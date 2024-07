La Aemet en Córdoba: observar el presente para predecir el futuro climatológico

Puede que en tiempos pretéritos bastara con mirar al cielo, escuchar al viento o aspirar el aroma a tierra mojada para predecir si iba a llover, si se avecinaba una tormenta o iba a saltar el Levante en el Estrecho, pero eso hace mucho que cambió. El estudio de la meteorología está lleno de matemáticos y físicos que, con complejas ecuaciones, son capaces de predecir las temperaturas que se esperan a corto o largo plazo, los movimientos de las mareas o la probabilidad de borrascas y tormentas.

Pero para realizar esos cálculos hacen falta datos, muchos datos, datos que se recopilan a la misma hora en observatorios y estaciones meteorológicas de todo el mundo, cuyos relojes están sincronizados según la hora solar y la hora universal (UTC), que casualmente coincide con la hora española. «Antiguamente, las predicciones meteorológicas se basaban en la experiencia pasada, ahora se hace la previsión del futuro con los datos del presente», explica Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Uno de esos miles de puntos del planeta en que se mide lo que ocurre en el entorno más cercano se encuentra en el Aeropuerto de Córdoba, donde el personal observador se encarga de realizar las mediciones, estar atento a cualquier fluctuación e informar puntualmente cada tres horas de lo que observa en cuanto a temperatura, humedad, precipitaciones, nubes... a este lado de la península, nutriendo así los potentes ordenadores que amasan los datos a nivel internacional. «En la meteorología, no hay fronteras, como no las hay en el cielo, y todo el mundo trabaja de forma coordinada», advierte Del Pino, que añade que, "generalmente, en la física si uno tiene un pequeño error en el presente, ese error generará un pequeño error en el futuro". En el campo de la meteorología no ocurre igual. "Aquí, un pequeño error o desconocimiento se puede traducir en un error muy grande, lo que se denomina teoría del caos o efecto mariposa". Para evitar que esto ocurra, en lugar de trabajar con un único escenario presente, los cálculos se realizan sobre 50 escenarios distintos con pequeñas variaciones que permiten plantear 50 futuros diferentes de los que se extrae la probabilidad". Hasta hace poco, los números se hacían a mano. Aún hoy, los que trabajan en esto deben saber hacerlos por si hay una emergencia.

Las instalaciones de la AEMET en el aeropuerto de Córdoba / A.J.González

¿Cuándo se habla de ola de calor?

Para prever o advertir una ola de calor, se tienen en cuenta tres parámetros. En primer lugar, que se vaya a superar la temperatura máxima establecida, que en el caso de Córdoba es de 40 grados, explica Juan de Dios del Pino. En segundo lugar, para hablar de ola de calor es necesario que esa máxima se vaya a sostener durante al menos tres días seguidos y, por último, que esta situación de temperaturas mantenidas por encima de los umbrales fijados afecte al menos al 10% del territorio nacional. "Las olas de calor no son locales, sino que se lanzan a nivel general", advierte. De momento, en lo que va de julio, ha habido dos, la segunda acabó este jueves. La siguiente puede que empiece el lunes.

Rafael Linares trabaja en la oficina meteorológica del aeropuerto desde diciembre. El día que quedamos lleva toda la mañana realizando las mediciones oportunas. La noche anterior fue movidita, estuvo de guardia y después de salir tuvo que volver por la salida del avión de Emergencias para un trasplante. «Siempre que sale un avión del aeropuerto tenemos que estar en nuestro puesto».

Su trabajo tiene doble función. Por un lado, informar de la climatología a los operadores aeronáuticos, aportar informes constantes para que los pilotos y las compañías aéreas puedan saber a qué atenerse cuando programan o gestionan un vuelo.

Rafael Linares, en la oficina meteorológica del Aeropuerto de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

La oficina está llena de máquinas con números que informan de la temperatura, del punto de rocío y de la humedad, entre otros valores, y una mesa con dos ordenadores en los que Rafael vuelca los datos reflejados en informes con nombres en clave a la hora convenida. «La alarma del Metar suena cada media hora», explica, «el Syn Up cada tres horas», desde las 8.00 de la mañana a las 20.00 horas, salvo que haya alguna incidencia que alargue la jornada. Las máquinas no bastan. Antes de cada informe, sale de la oficina y mira al cielo para comprobar que no ha habido cambios desde la última vez, que no se han formado cúmulos de nubes o niebla. Para hacerlo, toma como referencia una serie de puntos cuya distancia en kilómetros conoce de antemano y que le permiten calcular el grado de visibilidad a las distintas horas.

Dos veces al día, a primera hora y por la tarde, antes de salir, visita el jardín meteorológico del aeropuerto, donde se concentran los aparatos manuales que sirven para corroborar los datos ofrecidos por las máquinas, como las máximas y mínimas, y para comprobar otros parámetros que solo se pueden observar al estilo tradicional. «La garita tiene que ser de determinada manera para que el aparataje no se vea afectado por el sol o el frío», explica. Dentro se encuentran un termómetro seco y otro húmedo, el termómetro de máximas y mínimas con los que comprobar temperatura y humedad.

En el mismo jardín, hay un tanque vaporímetro que arroja el grado de evaporación de agua y un pluviómetro manual para los días de lluvia, además de un pluviógrafo (precipitaciones por horas) y un termómetro de suelo. En una esquina, se observa una esfera transparente que antaño servía para conocer las horas de insolación del día. Esa ya no se usa. El resto, pese a su aspecto rústico, sigue aportando información rigurosa. «Las máquinas están muy bien, pero donde esté el ojo humano...».

