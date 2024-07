Bomberos forestales: un sector cada vez más abierto

Manuel tiene 63 años, lleva más de 40 años trabajando en el Infoca (antes como bombero y ahora como conductor) y en el monte, al que conoce como la palma de su mano, pues es vecino de la aldea Los Morenos. Pertenece al mismo retén que Cristian, un joven de 24 años, de Almería, que ha sido contratado como refuerzo para campaña de verano, apenas lleva cuatro años en el cuerpo. Ambos comparten profesión, equipo y la adrenalina que se siente en el cuerpo cuando suena la alarma y tienen que salir a un incendio. Esta, aunque mengua con los años, es perenne, al igual que la vocación de dedicarse a salvar los bosques antes de que ardan.

«Es lo que me ha gustado y he trabajado siempre», dice Manuel, que asegura que ha cambiado mucho el acceso a bombero forestal, pues antes estaba limitado a las zonas rurales y, aunque ahora está más abierto a todos los territorios, «viene gente que no conocen la zona». Cuenta el más veterano del equipo que «antes los que entraban habían trabajado en el campo y ahora muchos que entran el campo no lo han visto», por lo que no es lo mismo y, a su juicio, el trabajo es menos eficiente.

Cristian, sin embargo, estudió el ciclo superior de Gestión Forestal porque «me gusta mucho el campo y el medio ambiente», ha tenido que hacer diversos cursos de formación y está intentando meter cabeza en el cuerpo de bomberos. A pesar de su juventud, ha estado ya en varios retenes y, poco a poco, va soportando los nervios que supone enfrentarse a un fuego. Lo mejor de la profesión, asegura, es el «compañerismo» que hay en los equipos, «conocer gente que te ayuda» y la «adrenalina».

A los cambios generacionales del Infoca también se ha sumado la incorporación del mundo de la mujer. Cada vez hay más, dentro y fuera de los puestos de responsabilidad. Inmaculada Díaz es técnico de operaciones del CAP Los Villares y, tras casi 20 en la profesión, ha ido viendo la evolución desde algo tan sencillo como que «antes no había ropa de mujer» hasta que cada vez son más las mujeres que se unen a un sector masculinizado. Es por ello que Inmaculada anima a las mujeres a apostar por este sector, ya que «hay hueco para todos» y «no hay discriminación».

