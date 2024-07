Valdeolleros propone que el centro cívico se convierta en refugio climático para el barrio

La asociación de vecinos de Valdeolleros ha elaborado una propuesta que ha presentado a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba y al Consejo del Movimiento Ciudadano convertir el centro cívico del barrio en refugio climático dado el aumento progresivo de las temperaturas.

La presentación de la propuesta coincide con la primera ola de calor del verano. Según la asociación, el centro cívico norte solo se utiliza para ir a la biblioteca o a alguna de las clases que se imparten dentro, pero "no se siente como un espacio del vecindario por lo que no invita a su uso". Para los vecinos, esto no tiene que ser así. "Debe ser un espacio comunitario que haga las veces de plaza interior, algo que cobra más sentido en un momento en que las calles y plazas del barrio son intransitables por el estrés térmico cuando hace cuarenta grados".

Que se abra también por las tardes

Un hombre se refresca del calor de Córdoba en el Patio de los Naranjos. / A. J. GONZÁLEZ

En este contexto, la AAVV Valdeolleros pide que se mantenga abierto por las mañanas y que se abra también por las tardes en las horas más calurosas "para cumplir esa función de refugio climático" y sirva de resguardo a las horas "en que no se puede estar en la calle por el calor que son las horas de la tarde".

La entidad ha analizado el uso del edificio, realizando una comparativa con plazas interiores de otras ciudades como Barcelona y cuestiona el uso actual de los espacios, que no invitan al uso compartido del inmueble, por lo que piden una resignificación de los mismos y un cambio de usos y de mobiliario, así como algunas mejoras que lo hagan más práctico y atractivo a todos los colectivos. Consideran que también podría potenciarse el uso de la sala que pertenecía a la ludoteca ahora sigue en desuso, el solárium o la azotea.

Este documento, elaborado por la Asociación Vecinal San Acisclo Valdeolleros con el apoyo de la Asociación Vecinal La Palomera – Naranjo, pide la misma revisión del modelo de centro cívico durante los meses de calor para el centro cívico de El Naranjo.

