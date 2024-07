El calor, la criptonita del Casco Histórico en verano

La subida general de precios, unida al descenso del turismo nacional, que prefiere la costa en esta época, junto a la fama de Córdoba como una ciudad especialmente calurosa en verano, y las noticias, a veces alarmantes, sobre las olas de calor, son algunas de las causas a las que aluden los responsables de negocios ubicados en el Casco Histórico para hacer un balance altamente negativo en el ecuador de la temporada estival. Casi todos coinciden en que el punto flaco, la criptonita que debilita a Córdoba como destino turístico en verano, es el calor.

Si bien las autoridades turísticas en general celebran el incremento de afluencia de visitantes extranjeros en la ciudad durante el primer semestre de este año, en los negocios de la zona centro la realidad que viven es otra, o, al menos, en lo que va de temporada de verano. «El balance ha sido malísimo. Llevo muchos años y creo que es de lo peorcito que veo desde la pandemia. Estamos alrededor de un 10% por debajo de los números de 2023», comenta Federico Sierra, del Hotel-Restaurante Los Patios, destacando el importante descenso de sus cifras.

Y es que establecimientos repartidos por el centro histórico, tales como tiendas de artesanía, locales de souvenirs, bares, tabernas o restaurantes, e incluso el sector de los guías turísticos, analizan el cierre del primer tramo del verano y subrayan situaciones preocupantes. «Ha habido días en que, prácticamente, de mediodía a las cinco de la tarde, no ha pasado absolutamente nadie, está totalmente vacío», señala también Esperanza Jurado, trabajadora de Artesanía Medina.

Un camarero sirve a varios comensales. / Manuel Murillo

Perjuicios en la venta

El gremio de la venta de recuerdos, productos artesanos y souvenirs, precisamente, es uno de los más afectados por la situación. «El balance es negativo, se ha agudizado desde la pandemia, no hemos recuperado los niveles que había. La afluencia de turistas se nos ha reducido mucho. Se lo achacamos a la alarma que se ha generado con las temperaturas. Tradicionalmente julio y agosto eran buenos para el sector de comercio. Desde la patronal se sigue demandando que se incluya al comercio en la oferta turística», informa el presidente de la Federación Provincial de Comercio, Rafael Bados.

En otros puntos como Athara Majorica, también en la Judería, la estampa es algo más que similar, pese a sus matices. «El mes de julio siempre es bastante flojo, todos los años pasa igual, aunque este… La cosa nos va regular», explica Juan Cruz-Conde, uno de los responsables del establecimiento.

Ya existen negocios, dado el contexto, que asumen que el arranque de la campaña veraniega irá acompañado de pérdidas. «La primera parte del verano ha sido muy floja. La gente viaja pero no gasta. Respecto al año pasado, igual o peor. Julio está siendo un desastre. Ahora mismo estamos resistiendo», confiesa Ángel Requena, de Souvenirs Ángel.

En restauración

«La mala fama por el calor es algo que tenemos desde siempre. Se une a lo que a veces se ha comentado sobre la masificación del turismo, que no es cierta. Ahora, cuando no tenemos turismo, nos damos cuenta de que no hay tal masificación. Ha habido una bajada muy grande de visitantes en Córdoba en esta primera parte del verano. Igual en restaurantes y bares, con el calor todo baja. Desde la pandemia las temporadas de verano han ido todas cuesta abajo, excepto la primera, que subió por las ganas de la gente», analiza el presidente de Hostecor repasando la escena de sendos ámbitos.

Turistas esperan su consumición en El Patio. / Manuel Murillo

Ciertamente, contados establecimientos ya han optado por tomar medidas en este escenario. En el restaurante El Extremeño, según confiesa Pedro García, alternativas como la pulverización de agua en la terraza o lanzar ofertas especiales se han convertido casi en el único recurso para atraer clientes. «En junio la cosa comenzó a bajar, y a finales pegó un bajón impresionante, mucho más que otros años. Ahora mismo estamos limpiando y ordenando, no hay casi nadie», lamenta.

Aire acondicionado o menú del día son otras de las estrategias más recurrentes en esta época. «El balance ha sido normal. El perfil del público que viene es más de bajo coste, pero ya no sabemos qué expectativa tener. El agosto del año pasado fue bastante malo, bajó mucho, como un 25%», señala Agustín Paéz, de la Taberna El Abanico.

Guías turísticos

El mismo marco se traslada al sector de las visitas guiadas, donde la Asociación Profesional de Informadores Turísticos apunta al «intrusismo» como principal motivo de merma. «El mercado del turismo nacional lo tenemos perdido, hay sobreabundancia de intrusos», señala Luis Álvarez, presidente del organismo. «Hemos pedido la presencia de inspectores ante estos servicios clandestinos. En el verano hay trabajo, pero poco, y así menos», lamenta.

Una turista compra un souvenir. / Manuel Murillo

A pie de calle, donde se puede encontrar a Joaquín Vidal o Pilar Zurera, guías de las empresas ArtenCórdoba y Eventour, respectivamente, la hipótesis se confirma. «El balance es negativo. El turismo nacional no nos viene», indica el primero. «En adelante va a ser bastante peor. Tenemos turnos nocturnos, es el respiro», subraya la segunda.

Bien es cierto que su actividad no se centra únicamente en el Casco Histórico, aunque sí fundamenta buena parte de los recorridos ofertados. Todo se engloba, en líneas generales, dentro de una tendencia negativa que parece haberse instalado en las temporadas veraniegas cordobesas, con ligeros repuntes, esperanzadores aunque fugaces, que siguen derivando cada año en cifras menos alentadoras.

Suscríbete para seguir leyendo