Salas de espera vacías: el vídeo del Sindicato Médico que busca poner en valor a los médicos de familia

El Sindicato Médico de Córdoba ha dado difusión a un vídeo de elaboración propia con el que quiere poner en valor a los médicos de Atención Primaria. El sindicato ha criticado a la consejera de Salud, Catalina García, por su "falta de sensibilidad absoluta ante la situación que a diario enfrentan nuestros compañeros con niveles importantes de sobrecarga laboral y emocional".

Con el vídeo, la organización busca también mandar un mensaje a la población, explicando toda la actividad que se lleva a cabo en una consulta aún en aquellos momentos en los que la sala de espera pueda parecer vacía. Para el Sindicato Médico, "es la propia administración con formas de gestión poco consensuadas la que favorece esta apariencia vacía" y recuerda que la atención telefónica sirve para cosas muy concretas que no requieren una exploración física, como por ejemplo comunicar el resultado de una analítica. "El problema no es en sí la atención telefónica, sino el mal uso que la propia administración promueve de esta nueva forma de atención", ha añadido.

"No podemos olvidar que no hace mucho estábamos con una pandemia descontrolada que mostró las vergüenzas de un sistema sanitario y de una Atención Primaria que, sin embargo, cada vez está más abandonada. Se siguen realizando contratos mes a mes, no se fideliza a los médicos, y cada vez vemos más consultas vacías, cada vez escasea más el recurso más valioso en Atención Primaria: el tiempo que puede dedicarse a cada paciente. Es una sequía cerca de ser irreversible: una puerta de entrada en riesgo de desaparecer tal y como la conocemos, sin la figura de los Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria", ha finalizado la organización.