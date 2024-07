El Colegio de Dentistas de Córdoba también está para ti

Una de las primeras preguntas que se puede hacer la población es sobre la función de los Colegios Profesionales. ¿Para qué sirven?

Erróneamente, muchas personas tienen el convencimiento de que los Colegios Profesionales solo están para defender a quienes los integran. Si bien es cierto que uno de los fines fundamentales de un Colegio Profesional es la ordenación del ejercicio de la profesión, su representación institucional exclusiva y la defensa de los intereses de sus colegiados, no lo es menos que la Ley de Colegios Profesionales regula, además de éstos, otro aspecto fundamental: la protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los servicios prestados por los profesionales que los integran, siendo obligatorio para nuestras corporaciones establecer un servicio de atención a dichos usuarios.

Y, tratándose del Colegio de Dentistas, ¿en qué se traducen estos fines y funciones de cara a la población?

Los Estatutos del Colegio de Dentistas de Córdoba establecen el deber de velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los dentistas que, no solo es una obligación inherente a nuestra profesión sanitaria, sino un derecho de los ciudadanos que redunda en su salud bucodental. Como profesionales sanitarios que somos, en nuestro ejercicio profesional debe primar la excelencia clínica y los intereses de nuestros pacientes sobre otros con connotaciones puramente mercantilistas.

«Nuestro Colegio está colaborando activamente en un programa que la Asociación Autismo Córdoba está llevando a cabo».

Para alcanzar esta excelencia, no cabe duda que la formación permanente de los profesionales es fundamental. Y aquí tenemos que poner en valor el trabajo que realiza nuestra Comisión Científica proporcionando, tanto a los colegiados como a nuestro personal de clínica, una amplia oferta formativa que abarca todas las disciplinas que tratan los diferentes tratamientos bucodentales. El conocimiento adquirido y la mejor práctica clínica derivan, sin duda alguna, en el perfeccionamiento de la realización de nuestros tratamientos y, por tanto, en la conservación y reparación de la salud oral de nuestros pacientes.

Recepción del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba. / CODECOR

Por otro lado, nuestros estatutos nos obligan a intervenir en los conflictos que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados y los ciudadanos, cuando éstos así lo decidan libremente. En esta parcela del Colegio debemos destacar la labor que lleva a cabo su Comisión Deontológica, cuya función es valorar la posible infracción del Código de Ética y Deontología Español de sus colegiados y de las sociedades profesionales que en él se encuentran registradas, en el ámbito del tratamiento objeto de la reclamación.

Bien es cierto que, en la mayoría de las ocasiones, las quejas que presentan los pacientes en nuestro domicilio social están referidas a la praxis clínica, es decir, se trata de reclamaciones relacionadas con el tratamiento bucodental que han recibido. En estos casos, la Comisión Deontológica de nuestro Colegio ejerce la labor mediadora regulada en nuestros estatutos y que es fundamental para llegar a una solución amistosa entre las partes, si ambas aceptan dicha mediación.

¿Qué acciones específicas promueve el Colegio a favor de la salud bucodental de la población?

La salud bucodental es la gran olvidada de la sanidad en nuestro país. El Sistema Sanitario Público incluye muy pocas prestaciones de tratamientos orales. Hasta hace relativamente poco tiempo, éstas se reducían a tratamientos de procesos agudos odontológicos y procedimientos de cirugía oral, puesto que la odontología conservadora no está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública. Con la reciente aprobación del Plan Integral de Salud Bucodental de la Junta de Andalucía las actividades de promoción de salud bucodental e intervención en la comunidad, recibirán un impulso.

«La salud bucodental es la gran olvidada de la sanidad en nuestro país».

Esta prevención es fundamental para que las enfermedades no lleguen a estadios de gravedad altos, y así se está demostrando con las campañas de divulgación que las administraciones sanitarias están llevando a cabo en otras especialidades. Sin información, no hay prevención y sin prevención, las enfermedades bucodentales se agravan y, además de la repercusión que este agravamiento tiene sobre nuestro organismo, su curación se hace más costosa, ya que nuestros tratamientos apenas si cuentan con financiación pública.

