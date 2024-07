El mercadillo nocturno arranca en Las Setas con expectación para comerciantes y clientes

Este viernes ha comenzado el mercadillo nocturno de Las Setas, que ha abierto sus puertas a las 19.00 horas. Pero no ha sido hasta las 21.30 horas cuando el calor ha dado un leve, pero necesario, respiro, y ha comenzado el trajín de personas de todas las edades. Han llegado dispuestos a hacerse con unas ofertas que han sido, junto al ambiente, las reinas de una noche esperada tanto para clientes como para comerciantes.

Los 168 puestos que llenan el parque se afanan en vender camisetas, bikinis, bañadores, melones, sandías... todo tipo de productos hasta medianoche. Es el inicio de los mercadillos nocturnos en Córdoba. Cabe recordar que el verano pasado se realizó en El Arenal una prueba piloto que la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) valoró como «un éxito sin precedentes».

La llegada de esta medida de manera definitiva y asentada supone un paso «muy importante» y «necesario» para ellos, tal y como recalcó Andrés Torcuato, presidente de la asociación.

Ahora, la experiencia se afianza y estarán todos los viernes hasta el día 6 de septiembre en Las Setas. Además, los fieles al formato clásico deben saber que los martes se mantiene el horario habitual de 9 a 14 horas.

La instalación ha contado con música, puestos de comida y un gran ambiente festivo que ha invitado a acercarse a cada uno de los tenderetes. Todo con el objetivo de hacer de los viernes de verano en Las Setas un plan diferente y divertido.

Nueva ubicación

La implementación de los mercadillos nocturnos nace de un acuerdo unánime entre el Ayuntamiento de Córdoba y los miembros de la comisión de venta ambulante.

La nueva localización ha sido sin duda uno de los puntos más celebrados por los comerciantes. «Allí (El Arenal), estábamos apartados y sin nada que nos protegiera a nosotros y a los clientes del sol, ahora está todo mucho más a mano, la gente aparca cerca e incluso viene andando», ha destacado Rafael mientras despachaba a un cliente.

En la misma línea se han pronunciado los compradores, que creen que «aquí se está mucho mejor, además acabas y puedes tomarte algo por la zona y echas la noche», aseguraba Ana. Otras optaron por la estrategia contraria, como Rosa y su grupo de amigas, «nuestro plan es salir, pero el mercadillo nos pilla de paso, así que hemos optado por acercarnos antes y si nos llevamos algo mejor», comentaban.

«El goteo de gente es constante, le ha costado arrancar, pero poco antes de las 21.00 horas se ha animado la cosa y esto ya es un no parar», ha aseverado Marian desde su puesto. Y es que ella y la mayoría de los comerciantes ven en los mercadillos «una gran oportunidad» ante un año que ha sido «extraño, por no decir malo en cuanto a ventas». Admiten que en este mes y medio hay depositadas gran parte de las esperanzas para «recuperar lo perdido y coger ritmo» de cara a lo que resta de año.

El calor no frena la noche

Sin embargo, había algo de pesimismo antes de comenzar la jornada: «Nos ha pillado la primera ola de calor del verano y no estaba muy seguro de que fuera a venir mucha gente», ha dicho otro de los comerciantes. No obstante, el trasiego conforme ha ido cayendo el sol le ha terminado por hacer ver que «la gente tiene ganas de mercadillo, de salir y pasar una noche diferente, solo hay que mirar cómo está esto», sentenciaba.

Porque los termómetros rondando los 40 grados no han impedido a los cordobeses acercarse. «No sabía si venir, pero a poco que se ha levantado algo de brisa me he animado», ha relatado Luis. Otros se han encontrado con la «agradable sorpresa», como es el caso de Nazaret, «trabajo cerca y cuando iba para el coche me he encontrado el mercadillo y he decidido acercarme un momento», ha sostenido mientras miraba ropa.

Lo cierto es que en la tarde-noche del viernes en Las Setas los grupos de jóvenes se han entremezclado con familias que han acudido con sus niños. De fondo, no se ha perdido el clásico «a euro» o «no se lo pierda señora» sonaban de fondo. Ha habido quien incluso ha acudido para hacer compras de última hora, como Álvaro«mañana voy a la playa y el bañador lo tengo destrozado, así que he venido aquí a ver si puedo conseguir alguno», ha admitido.

Aún quedan siete viernes de mercadillo nocturno más. Siete días claves para un sector que ve en el verano la esperanza recuperar el terreno perdido este año.