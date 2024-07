Córdoba espera una semana de noches tórridas que no bajarán de 25 grados

El calor del verano en Córdoba empieza a pesar, sobre todo por las noches. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para esta semana madrugadas duras, en las que los termómetros no bajarán de los 25 grados.

Tras una semana de récord y ola de calor, el fin de semana ha dado algo de tregua y la capital no ha llegado a los 40 grados, según los datos de la Aemet. Este domingo el observatorio del Aeropuerto ha alcanzado una temperatura máxima de 38,9 grados a las 18.00 horas. Montoro, que ha vuelto a liderar el ranking provincial, sí ha superado la cuarentena, registrando una máxima de 40,5. A pesar de la ligera bajada, la provincia ha permanecido en aviso por riesgo calor, la Campiña en naranja y la Sierra, Pedroches y la Subbética en nivel amarillo.

Temperaturas en ascenso

Esta nueva semana también estará marcada por las altas temperaturas que se sitúan en ascenso y, sobre todo, por las noches excesivamente calurosas. Para este lunes la Aemet prevé que las máximas lleguen hasta los 41 grados, algo que no es inusual. Lo que llama especialmente la atención es que las mínimas no bajarán de los 25 grados esta noche del domingo al lunes. La calima también se notará, ya que la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos y no descarta tormentas ocasionales y chubascos dispersos. También avisa de la presencia de polvo en suspensión.

Varias personas pasean junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba en hora punta de calor. / Manuel Murillo

El martes bajarán los termómetros, aunque la bajada será prácticamente inapreciable. Se esperan 40 grados de máxima y 23 de mínima en la capital cordobesa. El miércoles comenzará una nueva escalada, con una previsión de hasta 42 grados hasta el viernes. La mínimas, no obstante, oscilarán entre los 21 y los 22 grados esos días. En cuanto a los avisos, la Aemet mantiene activo mañana el aviso naranja en la Campiña y el amarillo en el resto de la provincia.