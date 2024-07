El PSOE de Córdoba reclama una mayor oferta pública de empleo para el Imdeco

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz, ha reivindicado una mayor oferta pública de empleo para el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) tras el pasado consejo rector del viernes 26 de julio, donde, aunque se aprobaron cuatro plazas, se dejó en evidencia la carencia de la totalidad de las plazas necesarias para cubrir las vacantes de los funcionarios interinos, según la formación municipal. Ortiz subrayó que el plazo de tres años para algunos de estos funcionarios culmina en abril, lo que hace imperativa una actuación rápida y eficaz.

Ortiz expresó su preocupación sobre la situación actual: "Es insuficiente aprobar solo cuatro plazas cuando aún faltan por salir las restantes que corresponden a los funcionarios interinos. Estamos hablando de un problema urgente, ya que en abril vence el plazo para algunos de ellos y aún no tenemos una solución clara. Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también al servicio que se ofrece a la ciudadanía".

Durante el último pleno, el concejal también destacó la paralización de la oposición para el puesto de coordinador de instalaciones, una cuestión a la que la presidenta del Imdeco no supo dar respuesta. "Nos preocupa profundamente la falta de gestión y previsión del PP en este aspecto. Esta situación de parálisis y la falta de respuestas adecuadas demuestran una vez más la incompetencia en la gestión de las políticas públicas deportivas en Córdoba," añadió Ortiz.

"Incompetencia" en la gestión

Asimismo, el concejal hizo hincapié en las bajas que aún no están cubiertas en el Imdeco, situación que agrava aún más la operatividad del organismo. "No hace falta decir más para demostrar la incompetencia del PP en la gestión de este organismo. La creación de una oferta pública de empleo no solo contribuiría a dotar de músculo al Imdeco, carente de personal suficiente para resolver todos los expedientes y llevar adelante la cantidad de programas existentes, sino que también generaría la posibilidad de aumentar las ofertas deportivas en la ciudad de Córdoba".

Ortiz insistió en la importancia del binomio empleado público y deporte como pilar fundamental para una gestión eficiente y de calidad. "Con empleo público se evita la externalización tan recurrente para el Partido Popular, garantizando así que los servicios sean gestionados por profesionales comprometidos con el servicio público y con un conocimiento profundo de las necesidades de nuestra comunidad".

El concejal finalizó su intervención llamando a una reflexión profunda sobre la gestión de las políticas públicas deportivas por parte del actual equipo de gobierno. "Es vital que se tomen decisiones firmes y adecuadas para fortalecer el Imdeco, no solo por el bien de sus trabajadores, sino por el desarrollo deportivo y el bienestar de todos los cordobeses. El deporte es un derecho y debe ser gestionado con la seriedad y el compromiso que merece".