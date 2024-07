«Quien entiende de caballos tiene a Córdoba como referencia en Europa»

-¿Cómo va el proceso para que el Ayuntamiento ceda Caballerizas a Córdoba Ecuestre?

-Va bien, pero más lento de lo que esperábamos. Estamos en la recta final y a expensas de que algunas consultas de tipo técnico en Urbanismo sean contestadas. Es decir, que estamos en la recta final y con muy buenas perspectivas. Falta el informe de Patrimonio, pero con Urbanismo estamos resolviendo en paralelo todas las posibles normativas que pueda presentar. También nos están advirtiendo de algunas normas que son de nueva formulación y que no esperábamos, porque algunas modifican otras que ya habíamos aplicado. Nosotros vamos a ajustarnos a todas las indicaciones que nos den, tanto a nivel técnico por parte de Urbanismo, como por parte de Cultura, que depende de la Junta. Todo, con el objetivo de acelerar al máximo la aprobación definitiva de la cesión.

-Córdoba Ecuestre deberá pagar un canon por gestionar Caballerizas, ¿de qué canon hablaríamos?

-Va a haber un canon anual y estamos de acuerdo en ello. La cantidad no la podemos saber porque será fruto del proyecto que presentemos, que también tiene en cuenta la inversión que nosotros estamos dispuestos a hacer y las actividades que vamos a desarrollar. Será el Ayuntamiento el que determine, mediante una normativa que ya existe, ese canon. Nosotros, de entrada, estamos de acuerdo en el concepto de que haya un canon y lo que esperamos es que sea lo más razonable posible, cosa que parece que va a ser así. Pero ahora mismo no tenemos ninguna información de la cantidad.

-Sobre ese modelo de cesión que se ha elegido ha habido alguna crítica, por ejemplo, de Hacemos Córdoba, que ha pedido que se gestione el espacio mediante un patronato.

-No estamos de acuerdo con esas afirmaciones, de manera tajante, y así se lo he trasladado al portavoz de Hacemos Córdoba. Esto podría haber tenido sentido hace más de diez años, cuando se inician todos estos procedimientos para ver cómo se va a ceder. Lo que Córdoba Ecuestre ha hecho ha sido seguir las indicaciones que desde el Ayuntamiento se le han hecho, indicaciones de gobiernos de IU, del PP o del PSOE, es decir, de todos los colores. Todos nos han ido diciendo «oye, tenéis que preparaos en este sentido», «tenéis que adaptar vuestros estatutos de esta forma», «tenéis que ser de utilidad pública» o «tenéis que ser sin ánimo de lucro». Hemos ido cumpliendo puntualmente todo lo que nos han dicho. Lo que no vale ahora es sacarse el conejo de la chistera cuando estamos en el momento final, cuando la cesión se va a hacer de acuerdo con lo que el Ayuntamiento nos ha ido indicando en los últimos diez años, no puede ahora inventarse algo nuevo. Además, lo que propone Hacemos Córdoba supondría demorar varios años la cesión y nosotros ya no podemos esperar más, creo que hemos agotado el tiempo lógico. Y siempre digo lo mismo, nosotros entramos en Caballerizas en noviembre del año 2010, con las llaves dadas por el Ayuntamiento y con el compromiso de que en breve plazo se resolvería la presencia de Córdoba Ecuestre mediante una fórmula legal adecuada. Van a cumplirse 14 años. Creo que ya nos merecemos, y creo que es de justicia, no es un favor que nos haga nadie, que esta cesión se haga. Nosotros, en ningún caso, participaríamos en ese tipo de modelo que se plantea como novedoso.

-¿Desde que el edificio es oficialmente del Ayuntamiento el acuerdo de usos es el mismo que cuando era de Defensa?

-Exactamente igual. Tanto el Ayuntamiento, como Defensa en su momento, han estado conformes con la presencia de Córdoba Ecuestre. Algo que ha permitido, por un lado, mantener el edificio, y, por otro lado, realizar actividades que han sido de la conformidad tanto de Defensa como del Ayuntamiento. Yo solo puedo hablar bien de la actitud de ambas entidades durante estos años, en todo momento hemos estado en coordinación. Y dentro de la precariedad en la que nos hemos movido, ha habido una buena sintonía. Y ahora lo que falta ya es pasar a la fase de regularizar la situación de una manera definitiva, estable, y de cara al futuro. Algo que, además, nos va a permitir dar el siguiente paso importante. Nos hace falta tener ya una estabilidad legal, saber que tenemos la sesión con las normas, con las reglas que se estipulen y no tenemos ningún problema con la duración que se estipule, aunque tiene que ser muy a largo plazo. Y eso, insisto, nos va a permitir afrontar el siguiente proyecto, que es convertir lo que ya estamos haciendo en algo estable, en un Centro Internacional del Caballo, que va a requerir, aparte del trabajo que ya estamos haciendo, una inversión económica importante.

Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre / A.J. GONZÁLEZ

-¿Qué supondrá ese centro internacional y qué se pretende hacer?

-Significará que lo que ya estamos haciendo de facto, lo sea también de derecho. Nos va a permitir ser mucho más ambiciosos en las actividades formativas internacionales que estamos haciendo, en el espectáculo o en la realización de actividades internacionales. De hecho, este año vamos a tener ya varias, pero siempre estamos haciéndolas con la dificultad de la precariedad. El centro nos va a dar un estatus que nos va a permitir convertirnos, sin duda, en uno de los centros de referencia ecuestre de Europa. Y lo digo sin ningún miedo a equivocarme. Lo que nos falta es tener la tranquilidad jurídica y la complicidad, de una manera firme y legal, del Ayuntamiento, que es el propietario. Nosotros lo que vamos a hacer es ser una entidad especialista y gestora que va a desenvolverse para desarrollar este centro, que le dará más vida a Caballerizas, que ya hace un aporte importante a la economía y al turismo de la ciudad. Y no hay que perder de vista una cosa que se le olvida a la gente siempre, que Córdoba Ecuestre es una entidad formada por entidades, una de las cuales es el Ayuntamiento, igual que están la Diputación o la Universidad.

