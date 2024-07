La Córdoba del futuro mirará al pasado con la rehabilitación como reto

Dibujar en estas páginas la Córdoba del futuro desde el punto de vista arquitectónico es intentar abarcar una idea amplísima en muy poco espacio. Primero habría que definir lo de futuro, saber si hablamos de 2030, 2040 0 2080. Después, habría que acotar el tema, saber si nos referimos a la vida residencial, a la vida social, a los equipamientos... También se podría hablar de pura armonía, tirando únicamente de esteticismo para saber si Córdoba, de aquí a unos años, será muy diferente a cómo la conocemos ahora.

De momento, Diario CÓRDOBA ha planteado algunas preguntas a varios arquitectos de la ciudad para saber si podrían dibujar, con palabras, esa ciudad que viene. Muchas consideraciones distan bastante las unas de las otras, pero hay algunas ideas que se repiten. Desde el punto de vista de la arquitectura, la ciudad del futuro no se entiende sin la rehabilitación del presente o, mejor dicho, del pasado, de ese parque de vivienda antiguo que necesita ya no solo adaptarse a los años venideros, sino a los tiempos actuales. También se repite la idea de una ciudad que lo supo hacer muy bien en el pasado, de lo que da buena cuenta un casco histórico con viviendas frescas por sus gruesos muros y patios abiertos a la convivencia que, ojo, son predecesores de las urbanizaciones de piscina y espacios comunes que pueblan ahora los nuevos barrios. Otra base importante es la de la ciudad compacta, que no se expanda con núcleos sueltos. Y esta última idea tiene mucho que ver con un concepto interesante, la ciudad de los 15 minutos, esa en la que la gente vive a un cuarto de hora a pie o en bici de todo aquello que necesita. Todo esto viene influido, a su vez, por algo inevitable en una ciudad como Córdoba, la adaptación al cambio climático y la eficiencia energética como base de todo lo que se haga.

Las viviendas del mañana

Las viviendas del mañana, dice Rafael Castelló, serán «muy similares» a las del presente, aunque la tendencia apunta hacia «más aperturas, grandes huecos, terrazas y espacios ajardinados». Castelló habla también de edificios de más altura que caminen hacia esa ciudad compacta que ocupará menos espacio público y que también podrá ser más económica.

Biblioteca Grupo Cántico, ejemplo de equipamiento moderno y adaptado a las necesidades de la población. / A. J. GONZÁLEZ

El decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito, habla de la importancia «de la intervención en la vivienda colectiva» desde lo público. En este punto añade que un chalé o un adosado «se lo hace el que puede», pero «desde el sector público es fundamental promover la vivienda protegida».

El arquitecto Antonio Raso, más centrado en el patrimonio, hace alusión a cómo en las nuevas promociones, que serán casi calcos de las próximas, «todo se genera en torno a un espacio abierto», que no es más que la «réplica», incide, de esas casas patio tan presentes en Córdoba.

Por su parte, Curro Crespo entiende que «si el estilo de vida sigue siendo similar, las soluciones de vivienda no van a cambiar en ese sentido». Como Benito, Crespo considera que «el desafío para las administraciones públicas es generar un parque público de alquiler social» y es este arquitecto el que habla de ese concepto de ciudad de los 15 minutos. «Hay un tema que es capital en la organización de la ciudad del futuro y que tiene que ver con el modelo de movilidad derivada del modelo urbano», detalla, para añadir que si el PGOU actual entiende la ciudad «desde la movilidad privada motorizada», la realidad climática y social actual avanza en el sentido contrario. Esa ciudad donde tener todo a mano sin necesidad de coger el coche plantea en Córdoba dos retos, según señala Crespo, que los nuevos barrios, más alejados del núcleo urbano, sean ciudades de 15 minutos en sí mismos y conseguir que los barrios tradicionales tengan las características idóneas para que sus viviendas puedan ser habitadas en condiciones.

La arquitecta Araceli Calero va más allá e incide no tanto en el modelo residencial, sino en el espacio en el que se asienta. Entiende que por el «contexto climático» cada familia quiera tener una piscina, pero aboga por ciudades con más vegetación y con unos entornos naturales más próximos a la población o por el uso de suelos más porosos que sustituyan a un asfalto que se calienta y expulsa ese calor haciendo que territorios como Córdoba no tengan ni un rato de descanso.

Abre el parque del Flamenco, junto a la Huerta de Santa Isabel. / A.J.González

Fran Paniagua apunta, por su parte, que, realmente, «el modelo de ciudad que vamos a desarrollar en los próximos cinco o diez años está diseñado en el 2000 y, como heredera del 2000, la ciudad se seguirá pareciendo a lo que tenemos ahora». Los desarrollos hacia poniente, añade, «serán gemelos de los que ya tenemos». Coincide con Castelló en que la tendencia será la de una ciudad «más compacta», sin muchos desarrollos que consuman suelo, sino con «la rehabilitación para la reutilización de la ciudad existente».

La clave de la rehabilitación

Y es que esa rehabilitación será clave y debería esta siéndolo ya. Para Paniagua es vital que «la gente que tenga interés por quedarse a vivir en la ciudad existente pueda hacerlo» porque entiende como lógico que «a muchos les guste el modelo de urbanización», pero la cercanía a los barrios tradicionales y desarrollados tiene también muchas ventajas.

Sobre el tema de la rehabilitación, Castelló aboga por que la administración flexibilice la normativa y recuerda que ahora, por ejemplo, «si quieres rehabilitar algo en el casco no puedes poner una piscina». Entiende el arquitecto que rehabilitar es la tendencia actual que se fomenta desde la administración y señala que este modelo «es mucho más sostenible que los crecimientos periféricos».

