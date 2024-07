«La única prevención eficiente en el Muriano son las quemas prescritas»

-¿Cuál es el papel del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Córdoba?

-El laboratorio desarrolla actividades en los tres pilares de la gestión de incendios forestales que son la prevención, la extinción y la restauración. En prevención, colaboramos con las administraciones públicas para intentar saber qué hacer, dónde hacer y cómo hacer para que, en caso de incendio, sepamos actuar para mitigar los daños que se puedan producir. En extinción, analizamos estrategias y tácticas para saber qué ha pasado en un incendio e intentar ser más eficientes, y en restauración, trabajamos para ver la evolución de la vegetación, cómo afecta a la seguridad y cuál ha sido el comportamiento del fuego. Además, tenemos un simulador libre y gratuito que nos permite analizar lo que puede hacer un incendio forestal, cómo se puede comportar y qué daños potenciales desde el punto de vista económico puede ocasionar. Trabajamos para administraciones públicas y también para empresas privadas con convenios y contratos.

-Cuando hay un incendio forestal en Córdoba, ¿siempre actuáis?

-No, solo en casos concretos y normalmente para intervenir en el post-fuego y ayudar a analizar qué ha pasado. Desde hace unos años, no participamos en el puesto de mando ni acudimos a la extinción.

-Hemos asistido al tercer gran incendio de los últimos años en el campo de tiro de Cerro Muriano, en la zona de exclusión. ¿Cómo se trabaja la prevención en este espacio?

-Se ha hablado mucho de que fue en la zona restringida del campo de tiro y yo no estaría tan seguro aún porque no hay informe oficial de la brigada de investigación, que empieza cuando se da por extinguido. Habrá que ver si se ha originado en un área donde supuestamente no hay actividad. Es cierto que el campo de tiro es una zona muy recurrente de incendios, ya sea por artefactos no explotados o por otras causas. Hubo uno importante en 2007 y otro en 1994. Podría haber varios puntos de ignición como pasó en 2007, cuando se vio que el origen no estaba donde apuntaban los primeros informes. En cuanto a prevención, hablamos de una zona a la que no se puede acceder. En el perímetro de la zona de exclusión se han hecho buenas infraestructuras preventivas dimensionadas transversalmente. Lo que hay no tiene nada que ver con lo que había en 2007 o en el 94. Hay menos probabilidad de salto, pero cuando un incendio forestal tiene las dimensiones que tuvo el del otro día es muy fácil que salte por transmisión del calor o focos secundarios. La única prevención eficiente es, seguramente, el plan que está en desarrollo entre militares y el Infoca para realizar quemas prescritas. Esas zonas sin vegetación quemadas preventivamente ayudarán a que el fuego no salte a los montes públicos del campo de tiro, a Los Puntales, a Fuente de Lentisco y todos esos montes que periódicamente y de forma recurrente se nos queman.

-En agosto de 2023, se anunció que se llevaría a cabo la mayor quema controlada de Europa en Cerro Muriano. ¿Este año ha habido quemas prescritas ya?

-Aún no, solo una pequeña con la UME, se quieren hacer en otoño. Esto no hará que baje la probabilidad de incendios, pero sí aumentará la seguridad y la probabilidad de controlar el fuego antes de que salte a la zona perimetral.

-¿Qué tipo de vegetación perdemos cuando hay un incendio en esta zona?

-Se hicieron unas repoblaciones con arbolado después del incendio de los 90, pero luego vino el de 2007 y cuando hay un incendio y el arbolado es pequeño e inmaduro, el arbolado de pinar, que fue lo que se plantó, se pierde porque no hay semillas que se puedan regenerar post-incendio. Después, no se han hecho repoblaciones previendo que hubiera más incendios, ya que es una zona con una alta probabilidad histórica de incendio. Lo que había en este momento era un una zona matorralizada. Es lo habitual en zonas con muchos incendios, que el paisaje se suele homogeneizar y matorralizar.

Donde hay turismo hay más probabilidad de incendios, el 95% están provocados por el ser humano»

-¿En qué momento se procede a la repoblación?

-Después del incendio, hay que hacer un estudio meticuloso, ver qué ha pasado, el tipo de suelo, la pendiente y la severidad del fuego. Hay que dejar un tiempo e intentar que el paisaje mosaico no sea todo arbolado ni matorralizado, que haya diversidad para tener distintas opciones de extinción en caso de incendio.

-¿Qué elementos hacen que una zona tenga mayor probabilidad de un incendio forestal?

-Uno, lógicamente, el calor. Otro es la humedad relativa, que ha sido muy baja en los últimos días, lo que predispone el combustible. Pero la meteorología es solo una pata, la otra es la topografía y la acumulación de vegetación. Si una zona no está en uso, si no hay pastoreo y cada vez hay menos usos tradicionales del monte, se genera más biomasa y así es más fácil que haya incendios de mayor virulencia. Cuando a esos elementos se les suma el viento, se alinea todo y eso hace que un incendio se pueda ir de las manos o esté fuera de capacidad de extinción.

-Este año hemos tenido una primavera lluviosa y un inicio de verano suave, pero eso no ha evitado que a mediados de julio ya se hayan quemado casi 2.000 hectáreas.

-Que llueva en primavera tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Por un lado, aumenta la humedad de los combustibles y se necesita más calor para arder, pero, por otro lado, la lluvia genera más pastizal y se seca rápidamente y es motor para muchos incendios. Lo que sí ha hecho esa lluvia es retrasar la ocurrencia de incendios.

Así fue la lucha del Infoca en Córdoba contra el incendio de Cerro Muriano

-¿Cuáles son los puntos negros en Córdoba actualmente?

-Yo no hablaría de puntos negros, hay zonas de mayor riesgo histórico como Cerro Muriano donde todos los años tenemos fuego de mayor o menos calibre y zonas de más riesgo potencial, provocado por las cosechadoras, en el norte de la provincia, o por las quemas agrícolas en el sur de la Subbética. La afluencia de personas es fundamental. Donde hay más turismo, por ejemplo, hay más riesgo. No podemos olvidar que el 95% de los incendios vienen provocados por el ser humano.

-¿Se está invirtiendo en innovación en el control de incendios forestales en Córdoba?

-Yo diría que se está invirtiendo en recursos humanos y técnicos para buscar fórmulas que nos permitan ser más eficientes en el empleo del fuego técnico como medio de prevención porque vemos que hay una necesidad. Pero no podemos olvidar que los incendios han ocurrido siempre y seguirán ocurriendo. Hay que hacer esfuerzos para que las aeronaves sean más eficientes, que lo seamos también por tierra y que las personas que trabajan en la extinción estén más seguras.

-Estamos en la primera ola de calor del verano. ¿El campo se encuentra en un estado óptimo, se han hecho los trabajos previos necesarios?

-Yo digo siempre que esto es como una tarta con responsabilidad compartida aunque los trozos no sean iguales para todos. Los propietarios privados con viviendas en terrenos forestales tienen que haber hecho sus planes de prevención, la administración igual. Mientras no asumamos que esta es una responsabilidad compartida no estaremos preparados nunca.

