La oposición tacha de "abusiva" la nueva subida de la tasa de basura y exige "alternativas"

La oposición ha rechazado y tachado de "abusiva" la subida de la tasa de basura del 10% anunciada este viernes por la presidenta de Sadeco, Isabel Albás y pedido al Ayuntamiento que "busque alternativas". Tanto PSOE como Hacemos Córdoba han insistido en que esta medida llega tras un alza del 35% aprobada hace menos de un año y han acusado al Ayuntamiento de "mentir" respecto al quinto contenedor.

Y es que, Albás ha señalado que el motivo de este segundo incremento reside en la instalación del quinto contenedor. La representante municipal ha asegurado que Ecoembes paga a Sadeco por "la cantidad de residuos que se vierten en el contenedor amarillo (hasta 2024 de envases y restos)". Con la llegada del de color gris para los restos o basura doméstica, "el amarillo recibe muchos menos desperdicios" por lo que "Ecoembes pasa de pagar 11 millones de euros al año a únicamente 6,3", ha afirmado. Para subsanar esta pérdida de ingresos Albás ha anunciado que se ven "obligados" a incrementar la tasa un 10% a partir del 1 de enero de 2025. Además, ha culpado al Gobierno de "provocar" esta medida.

Un camión de Sadeco por una de las calles de la barriada de Mirabueno. / VÍCTOR CASTRO

Reacciones de la oposición

La oposición no ha tardado en pronunciarse al anuncio y el líder del grupo socialista, Antonio Hurtado, la ha considerado "abusiva y estratosférica". Ha recordado que "venimos de un ascenso del 35%" y criticado el modelo del Ayuntamiento que, a su juicio, "propone bajadas de impuestos a grandes empresas y la construcción que luego pagan los ciudadanos por un servicio básico". También ha tachado al Consistorio de "mentir" respecto al quinto contenedor, "no les va a costar dinero, por eso no aportan estudio alguno, según los últimos datos van a invertir en contenedores 140.000 euros", ha asegurado basándose en el cuadro de inversiones de Sadeco para este año.

Antonio Hurtado, durante una rueda de prensa. / CÓRDOBA

Por su parte, Hacemos Córdoba ha resaltado la "incoherencia" del Partido Popular, "es curioso que aquellos que en campaña electoral prometían bajar los impuestos, sean ahora los primeros en implementar subidas desproporcionadas". La coalición de izquierdas ha subrayado que "nunca nos hemos opuesto a las subidas impositivas, siempre que garanticen unos servicios públicos de calidad y equitativos". Finalmente, han acusado al alcalde, José María Bellido, de "practicar una política partidista al no presionar a la Junta de Andalucía" e instado a que "reconsidere la medida y busque alternativas".