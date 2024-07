Del taxi o las aulas, a cultivar tomates

Un taxista, un banquero, un hostelero, una gestora de fincas, dos profesores de instituto o un agente del Seprona de la Guardia Civil se dan cita todas las semanas en el huerto urbano de Miralbaida, donde trabajan la tierra de forma comunitaria y ecológica, y con el único objetivo de crear comunidad.

Este espacio, conocido comúnmente como los huertos de Paco en memoria del vecino que más tiempo estuvo "luchando por esto", según indica Manolo, uno de los hortelanos, lleva dos cursos completos en funcionamiento. Los 8.000 metros cuadrados que ocupa están perfectamente aprovechados y estructurados, de forma que tanto los cultivos de cada uno de los cuatro grupos como los que se plantan a modo de mancomunidad prosperan a buen ritmo.

En el parque de la Asomadilla son 6.000 los metros cuadrados que el Imgema dedica a los huertos urbanos, que se encuentran divididos en dos zonas. Aquí, siete grupos de unas 10 personas cada uno trabajan la tierra, también de forma estricta y organizada. Ana Carmen y Nati van los martes y los jueves a echar parte de su mañana en el huerto, donde se han dado cuenta de lo difícil que es salir adelante trabajando la tierra. "El que vive de la agricultura tiene mucho mérito", apunta Ana Carmen, quien define su trabajo en el huerto como "un lujo".

Los huertos urbanos dan vida / Manuel Murillo

Y es que la labranza de estos huertos, al no estar destinada a la venta y distribución, no les causa una presión excesiva, sino que les permite aprender de los errores que puedan cometer. Al mismo tiempo, obtienen algunos productos para consumo propio y otra gran cantidad que donan a ciertas asociaciones o comedores sociales.

No obstante, las complicaciones existen, y las restricciones medioambientales se deben cumplir a rajatabla. "Te tienes que acostumbrar a lo que hay. Es adaptarse. Tenemos un listado donde ponemos las cantidades y el tiempo de riego, llevamos un control absoluto", explica Nati, que pone de manifiesto la seriedad y el rigor con que se trabajan estos huertos.

El compromiso, esencial

"La convivencia es buena, hay buen rollo", apunta Manolo, taxista durante 33 años, ahora jubilado, que trabaja de hortelano en los huertos de Paco los martes y los jueves. Y algún día más, porque esos son los días de «asistencia obligatoria», pero el campo y el contacto con la naturaleza enganchan. Por esto, no es raro que Manolo, Rafael, banquero también jubilado, o Javi, un hostelero que ha dejado de trabajar hace poco, se acerquen al huerto urbano de Miralbaida para regar, hacer algún arreglo o, simplemente, sentarse a no hacer nada.

"Aquí te relacionas y hablas con gente totalmente ajena a tu entorno de trabajo, vecinal o familiar", apunta Rafael, quien también dice que en los huertos "cada uno aportamos lo poco o mucho que sabemos".

Nati, en el huerto de la Asomadilla. / Manuel Murillo

El caso de Javi, hostelero autónomo "de toda la vida", representa a la perfección esta situación. "No tengo ni idea de esto, yo este año he llegado aquí de nuevas y ya voy mejorando", explica Javi, que se ha retirado del trabajo después de muchos años y para quien "la experiencia está siendo estupenda". "Yo necesitaba algo de esto, estar en contacto con esto, aprender", añade. Además, según este hostelero que ha pasado de comer verduras "las justas" a comerse las judías verdes y los guisantes crudos, "el grupito que tenemos está muy comprometido. Nosotros venimos cada vez que podemos independientemente de los días que ya tenemos asignados, que digamos que son de obligado cumplimiento".

"Esto es totalmente voluntario. Por suerte, la mayoría de los que nos apuntamos tenemos tiempo por nuestra situación laboral y ganas de venir", dice Manolo. Porque la implicación en esta tarea es totalmente necesaria, ya que, de no ser así, hay muchas personas que están en lista de espera -son 130 las plazas ofertadas este 2024- para poder disfrutar de los huertos urbanos de Córdoba que, sin duda, son un gran éxito entre los vecinos de la ciudad.

Máxima heterogeneidad

Y este éxito no entiende de sexos. A este respecto no hay criterios establecidos: al huerto de la Asomadilla acuden más mujeres que hombres, mientras que en los huertos de Paco los hombres son mayoría. Nati, una de las mujeres que trabaja los huertos de la Asomadilla, lleva ya cinco años haciéndolo y nunca ha pensado en dejarlo, porque "cuando estás jubilado te da vida".

Y no solo a los jubilados. Los huertos también sirven como lugar de esparcimiento para alumnos de los colegios de la ciudad, menores del CIMI Sierra Morena, que tiene un convenio de colaboración con el Imgema, o colegios de niños con discapacidad, a quienes acudir a estos espacios abiertos y al aire libre les reporta grandes beneficios a nivel de psicomotricidad.

Por otra parte, no es estrictamente necesario trabajar estos huertos urbanos para conocerlos y disfrutar de ellos. "Pasa muchísima gente por aquí, entran, preguntan y se informan. Eso te da vidilla", dice Ana Carmen, quien, junto con Nati, fomenta y promueve el descubrimiento de estos espacios.

Parte de la cosecha. / Manuel Murillo

Juan José Carrillo, coordinador educativo del Imgema, defiende que "este proyecto es una forma de acercar los huertos al barrio, una manera de hacer comunidad y de difundir educación".

Y es que el objetivo de los huertos urbanos no es llevarse tres tomates a casa, ni venderlos, ni nada parecido. "La finalidad es una acción social de barrio, crear unas comunidades en las que las zonas colindantes se impliquen. Es una tarea comunitaria, de convivencia", defiende Carrillo, quien asegura también que enseñar y educar en los valores tradicionales del campo y la subsistencia es muy importante. Y es que en los huertos urbanos se lleva a cabo un modelo de economía circular.

"No se utilizan productos químicos de ninguna clase, son ecológicos totalmente", explica Juan José, quien aclara también que el proceso de compostaje que se realiza en los huertos es clave para enriquecer el suelo "poco a poco" y de manera circular, puesto que los cultivos que no son aptos o cuya temporada ya ha terminado no se tiran, sino que se emplean para hacer compost. Porque esta técnica tiene una duración de entre dos y tres meses, aproximadamente, y permite que la tierra reciba los aportes minerales y naturales necesarios para el correcto desarrollo de las cosechas.

Ana Carmen riega en el huerto de la Asomadilla. / Manuel Murillo

Otros dos huertos

El coordinador educativo del Imgema afirma que el huerto de Levante está "a falta de finalizar la instalación de agua" para entrar en funcionamiento. Esta zona ocupa 8.080 metros cuadrados y permitirá aliviar el exceso de demanda.

Por otra parte, en las instalaciones del Jardín Botánico hay otro huerto dedicado, principalmente, a que los niños lo conozcan y lo trabajen durante el curso. Actualmente, se está cuidando de forma interna, con el objetivo de que esté en buen estado de cara al inicio del curso.

Los huertos urbanos de Córdoba cumplen una función social, ya que consiguen crear comunidad al tiempo que actúan como vehículo transmisor de los conocimientos y los valores de lo tradicional aplicados a la horticultura, una actividad en la que tienen cabida todo tipo de perfiles, sin distinguir por género, edad, profesión o conocimiento de la materia.