Por ello, nuestro Colegio viene realizando desde hace años amplias campañas de concienciación en las que, además de informar a nuestros conciudadanos sobre las principales patologías orales y su incidencia en otras enfermedades de nuestro organismo, se incluyen consejos sobre higiene bucodental, recomendaciones sobre buenos hábitos alimenticios, alertamos sobre los peligros que suponen determinadas prácticas que se están poniendo de moda, sobre todo entre los más jóvenes a través de las redes sociales, así como de los efectos nocivos del consumo de tabaco y alcohol para nuestra salud oral y general. Es decir, damos las indicaciones que debe seguir la población para mantener su salud bucodental y prevenir las enfermedades orales.

¿El Colegio de Dentistas cuenta con programas específicos en beneficio de la salud bucodental de los cordobeses?

Además del cargo de secretario, la Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Córdoba me ha encomendado la labor de coordinar las campañas informativas de prevención que antes he mencionado y, muy especialmente, las dirigidas a grupos de población en riesgo de exclusión social porque, si como he explicado la salud bucodental es la gran olvidada en nuestro país, las cifras de la incidencia de las enfermedades bucodentales en la población empeoran conforme nos adentramos en las capas sociales más desfavorecidas uniéndose, en estos casos, la falta de recursos económicos y las carencias educativas y formativas.

«El Colegio viene realizando desde hace años amplias campañas de concienciación».

Consciente de esta realidad, nuestro Colegio está firmemente comprometido con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, favoreciendo la firma de convenios con ellas y participando en acciones que llevan a cabo como parte de sus proyectos, cuando nos solicitan colaborar en los referidos a la prevención de la salud bucodental de sus usuarios.

Nuestra prioridad, en esta parcela, es cooperar en programas dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, tanto mediante la entrega de material de higiene bucodental, como con la organización de talleres informativos sobre prevención de enfermedades orales y hábitos saludables para mantener una boca sana.

El Colegio ofrece los siguientes consejos a los ciduadanos. / CODECOR

En relación con estos proyectos, quiero hacer especial mención a los talleres que, durante este mes de julio, hemos organizado con la Asociación 'Estrella-Azahara' (perteneciente a la Red de Obras La Salle), que está realizando una ingente labor a través de un proyecto socioeducativo en un barrio de nuestra ciudad de especial vulnerabilidad: Las Palmeras. En estos talleres, en los que han participado menores de edades comprendidas entre 6 y 16 años y sus progenitores, hemos compartido con ellos la importancia que tiene desde la infancia aprender y mantener unos buenos hábitos de higiene bucodental y de alimentación para, fundamentalmente, prevenir la enfermedad crónica que está considerada la más común en el mundo: la caries, además de otras patologías orales. En estas jornadas, los padres han recibido información sobre el Plan Integral de Salud Bucodental, recientemente aprobado por la Junta de Andalucía, y sobre las coberturas que incluye para personas de 0 a 16 años y grupos de población que requieren intervenciones específicas. Por su parte, los menores han podido trabajar con el 'kit del dentista', proporcionado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española, con el que, a través de diversas actividades lúdicas, se han podido familiarizar con el instrumental y el material propio de la clínica dental, además de aprender y concienciarse de la importancia que tiene su salud bucodental.

Acciones similares se han llevado a cabo, anteriormente, entre otros, con la Fundación Secretariado Gitano en un proyecto dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social.

Debo destacar que nuestro Colegio, además, está colaborando activamente en un programa que la Asociación Autismo Córdoba está llevando a cabo. Se trata de un proyecto conjunto de intervención con las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista), en el ámbito de la salud bucodental. Desde aquí, nuestro agradecimiento a los dentistas que se han sumado a él participando en un taller formativo que hemos coorganizado y en el que, además de adquirir conocimientos concretos para atender a estos pacientes con necesidades específicas, han participado en la elaboración de un protocolo de intervención que, sin duda, supondrá un beneficio común, ya que con él se hará más fácil el tratamiento de las personas TEA, lo que permitirá mejorar su salud bucodental. Las clínicas dentales de estos profesionales participantes se han convertido en clínicas referentes en Córdoba y contarán con el logotipo de 'Clínica Accesible Cognitivamente', de forma que las familias de pacientes TEA conozcan cuáles son los centros que trabajan dicho protocolo y, de esta forma, puedan acudir a una de ellas sabiendo que las intervenciones se van a realizar conforme al procedimiento instaurado.

Para terminar, quiero recordar a nuestros conciudadanos que, tanto la Junta de Gobierno como el personal de administración del Colegio de Dentistas de Córdoba, están a su disposición para solventar cualquier duda relacionada con su salud bucodental.

¿Cómo puedo contactar con el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba?