La tecnología, clave en la capacidad de respuesta del Infoca contra los incendios en Córdoba

Veintiocho puntos de vigilancia del Plan Infoca divididos a lo largo y ancho de la provincia divisan a su alrededor, expectantes, a la espera de ver una columna de humo para activar al equipo de bomberos forestales más cercano. El tiempo es primordial y los puntos son estratégicos, pero a pesar de la situación de cada torre, solo el 60% de los incendios forestales son detectados por el personal de estas instalaciones. Desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Villaviciosa, el técnico de operaciones de esta instalación, Francisco Javier Sánchez, explica que desde que los móviles existen la reacción de los ciudadanos es inminente y en la actualidad el 40% de los avisos proceden del servicio de Emergencias 112. Hace una década, casi la totalidad de las intervenciones se activaban desde las torres de control.

En este y otros aspectos, la evolución tecnológica se ha dejado ver en el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, convirtiéndose en una pieza clave para dar una respuesta inmediata que repercute en una extinción más rápida de los incendios. Los medios cada vez más avanzados también facilitan las tareas de prevención.

Eduardo Nicolás Dueñas, director técnico del Infoca en Córdoba, ha detallado que «el dispositivo del Infoca va avanzando a la vez que los tiempos, las comunicaciones y las tecnologías» para ser cada vez más eficiente. En este sentido, Dueñas matiza que «en cuestión de emergencias la información es poder preventivo y de eficacia» y que la que maneja el Infoca gracias a los nuevos medios «cada vez es mejor, más fiable y más avanzada». Una de las ventajas con las que cuentan en la actualidad los cedefos es tener un helicóptero en cada instalación, lo que permite una capacidad de respuesta inmediata. Con este medio se hace «un trayecto recto, sin semáforos, ni obstáculos», lo que supone que «entre 10 y 20 minutos tenemos allí un retén trabajando por tierra y el helicóptero apoyando», detalla Sánchez.

Así se preparan los retenes contra incendios forestales del INFOCA / A.J.González

Otro aspecto clave para evitar la proliferación de los incendios, según abunda Francisco Javier Sánchez, es la formación. Divididos en tres turnos (mañana, tarde y noches), tres retenes de siete efectivos aguardan en el cedefo a ser alertados para actuar. Mientras esperan llevan a cabo un protocolo de formación teórica y práctica que, unido a un entrenamiento, busca que estén lo más preparados posible para cuando haya que salir al monte. El adiestramiento se basa, como explica Sánchez, en «repetir una y otra vez lo que hay que hacer para que no haya margen de pensar, simplemente se hace esto porque es lo que hay que hacer».

De hecho, las cifras avalan estas actuaciones, y es que durante los meses de verano el Plan Infoca despliega a todos sus efectivos para la extinción, ya que durante esta época el riesgo se multiplica debido a las altas temperaturas. De media, de junio a octubre los bomberos atienden dos o tres incendios al día y la mayoría quedan en conatos (afectan a menos de una hectárea). Según los últimos datos del Infoca en Córdoba, en lo que va de año los distintos equipos han participado en 32 intervenciones, 27 de ellas forestales. Del total, 29 quedaron en conatos y tres acabaron en incendios, lo que «viene a afirmar lo que venimos diciendo: que muy pocos incendios queman la mayor parte de la superficie», dice Dueñas, que destaca la excepcionalidad del incendio de Cerro Muriano, el más grave que se recuerda en los últimos años.

Riesgo extremo

El riesgo en Córdoba, llegados a este punto del año, es a diario muy alto o extremo, según detalla el técnico de operaciones del Cedefo de Villaviciosa. No obstante, en comparación con otras regiones andaluzas no es una provincia en la que haya muchos incendios «ni en cantidad ni en magnitud». Esto no quiere decir que los equipos no estén preparados para afrontar grandes incendios y lo están, según asegura Sánchez, que precisa que «nosotros tenemos un dispositivo regional y ante cualquier incendio que dure más de un periodo operativo tenemos grupos de otras provincias que vienen a ayudarnos». De hecho, los efectivos de Córdoba casi siempre salen a ayudar a otros puntos de la geografía andaluza debido a la baja incidencia en la provincia.

Un equipo de bomberos forestales. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto a los puntos negros que tiene Córdoba, Sánchez afirma que están «donde está la población», ya que el 97% de los incendios que tienen lugar en Córdoba tienen detrás el factor humano y el 3%, fenómenos meteorológicos como tormentas. La Sierra de Córdoba, uno de estos puntos señalados como negros, igual que la carretera N-432, la zona de Almódovar y Posadas y también las vías del tren, tienen esta peculiaridad, que son habitadas, algo que es prioridad para los bomberos a la hora de atajar un incendio. «Primero van las personas, después los bienes materiales y lo último la masa forestal», precisa Francisco Javier Sánchez. El ingeniero de montes, por otro lado, apunta que «Córdoba tiene una particularidad, que es que tiene unas temperaturas muy altas, pero no tenemos los vientos que tienen otras provincias costeras». Son precisamente esas rachas de viento inusuales, unidas a la zona militar, las que dificultaron, en cierta forma, los trabajos para sofocar el incendio de Cerro Muriano que ha arrasado más de 2.000 hectáreas.

