Cuando el calor es lo de menos

Son las ocho y media de la mañana y Olimpia está sentada en la puerta de su chabola, con su nieta al fondo, dormida en un colchón que han tenido que sacar para respirar por la noche porque «dentro no se puede estar». Carmen y Estela, educadora social e intérprete de la Unidad de Calle del Ayuntamiento, las vienen a visitar para ver cómo llevan las altas temperaturas.

Olimpia, su hijo y sus nietos acaban de volver de Rumanía. No está muy comunicativa, no le gustan las fotos ni los periodistas. Se la ve cansada y se encoge de hombros cuando le preguntan por el calor. «Es duro cuando es muy fuerte, pero estamos acostumbrados», dice. Su nuera aparece con la hija pequeña. Esta mañana no se han despertado para ir a la escuela de verano, donde los niños que se quedan en Córdoba tienen plaza durante el mes de julio. Dicen que lo más duro es no tener agua corriente. «Hay una fuente en la entrada (como en cada asentamiento), hay que cargarla y preparar barreños para refrescarte», explica.

El asentamiento, uno de los más grandes, está instalado en un terreno alquilado sin acometida. Unas 40 familias viven en él. Todos son primos o hermanos y algunos de los más jóvenes nacidos en Córdoba se han emparentado aquí. En varias chabolas hay trajín. Unos preparan chatarra para transportar y otros los preparativos para el viaje a casa. «Vamos en la furgoneta», dice Jorge, el patriarca, «son tres días de viaje pero el avión para todos es muy caro». Viven en infraviviendas hechas con maderas, plásticos, cartones y telas, pero se nota que hay clases.

Algunos sobreviven con ventiladores, otros tiene un generador y hay incluso una chabola con placas solares con las que generan la luz que necesitan para tener aire acondicionado durante el día. Las letrinas son la zona más rudimentaria de los asentamientos. Cada uno se baña o se ducha como puede en su casa, pero los retretes son comunitarios, agujeros profundos que se limpian con cubos de agua, agua que también hay que transportar desde la fuente. En el campamento no hay malos olores. El aspecto general es de desorden por los montones de chatarra y maderas viejas que se acumulan en cada rincón, pero todo está medido. «Cada familia tiene su zona para guardar lo que va encontrando en la calle y que no haya problemas», explica Mar, la directora de la Red Cohabita del Ayuntamiento.

Hace años que la mendicidad se redujo drásticamente y que la escolarización se extiende al cien por cien de los niños, aunque todavía hay quien sale a pedir. «Es una especie de adicción para algunas mujeres», explica Carmen. Otras como Nicoleta han trabajado con Prolibertas y Solemcor pese a tener hijos pequeños y les gustaría volver a hacerlo aunque saben que es difícil que alguien les alquile una vivienda de verdad aunque tengan un contrato.

En Córdoba, viven unos 300 rumanos gitanos en 17 asentamientos, un centenar de ellos niños. Algunas familias que cumplen requisitos y llevan más años aquí reciben el ingreso mínimo vital, pero eso no hace que dejen su modo de vida que es la recogida de chatarra. Con eso viven, pagan el alquiler, las cosas que necesitan y sobre todo, guardan para viajar en cuanto pueden a Rumanía y enviar dinero a los mayores que están allí. Van a su país unos días o unas semanas, pero lo hacen sabiendo que volverán a Córdoba mientras estén bien de salud.

Hay pocos mayores porque cuando enferman vuelven a su país, pero incluso los más jóvenes, con la piel curtida por el sol, parece que tengan muchos más años. No se quejan de las altas temperaturas, les molesta más el invierno que el verano. Rosi tiene dos hijos. Ella, su marido y sus hijos viven en una chabola en la zona de Chinales. Rosi es alegre, tiene treinta y pocos años, pero su cara y su dentadura cuentan que su vida no ha sido fácil.

«Mi padre murió con 36 años, yo me casé con 16 y tuve a mis hijos, ahora lo pienso y veo que tendría que haber esperado», explica, «luego nos vinimos a España, tenía un hijo y la otra nació aquí». Solo ha conocido infraviviendas pero sueña con vivir en una casa «normal», dice, «esto es muy duro, sobre todo en invierno, cuando llueve se pone todo embarrado, la ropa no se seca, todo se ensucia, es horrible...». Ella no tiene lavadora, así que lava todo a mano. «No puedo aburrirme, trabajo todo el día y aún así mira cómo está todo», comenta mirando alrededor, «a veces lloro». Su única vecina y toda su familia se han vuelto a Rumanía después de que le detectaran un cáncer en estadio avanzado. «Si se pone mejor volverán», dice.

A las once, sus hijos adolescentes están dormidos. «Se quedan por la noche hasta tarde y por la mañana no hay manera». No son diferentes de muchos adolescentes españoles. «Tienen amigos de aquí, se juntan en la Asomadilla», explica Rosi con un español muy fluido, «pero a veces me dicen que les da vergüenza decir que viven aquí». Cerca de su asentamiento, hay un arroyo donde los chavales se remojan las tardes más agobiantes. Algunos van el domingo a la playa y en agosto, cuando las escuelas de verano se cierran, la Unidad de Calle se encarga de llevar a los niños a la piscina municipal.

Princesa vive junto al punto limpio de Chinales con su marido y sus hijos. Su asentamiento, rodeado de chatarra, es uno de los más limpios de puertas adentro. Tienen una ducha con agua que les llega con una bomba y una lavadora que funciona. No quieren fotos. «Llevo 21 años en Córdoba, los niños están en el colegio, trabajamos, tenemos las cosas recogidas y el calor no es un problema», dice Princesa, «lo preferimos al frío», coincide. Tuvo hijos muy joven y seguramente sus hijas reproduzcan el mismo patrón. «Nosotros hacemos mucho trabajo de concienciación sobre este tema, damos charlas y demás, pero es su modo de vida», explica la educadora. Para ellos no casarse y tener hijos cuanto antes suena igual que a los chavales españoles casarse, trabajar y tener hijos a los 16.

Rosi se seca la frente delante de su chabola, que tiene un pequeño aparato de aire acondicionado.

A poca distancia de Rosi, viven Mariana y su marido. Ella tiene 52 años, pero nadie lo diría. Se mueve con dificultad. Tiene la cama en la puerta de la casa y allí la encontramos sentada. Su mejor amiga ha viajado a Rumanía y la ha dejado al cargo de la nave en la que se aloja. «Tenemos casa pequeñita en Rumanía, veinte años en Córdoba y seis años que no vamos, muy caro y nada allí para volver», explica mirando a Estela que traduce para la educadora lo que no se entiende.

Su marido llega subiendo la cuesta, sudando, con la ropa empapada. «Me duele la pierna», dice señalando un bulto prominente. Para ellos, el calor no es un problema tampoco. «El calor es duro, pero hay cosas peores», aseguran convencidos. Ella se encoge de hombros y sonríe mostrando su encía desdentada. Con suerte, esta noche correrá algo de fresco.