Hay un camino para que el caballo pura raza español sea declarado Patrimonio

-¿Cree que los cordobeses conocen bien Caballerizas?

-Cuando empezamos Córdoba Ecuestre, hace ya más de 20 años, el mensaje que me llegaba a mí era el de que en Córdoba el caballo no tiene futuro. Se decía que no era como en otras ciudades y que Caballerizas no nos iba a aportar nada. La visión era muy negativa, pero yo creí en lo que me trasladaba la gente del caballo, un grupo de personas de mucho valor que apostaban por esto. Y 20 años después, lo que podemos decir es que el caballo sí se ha consolidado en la ciudad como una referencia importante. Tenemos historia, tenemos a gente muy importante del mundo del caballo como ganaderos o jinetes, personas que viven de esto, los veterinarios o la propia Universidad. Y, sobre todo, tenemos un emblema que no tiene competencia en España, que es Caballerizas Reales, un auténtico templo del mundo del caballo. Lo que hemos hecho los 20 años últimos es trabajarlo, ponerlo en valor, y ahora mismo nadie en España discute que una de las referencias del caballo en este país en el momento es Córdoba, Caballerizas Reales y Córdoba Ecuestre. Luego nos quedará el siguiente escalón, que es a nivel del ciudadano que no es especialista, y tenemos que atraerlo a Caballerizas. La práctica de aprender a montar a caballo se ha multiplicado estos últimos años y creo que Córdoba Ecuestre y Caballerías Reales tienen mucho que ver. Aunque nosotros no nos dedicamos a ello, sí que han proliferado picaderos, clubes, asociaciones o colectivos que pueden enseñar a cualquier persona a montar. Sí es verdad que nos falta un camino por recorrer, que es conseguir que todo el mundo sepa que Caballerizas es de los cordobeses, que la historia del caballo de pura raza español es de los cordobeses, no de un grupo de personas. Y una de las referencias más claras de toda esta aportación es el espectáculo, una de las ofertas turísticas más visitadas que hay en la ciudad. Incluso ahora en verano. Nos falta mejorar y en ello estamos trabajando, lo estamos haciendo con el Ayuntamiento, con la Federación de Asociaciones de Vecinos, con las Peñas... Intentando popularizar y acercar los valores de esta actividad ecuestre a los ciudadanos de Córdoba.

-¿Y todo ese potencial que tiene el mundo del caballo sería posible sin Caballerizas?

-Sin Caballerizas no tendría sentido. Tenemos personas muy valiosas, caballos muy valiosos, ganadería, técnicos... Pero el eje fundamental, lo que nos hace competitivos y nos diferencia de otros, es Caballerizas. No existe otro sitio igual que este en Europa, en un casco histórico, con esta antigüedad y actividad ecuestre. Eso es un valor que nos hace imbatibles. Por ejemplo, se va a celebrar en Córdoba el Campeonato de Europa de Caballos Lusitanos y el comité, que está en Portugal y con caballos repartidos por toda Europa, planteó Córdoba como sede y todo el mundo conocía Córdoba. Y no es el lusitano un caballo que se mueva mucho aquí, pero la gente que entiende de caballos tiene a Córdoba como una referencia en Europa. Ahí tenemos un valor que puede que se conozca más fuera de Córdoba que en la propia ciudad.

El plan Alcázar-Caballerizas era positivo porque se veía a ambos como un todo

-El alcalde habló de la intención de aumentar los patrimonios declarados en la ciudad, con la vista puesta en pura raza español, ¿lo ve factible?

-Córdoba Ecuestre planteó hace unos años la posibilidad de declarar no el caballo pura raza español, sino las tradiciones vinculadas a este como patrimonio inmaterial de la humanidad. Alguien me dijo que eso no tenía sentido. Pues el mismo año de la declaración de los Patios, también se declararon patrimonio las tradiciones ecuestres del caballo francés. Y ese es el modelo que teníamos que seguir. Es cierto que en Francia, el mundo del caballo y lo que se mueve alrededor tiene mucha fuerza. Yo no digo que lo consigamos de inmediato, pero creo que sí hay un camino para que el caballo pura raza español sea declarado patrimonio mundial, es más, la idea ya la tiene recogida el Ministerio de Cultura. Si eso se consiguiera, Córdoba sería parte fundamental porque es una raza que se crea aquí.

-¿En qué quedó en plan Alcázar-Caballerizas?

-Eso corresponde decirlo al Ayuntamiento. Yo estaba en el Ayuntamiento cuando se hizo la aprobación provisional y había una parte que me gustaba y una parte que tal vez menos. Era positivo que no se veía al eje Alcázar-Caballerizas como dos elementos separados, sino como un todo. De hecho, en el proyecto que nosotros vamos a presentar planteamos que los espacios donde se comunican ambos monumentos sean lo más transparentes posible, en el sentido de que haya un momento en que las personas que estén visitando los jardines casi estén viendo la parte de la Huerta de Caballerizas. Y que haya comunicación, interacción de los dos espacios, porque en realidad, en su origen, estaban muy unidos.

-También se habló de abrir otra puerta para Caballerizas, que está precisamente justo al lado del Alcázar.

-Es un tema que plantea Urbanismo y nosotros estamos plenamente de acuerdo. Era la puerta, realmente, por donde se entraba siempre, la puerta noble y la que se usa ahora era la del servicio.

