús Guerrero". Consideran "inaceptable que se recurra a ataques personales para desvirtuar un proceso de negociación que ha sido llevado a cabo con la máxima transparencia y profesionalidad por parte de Hostecor". El documento firmado por Guerrero al que ha tenido acceso este periódico señala que "es evidente que los sindicatos pretenden desviar la atención de su propia incapacidad para llegar a acuerdos realistas y sostenibles para el sector".

A su juicio, los sindicatos "han tergiversado los hechos al afirmar que Hostecor se echó para atrás de lo pactado". La patronal ha explicado que "la realidad no es otra que, tras reducir la negociación por su parte a meros intereses económicos, hasta en tres ocasiones se llegó a un pre-acuerdo y cuando volvíamos a reunirnos volvían a subir. El último acuerdo se fijó en una subida de 3,33 % cada año y nuevamente, de forma unilateral, volvieron a subir y con amenaza de huelga".

Hostecor cataloga de "desproporcionadas" las propuestas presentadas por CCOO y UGT que -dicen- no reflejan la realidad económica actual del sector de la hostelería.

Por otro lado, Hostecor asegura que ha demostrado, en reiteradas ocasiones, su "compromiso con los trabajadores y con el desarrollo de un sector esencial para nuestra provincia. Sin embargo, no podemos aceptar condiciones que comprometan el futuro de nuestras empresas y el sustento de las familias y los propios trabajadores que dependen de ellas. Nuestra prioridad es garantizar la sostenibilidad del sector y la creación de empleo de calidad, y no cederemos ante presiones injustificadas".

En consecuencia, el colectivo ha anunciado que no volverán a sentarse a negociar con CCOO y UGT "mientras mantengan esta actitud de confrontación y deslealtad".