Una atleta trasplantada de corazón en Córdoba gana tres medallas

La trasplantada de corazón Susana Rodríguez ha logrado mejorar aún más sus marcas en el Campeonato de España Máster al Aire Libre, que se ha celebrado en Alcobendas. Esta rondeña, de 52 años, vinculada a Córdoba desde que en 2007 recibió un trasplante de corazón en el Hospital Universitario Reina Sofía, centro en el que continúa pasando revisiones, bromea con que debería estar en la categoría alevín por el tiempo que lleva compitiendo y entrenando, aunque lo cierto es que por los resultados que está obteniendo, enfrentándose a personas trasplantadas y no trasplantadas, demuestra estar en el máximo nivel.

Susana quedó en esta competición la primera en 80 metros vallas, con una marca de 13,05, a una centésima del récord de España. En los 100 metros lisos logró una marca récord en la semifinal, con 13,18, aunque en la final fue subcampeona, con 13,25, mientras que en los 200 metros lisos obtuvo su mejor marca personal, como subcampeona, con 28,03. Susana se lesionó en el último europeo, en el que fue tercera del continente en vallas y logró el oro en 200 metros lisos.

«Me hubiera gustado representar a España en el Mundial que se disputa en Suecia este verano, pero como no tengo patrocinador y la federación Deporte y Trasplante España solo paga la ropa, no el viaje, hotel y otros gastos pues no puedo asumirlo», se lamenta. Susana anima a todas las personas trasplantadas, que no tengan ningún problema que se lo impida, a que hagan deporte y actividad física, «porque tenemos que cuidar el regalo de vida que nos han hecho los donantes y aprovechar esta segunda oportunidad de vivir».

