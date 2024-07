La guerra del agua se desata un verano más en la urbanización de Las Jaras

Mientras que los vecinos esperan que el Ayuntamiento de Córdoba se haga cargo de la gestión del suministro, la cuestión del agua en la urbanización cordobesa de Las Jaras va camino de convertirse en una auténtica guerra un verano más. El miércoles, varios vecinos denunciaban en las redes sociales la rotura de un depósito de agua que provocó inundaciones en algunas viviendas y alertaban de la existencia de aguas fecales en un punto de la urbanización donde el agua brotaba desde las alcantarillas.

«Está película estaba anunciada desde hace unos tres años. Es una pena que solo 30 vecinos lo denunciáramos en el juzgado, si hubiéramos sido unos pocos más este problema no existiría. Llevan tres años pidiéndonos paciencia y la paciencia tiene un límite y éste ya ha llegado. Me gustaría saber qué opinan sobre esto nuestros representantes de la entidad urbanística de conservación, pero por ahora no han dicho nada», se lamentaban. «Están saliendo aguas fecales; es horrible la que se está liando aquí, vamos a dar parte a Agenagua porque esto es horrible», declaraba otra vecina en un vídeo.

La empresa

Sin embargo, desde la empresa de Agenagua, la responsable del suministro, la lectura de los hechos ocurridos en las últimas 24 horas era bien distinta. Responsables de esta empresa acudieron a solucionar la avería de este depósito producida por «la rotura de una válvula», acompañados de agentes de la Policía Local que también se personaron tras la alerta del 112. Desde Agenagua restan importancia al problema, ya que el depósito afectado es de «poca capacidad» y subsidiario del depósito principal. «Prácticamente funciona de reserva para posibles picos de consumo estival», indicaron desde Agenagua.

«Esta mañana (por ayer) un técnico de la empresa y un representante de la entidad de conservación han podido comprobar que la pasada noche alguien había roto un candado para acceder a la estación donde están las bombas y las han desconectado para que salgan las aguas fecales», aseguran fuentes de la empresa, que expresan sus dudas sobre los motivos espurios que habrían llevado «a alguien a sabotear las instalaciones».

Tan diametralmente opuesta es su lectura de lo ocurrido, que el jueves acudieron a la Policía Nacional a interponer una denuncia ante lo que no dudan de calificar de «sabotaje» con el objetivo de «presionar» al Ayuntamiento para que se haga cargo ya del suministro de Las Jaras.

Aguas sin manganeso

Otro hecho que tampoco ha logrado esclarecerse es la supuesta presencia de altas dosis de manganeso en el agua de Las Jaras. A finales del mes de junio, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía activó el mecanismo para analizar el estado del agua tras la reclamación interpuesta por una de las comunidades que integran la urbanización de Las Jaras, que alertaba de que el agua de sus grifos podía contener manganeso en exceso, lo que la haría no recomendable para el consumo. Esa alerta dada por los vecinos llegaba a raíz de una analítica encargada por ellos mismos a un laboratorio y en cuyos resultados aparece una presencia de manganeso en el agua analizada de 245 miligramos por litro cuando el límite se sitúa en 50.

Tras el aviso, la Junta activó el proceso para analizar la salubridad del agua y pidió los pertinentes análisis. Fuentes de la administración andaluza confirmaron ayer a CÓRDOBA que se hicieron varias analíticas, incluso en los grifos de las casas de las personas denunciantes, «y los niveles de manganeso han salido dentro de los límites». Desde la Consejería de Salud reconocen no saber «qué pudo pasar para que salieran disparados en las analíticas que presentaron los vecinos».