Las urbanizaciones de los nuevos barrios, con piscina y espacios comunes, seguirán siendo tendencia. / A. J. GONZÁLEZ

Benito, por su parte, aporta un dato en el que ha insistido en más de una ocasión: «en el parque de viviendas de Córdoba casi un 60% de las mismas es anterior a los años 80, que es cuando entran en vigor las normativas de envolventes, aislamiento, accesibilidad... Eso sí es un problema real y por donde yo empezaría».

En la regeneración urbana de barrios que podrían despoblarse se centra Raso, quien explica que un buen sitio para empezar sería San Basilio.

Los nuevos materiales

La investigación en el sector de la construcción está a la orden del día, con la creación de materiales más eficientes y en ocasiones más baratos. En este punto, Calero apunta que, efectivamente, el camino ideal sería el de la sostenibilidad, pero también apostilla que «todo depende del tipo de proyecto» y de la economía que tenga cada familia. «La economía de la construcción muchas veces no favorece lo que sería lo ideal», añade Calero, que pone como ejemplo el boom de los pavimentos porcelánicos, un suelo artificial que conlleva un gran gasto en fábrica y que podría ser sustituido por piedras naturales.

Sobre los nuevos materiales, Crespo habla realmente de «biomateriales» y de productos de cercanía. Pone como ejemplo la cal, morteros o cerámicas, que podrían ser «materiales sostenibles del futuro, pero que los tenemos desde hace tiempo y tendríamos que rescatarlos». Sí cree que si llega a existir un cambio en la tendencia tendrá que ver con que se endurezca la normativa sobre emisiones, por ejemplo, y a partir de ahí las empresas podrían empezar a plantearse no producir ciertos componentes. A ello agrega que «estamos en una cultura que se basa en la construcción de estructuras de hormigón, que genera muchas emisiones».

Edificio de nueva construcción Huerta de Santa Isabel. / CÓRDOBA

Esa mirada hacia atrás, hacia los materiales de siempre, también está presente en el discurso de Raso, que además advierte de que en las nuevas construcciones se están metiendo materiales que a lo mejor no son los ideales para ciudades en este clima, añadiendo que la clave estaría apostar por lo «ecoeficiente», todo «ligado a la sostenibilidad».

Mientras, Juan Eusebio Benito incide no solo en la sostenibilidad del material que va en la construcción, sino en la vida que tiene el elemento que se desecha. Como detalla el decano del Colegio Arquitectos, «se ha avanzado muchísimo en economía circular con la vista puesta en que todos los materiales que se eliminan sean recuperables, que en general todo sea reutilizable». También habla del gran uso de materiales que vienen prefabricados y que ahorran tiempo a la hora de construir, como el pladur, cuya aplicación está muy extendida hoy en día.

Por su parte, lo que destaca Castelló en tema material no es tanto los nuevos o los que están por venir, sino las innovaciones que se han centrado sobre todo en instalaciones como ventilación, climatización o iluminación.

La estética

¿Serán muy diferentes los residenciales que veamos en el futuro a los que vemos ahora? Seguramente no. Castelló explica que en Córdoba se hace arquitectura internacional porque se hace lo mismo que en Madrid o que en otras partes del mundo, dado el nivel de intercomunicación que existe ahora.

Benito cree que seguirá haciéndose arquitectura contemporánea, pero con la clave de proporción cordobesa de De la Hoz que «se está aprovechando mucho». Esa línea de mantener el estilo contemporáneo también la comparte Paniagua.

Construcción de un edificio en Córdoba. / CÓRDOBA

En la misma línea se pronuncia Raso, que pone como ejemplo todas las fachadas contemporáneas de los nuevos residenciales, mientras que Calero entiende que «hay muchas sensibilidades», aunque sí recuerda que «en la época de los 2000 para dar imagen de prosperidad había una gran ostentación y ahora parece que prima más la sobriedad».

Algo más crítico se muestra Crespo, que cree que en la actualidad existe un «empobrecimiento» y una «homogeneización», señalando que «se asocia la modernidad al uso indiscriminado de fachadas con grandes huecos de vidrio, por ejemplo, cuando por las condiciones climáticas esto debería ser la última decisión que se tome». A ello agrega la razón de por qué puede ocurrir esto, asegurando que ahora mismo, «la estética de las edificaciones corre más parte de los comerciales de las promotoras inmobiliarias que de los propios arquitectos».

Los equipamientos

En cuanto a los edificios de uso público, las máximas, en su mayoría, pueden ser las ya comentadas para las viviendas. Lo que sí piden los arquitectos es potenciar la colaboración público-privada, de forma que los vacíos urbanos que no se usen para residencial sirvan para otro tipo de espacios. Como ejemplo de esto Castelló habla del Mercado Victoria, que partió de la iniciativa privada y revitalizó lo que era, literalmente, «una caseta que se estaba cayendo».

También incide en ello Curro Crespo, que dice que «la administración pública muchas veces no tiene capacidad, ni medios, ni forma para todas las posibilidades de equipamientos que se necesitan en las ciudades.

Edificios ejemplos de funcionalidad

Si, a día de hoy, a los cordobeses se les preguntara por un edificio moderno en Córdoba a muchos se les vendría a la cabeza la nueva biblioteca del Estado, la de Grupo Cántico, o la Ciudad de la Justicia de Arroyo del Moro.

Ocurre lo mismo si se le pregunta a los arquitectos consultados para este reportaje. Sobre todo sale a colación la biblioteca, un espacio que ha pasado de ser un mero contenedor de libros a ser un lugar de estancia y de cultura.

Esto es clave a la hora de entender los edificios desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, se habla de conjugar la funcionalidad con un diseño bonito, eficiencia energética y que ese edificio se cuele en el imaginario colectivo.

