Comienza la segunda ola de calor del verano con la previsión de 42 grados para el martes

Una nueva ola de calor, la segunda de este verano, da comienzo este martes con temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados, elevándose a los 43 el miércoles en una jornada temida desde el fin de semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Hay quien tiene la percepción que este verano está siendo más llevadero de lo normal e, incluso, que no hace excesivo calor. Lo cierto es que no es que no haga calor, ni que este verano esté siendo anormal, sino que «nos estamos malacostumbrando a las olas de calor» seguidas y prolongadas y a que éstas «lleguen muy pronto», pese a que no es lo normal, tal y como señala Isabel Moreno, meteoróloga y embajadora del Pacto Climático Europeo. De hecho, la experta apunta que «no es anormal» que en Córdoba se registren temperaturas de 40 grados, pero sí perjudicial para salud que esta temperatura se supere durante varios días.

Según abundó Moreno en declaraciones a este periódico, esta percepción de la sociedad puede ser «un peligro» si solo se toman precauciones ante el calor en casos muy extremos y no con temperaturas que ya son altas y perjudiciales como tal, sin llegar a ser de más de 40 grados. Es un nivel que como recuerda la meteoróloga tiene consecuencias negativas para diversas patologías como enfermedades cardiovasculares.

En cuanto al próximo episodio de calor anunciado por la Aemet para este martes, Isabel Moreno apunta que podría tratarse incluso de una prolongación de la primera ola de calor, algo que habría que analizar. La especialista en Meteorología explica, asimismo, que esta ciencia no puede prever cuántas olas de calor puede haber durante la época estival, pero que hay tendencias que apuntan a que este verano contará con periodos bastante calurosos.

Nueva escalada

La Aemet mantiene activo este lunes el aviso amarillo por calor en la Campiña, la Sierra y los Pedroches, en una jornada en la que se alcanzó una temperatura máxima de 39,5 grados en la capital, casi 3 grados más que el domingo. Montoro ha vuelto a registrar la temperatura más alta de la provincia y del país con una máxima de 40,6 grados.

Un hombre se refresca para aliviar el calor en una fuente del centro de Córdoba. / EFE

El termómetro volverá a experimentar el martes una escalada con el inicio de la ola de calor y, según la Aemet, se podrían alcanzar los 42 grados. El pico de máximo llegaría el miércoles 24 de julio con 43 grados. El jueves finalizará la ola de calor, según lo estipulado por la Aemet, y comenzarán a bajar ligeramente las temperaturas, situándose ese día en 42 de máximo. El viernes seguirán a la baja y se quedarán en 40 grados, como máximo. Desde hoy, la Aemet mantiene activo el aviso por riesgo de calor. Para hoy ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en la Campiña cordobesa y el amarillo (riesgo) en el resto de la provincia. Mañana se extenderá el aviso naranja también a la Sierra y Pedroches.

El delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha detallado este lunes que al contrario de lo sucedido durante la primera ola de calor, no va a haber presencia de aire africano ni de calima en la Península, aunque podrían entrar de forma leve por el sur.