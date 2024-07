Manuel Concha: «Faltan médicos, sobre todo en la asistencia primaria»

Usted realizó el primer trasplante de corazón en Andalucía. ¿Qué recuerda de aquel momento?

Fue un momento muy emocionante porque en aquellos tiempos en España se estaba empezando. Se había hecho un trasplante en Barcelona y otro en Pamplona y nosotros fuimos los terceros. La verdad es que en aquellos momentos fue una apuesta dura porque no era aún una práctica habitual. Recuerdo que un ayudante mío y yo nos trasladamos a Inglaterra para estar con unos cirujanos que tenían mucha experiencia y el 10 de mayo del 86 hicimos el primer trasplante. Surgió un donante, fuimos en un helicóptero de la Guardia Civil a Granada, nos trajimos el corazón y lo implantamos. Y aquello realmente para nosotros, para el hospital y para Córdoba fue un hito porque era la primera vez que se hizo un trasplante de corazón en Andalucía.

¿Cómo fueron los preparativos, la operación y el postoperatorio?

Los preparativos en estas cosas, como en todo, son lentos. Primero había que pedir una solicitud a la Junta que nos autorizara a hacer trasplantes. Para eso había que presentar distintas propuestas de la organización y haber estado en un centro extranjero, por eso nos fuimos a Londres. En cuanto a los preparativos, nosotros los teníamos muy asumidos, porque quirúrgicamente el trasplante es como una operación de las que hacemos todos los días, con la diferencia de que hay que quitar un corazón y poner otro. Pero desde el punto de vista de infraestructura lo teníamos todo. Yo llevaba aquí desde el año 77, cuando llegué como jefe de servicio, y la verdad que estaba muy rodado.

Aquel trasplante puso a Córdoba en el mapa de la sanidad, ¿no?

Pues sí, realmente nosotros ya como centro estábamos acreditados porque estábamos en aquel momento haciendo operaciones e invitando a cirujanos extranjeros que se desplazaban a Córdoba Pero sí, el trasplante fue un boom porque había mucha gente que comentaba: "¿Cómo se ha hecho un trasplante en Córdoba?". Pasó igual cuando hicimos poco tiempo después un trasplante a un recién nacido, a un niño que hoy es futbolista, Carlitos, y que entonces tenía ocho días. Fue el niño más pequeño trasplantado en España. Y fue otro hito, dos años después del primer trasplante.

¿Cómo recibió la sociedad que aquel logro se hubiera realizado en una ciudad pequeña como era Córdoba entonces?

Fue sorpresivo. El hecho de haber sido el primer trasplante de Andalucía puso a Córdoba en el mapa, aunque históricamente no le hacía falta porque ya estaba puesta. En el campo de la cirugía sí había que ponerla.

¿Qué diferencias hay entre trasplantar un corazón de adulto y otro de niño?

La diferencia, aparte de la técnica, es que el corazón es una miniatura. Un niño de ocho días tiene un corazoncito como una castaña. La principal dificultad es encontrar un donante de la misma edad más o menos, con un corazón del mismo tamaño y que sea compatible. Esa es la dificultad fundamental en los trasplantes de niños. Además, hay cardiopatías muy complejas que no tienen ninguna solución quirúrgica, como el ventrículo izquierdo hipoplásico, en el que no se desarrolla el ventrículo izquierdo. Esos niños, si no se les hace nada, se mueren a los pocos días y en ese caso el trasplante es la única solución. Nosotros teníamos experiencia porque éramos muy amigos del doctor Bailey, que estaba en la Universidad de Loma Linda, en California, y era el mayor experto en trasplante de recién nacidos. Eso nos animaba mucho, porque lo conocíamos y él nos asesoró.

Y ¡cómo ha cambiado la cirugía desde entonces!, ¿no? Ahora está muy presente, por ejemplo, la robótica e incluso se puede operar a miles de kilómetros de distancia.

La novedad más importante no es la robótica, porque no se aplica demasiado a la cirugía del corazón. Sí es novedad la implantación de corazones artificiales, que en Córdoba ahora mismo se está haciendo. Ya lo hicimos nosotros en su día, pero ahora se está aplicando también en niños. Es una medida para cuando no hay donante o cuando es un caso desesperado. Córdoba en el terreno de los corazones artificiales está bien. Me alegro mucho cuando lo leo en la prensa, es un avance importante.

¿Se implantan también corazones de otras especies?

