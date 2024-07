"Espero que lo que haga en Flora pueda aportar más belleza a la que ya hay en Córdoba"

Coyote Flowers es un estudio boutique floral de Toronto, Canadá, detrás del cual está Lauren Sellen, una artista que destila delicadeza, y que crea instalaciones de belleza deslumbrante que a la vez tienen una intención emocional, todo ello con un estilo muy escultural, vanguardista y femenino. Seleccionada para participar en la próxima edición de Flora 2024, que arrancará el 14 de octubre, Coyote Flowers ha visitado Córdoba este mes de julio para conocer el espacio donde creará su instalación, el Palacio de Viana, y nos cuenta sus impresiones.

-¿De dónde viene el nombre de Coyote Flowers?

-El coyote es un perro nativo de Norteamérica que está envuelto en misterio, es una especie solitaria y llamativa. Son perros muy astutos y traviesos, animales que nunca sabes qué están tramando y a mí me gusta mucho esa imagen bella y salvaje a la vez. Nunca había oído el nombre del coyote ligado a las flores y me pareció que era una mezcla de misterio, belleza y naturaleza.

"Para mí es un privilegio utilizar objetos creados por la naturaleza para componer y crear con ellos"

-¿Cómo descubrió que quería ser florista o artista floral?

-Yo me considero diseñadora floral. Si miro atrás en mi vida, veo que las flores, las plantas siempre han estado ahí. Siempre me han atraído de algún modo. Para mí es un privilegio utilizar objetos creados por la naturaleza para componer y crear con ellos. Yo soy algo secundario, ellas son las que realmente hacen todo el trabajo duro y yo solo quiero estar a la altura, honrarlas. Cuando empecé con esto, pensé que igual no tenía talento porque mi formación es en otros campos, pero lo que siento es que cuanto más trabajo con las flores mi relación con ellas mejora. Me gusta mucho experimentar y explorar con ellas.

-¿Había oído hablar de Flora antes de que la llamaran para participar en el festival?

-Sí, por supuesto que lo conocía y lo he seguido desde la distancia año a año.

-¿Ha visto las instalaciones de las ediciones anteriores?

-Sí, sí. La verdad es que cuando vas a participar hay una parte de ti que no quiere ver lo que han hecho otros antes para que no te influya, pero es que es muy inspirador lo que se ha hecho hasta ahora. Espero poder hacer algo tan bueno.

-¿Le hacía ilusión ser uno de los artistas invitados?

-Para mí es un honor y un verdadero lujo, una oportunidad única que un festival como este me invite a participar para hacer lo que yo quiera y que encima haya un premio por ello.

-¿Cuál ha sido su primera impresión al llegar a Córdoba, le parece un sitio inspirador?

-A primera vista, la mente te explota al ver tanta belleza por todas partes. Todo lo que veo parece estar tan lleno de historia y de belleza, es como que se tiene en cuenta cada detalle. Todo es precioso, incluso las cosas más pequeñas como las piedrecitas que vemos en los patios y cómo están dispuestas en el suelo. Da la sensación de que puedes perderte por la ciudad y tropezar en cualquier momento con algo realmente magnífico. A mí lo que más me inspiran son todas esas líneas arquitectónicas envueltas en vegetación que simplemente crece y que llena todo de vida. Es como si esos dos mundos se encontraran y dieran lugar a una simbiosis perfecta. De verdad que esta es una ciudad muy muy inspiradora.

-La línea de trabajo de Coyote Flowers gira en torno al movimiento. ¿Lo encuentra aquí?

-Sí, por supuesto, a mí me inspiran las formas, las emociones que crean los cuerpos. Lo que espero es que lo que haga pueda añadir más belleza a la que ya existe en Córdoba. Ese es mi gran reto en Flora.

Lauren Sellen, diseñadora floral de Coyote Flowers, en el patio de las columnas de Viana. / A. J. GONZÁLEZ

-Este año, el tema elegido es multiespecies. ¿Le parece sugerente?

-La verdad es que me quedé un poco parada cuando me lo dijeron, me pareció algo complicado al principio. Lo oí y pensé vale, vale, hay muchas formas de afrontarlo realmente, pero imagino que de eso se trata, que el hecho de que el tema sea tan abierto te permite ser totalmente libre a la hora de interpretar y crear lo que quieras. Mi planteamiento será cómo las diferentes especies son complementarias y cada pequeña parte de cada especie puede añadir algo nuevo a la composición, quiero subrayar la belleza que aporta la diversidad de las especies.

-Le han asignado el patio de las columnas del Palacio de Viana. ¿Qué le parece?

-Es alucinante, realmente grande, muy grande, pero creo que me centraré en un área concreta en lugar de dispersar la obra en un espacio abierto tan amplio.

-¿Sabe qué tipo de flores utilizará?

-No, de momento, no tengo ni idea. He visto el patio y con eso tengo que indicar lo que puedo hacer, lo que quiero contar, qué flores vamos a poder usar, teniendo en cuenta todos los factores como el sol.

-A la hora de crear sus diseños, ¿utiliza mucho color o destaca más el verde?

-Puedo ser muy minimalista en color pero también todo lo contrario.

-Las instalaciones de Flora se crean a contrarreloj, el tiempo es un factor determinante.

-Sí, eso no me preocupa, nosotros trabajamos normalmente con muy poco tiempo. Lo más complicado de este proyecto es que hay que conseguir que la obra, las flores, duren una serie de días para su exhibición y que hay factores externos como el tiempo, me refiero al calor, la lluvia o el frío que haga, que no controlamos.

"Estamos solo rompiendo la superficie sobre lo que puede aportar lo orgánico y los elementos botánicos al mundo del arte contemporáneo"

-¿Qué cree que aporta el arte floral al arte contemporáneo?

-Creo que en los últimos años las flores han llegado a la escena del arte como un material muy rompedor y estamos aún en una fase muy inicial aún, estamos solo rompiendo la superficie sobre lo que puede aportar lo orgánico y los elementos botánicos al mundo del arte contemporáneo.

-¿El arte floral está de moda en su país, Canadá?

-Sí, en Toronto sobre todo, hay una comunidad de diseño floral muy vibrante y trabajamos muy cerca, nos apoyamos unos a otros, es una comunidad muy bonita. En Canadá, las flores son algo muy preciado porque están disponibles en periodos muy cortos a lo largo del año de forma natural. Por eso, cuando aparecen, es un motivo de alegría. Cuando miro alrededor de este patio, pienso, ¿puede uno acostumbrarse a algo así, esto deja de ser sorprendente en algún momento?

Suscríbete para seguir leyendo