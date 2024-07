"Los días de piscina nos dan la vida"

«Ir a la piscina nos da la vida, es lo que más nos gusta del verano, ojalá estuviéramos más rato porque a todos nos encanta el agua». Son declaraciones de Pilar, una de las usuarias más dicharachera de la residencia de mayores Vitalia Guadalquivir de Córdoba. Llegó al centro «medio muerta», asegura, y desde que vive en él se siente más viva que nunca. No deja de bromear con «el churro» de colores que se asigna a cada alumno para flotar y cuando llega la hora de salir, se hace la remolona para aprovechar hasta el último minuto.

Cada martes y jueves, un grupo de entre diez y doce residentes se levanta a primera hora, desayuna y se coloca el bañador dispuestos a pasarlo bien, como quien sale de cachondeo con los amigos. «Luego nos subimos todos a la furgoneta y nos vamos a la piscina del Parque Figueroa, donde participamos en el programa de mayores activos», explica la psicóloga que los acompaña.

Llevan años inscritos y los residentes están encantados. «Hacemos aquagym», comenta Dolores, una usuaria de 89 años que el jueves acudió por primera vez esta temporada. Se mueve en silla de ruedas y aunque al principio del verano no tenía claro si asistir, con la llegada de la ola de calor, cambió de opinión. «Empezamos a las 9.45 hasta las 10.30 horas, el agua está fresquita, pero muy buena y la verdad es que se nos hace corto", comenta, «a mí me ayudan a entrar en la piscina, pero una vez en el agua, puedo moverme casi mejor que fuera, me ayuda mucho a la espalda y me refresca, ¡cuando llego a la residencia hasta me pongo la rebequita!».

No hay límite de edad. Elvira, de 96 años, conocida como «la abuela de la residencia», también ha probado y dice que repetirá pronto, igual que Manuel, de 91, al que se ve muy ágil y morenito. «Estas cosas nos mantienen activos, es muy divertido, lo pasamos divinamente en el agua y nos reímos muchísimo», asegura, «nos sienta a todos fenomenal, ojalá lo tuviéramos todo el año». De momento, tienen 45 minutos de gimnasia en el agua dos días a la semana durante julio y agosto. Cuando se van los mayores y los niños que asisten a los distintos cursos en estas instalaciones, la piscina abre al público en general.

Una buena oportunidad

La falta de movilidad no es un impedimento. Además de los monitores instructores que guían la gimnasia, están acompañados por personal de la residencia dentro de la piscina. «Esta es una buena oportunidad para socializar y hacer amigos de fuera de la residencia, como le ha pasado a Dolores, que ya tiene una amiga que le arregla el pelo cuando sale del agua», comenta María José.

Según la directora y la psicóloga de la residencia, «aquí somos muy atrevidos para estas cosas, nos encanta que los mayores salgan de las instalaciones y que lo pasen bien», por eso han programado también salidas a la playa este verano. «Ya hemos ido a la playa de la Misericordia de Málaga, hay una zona que se reserva y que tiene todo el espacio adaptado y cuenta con monitores», comenta. «Nos pusieron aperitivos y luego espetos, gambas, calamares y unos piononos de postre», relata Conchi, otra de las intrépidas nadadoras. El verano también puede ser divertido a esta edad.