El doctor Bailey, que vino a Córdoba en dos o tres ocasiones, fue el que hizo el trasplante pionero en el mundo a la famosa niña Baby Fae. Le puso un corazón de un mandril, una especie de mono, porque la niña se moría y no tenía ninguna solución. Él le pidió permiso a los padres porque no se había hecho en el mundo ningún trasplante entre especies distintas. Le dieron el permiso y la niña sobrevivió, pero a los 21 días tuvo un rechazo severo y se murió. Ello creó en el mundo una visión especial: por un lado, de crítica de las sociedades protectoras de animales; por otro lado, una esperanza, porque se abría un campo en el que se venía trabajando. El doctor Bailey venía trabajando en ello desde muchos años antes, cruzando animales y viendo la tolerancia. Ante la falta de donantes, aquello fue una esperanza especialmente para los niños pequeños porque es muy raro que un niño se muera con la misma edad que el paciente. Sin embargo, los homínidos también llevan virus que pueden transmitirse. Hubo algún otro intento también en Nueva York, pero la línea del xenotrasplante que se abría como un futuro se abandonó.

¿Y qué hay de la investigación con las células madre? ¿Será posible fabricar órganos a partir de ellas?

En eso se está ahora. Leía el otro día que con las células madre y con la inteligencia artificial, con toda esta mecánica que tenemos ahora, se espera crear órganos artificiales. Algo de eso hay ya, pero todavía no es una realidad.

España presume de tener unas de las tasas más elevadas de donación de órganos del mundo, si no la que más. ¿A qué cree que se debe?

Efectivamente, la tasa de donación en España ha sido muy alta y fue un acierto la creación de la Organización Nacional de Trasplantes. Eso fue un empuje muy bueno, porque el organismo tenía los datos de todos los pacientes que esperaban en España y cuando surgían donantes, lo asignaban al mejor receptor. Eso motivó que la tasa de donantes en España fuera, si no la primera, de las primeras naciones en donación. El tanto por ciento de donación en España es muy alto. Y yo creo que eso es un mérito, sin duda, de la Organización Nacional de Trasplantes, que a su vez tenía delegados en cada provincia.

Todas estas operaciones quirúrgicas tan complejas, y no solo las de corazón, ¿habrían sido posibles sin una sanidad pública potente?

Posible sí, pero no fácil. Por ejemplo, el primer trasplante en Barcelona se hizo en San Pablo, que no es un hospital privado, sino como una fundación. La sanidad privada es una posibilidad, porque los cirujanos son los mismos, los medios son los mismos... Efectivamente, la medicina privada generalmente está capacitada en cuanto a medios técnicos y a las personas, porque somos los mismos cirujanos. Pero todo lo que conlleva de unidades de trasplante y de medios, lógicamente es muy difícil pensar que se pueda hacer fuera de la sanidad pública. Y la cirugía del corazón se hacía y se hace rutinariamente en centros privados, como en Córdoba en el Hospital Quirónsalud. Pero realmente un programa de trasplantes que requiere de tanta gente es público. Y por eso parece lógico que no se haga un trasplante en una clínica privada. Se puede hacer, pero eso requiere una serie de espacios y de cosas que no se tienen. Los trasplantes de corazón no se han planteado en la sanidad privada y yo también lo veo lógico.

Precisamente la sanidad pública está siendo ahora muy cuestionada. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué le llega de sus colegas profesionales?

Mi hijo pequeño tiene 43 años, es médico en el Reina Sofía y además está en Urgencias, el área más conflictiva hoy en día que está en boca de todo el mundo. Es cierto que la sanidad pública requiere una atención especial. Por ejemplo, ahora mismo, en verano, faltan médicos. La carrera médica en los hospitales está mal pagada en general y no hay mucho incentivo. Yo veo que la sanidad pública es importantísima y creo profundamente en ella, porque he trabajado en ella 45 años de mi vida, pero hace falta que le dediquen más atención desde el punto de vista organizativo y político. Esa es la asignatura pendiente que tenemos en la medicina pública. Los médicos realmente bastante tienen con lo que hacen. Mi hijo cuando está en Urgencias tiene jornadas de 24 horas, y ahora están reivindicando que se acorten. Hace falta que la propia Administración apueste de verdad por la sanidad pública, que es lógico que sea el camino para ejercer la medicina.

La Junta se escuda en la falta de profesionales. ¿Realmente ahí radica el problema?

Ha disminuido el número de médicos, pero no porque no se hayan convocado plazas, sino porque ha bajado la tasa de residentes. La red sanitaria es muy amplia y ahora mismo los médicos tienen que estar en pueblos y en todos los sitios. Faltan médicos de ese nivel, sobre todo de asistencia primaria, porque las especialidades más o menos están cubiertas bien. En cuanto a médicos de familia, ahora mismo hay una escasez importante. Cuando llegan los periodos de vacaciones eso se nota, porque hay pueblos en donde se quedan casi sin médicos. Es un problema a resolver y como siempre es administrativo. Tendrán que subir los sueldos de los médicos y estimularlos más para que en vez de hacer cardiología, hagan medicina de familia. Eso es un problema importante, la falta de médicos, fundamentalmente médicos de familia.

Suscríbete para seguir leyendo