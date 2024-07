La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE sobre la compra de 8.000 test de covid de Sadeco

La Fiscalía ha archivado las diligencias por la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE sobre la compra de 8.000 test por parte de la empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, durante la pandemia. El Ministerio Fiscal requirió al Ayuntamiento de Córdoba la información relativa a los contratos suscritos con la clínica Beiman, que los socialistas pusieron bajo sospecha, y ahora, archiva la causa al no obervar indicios de delito.

Los socialistas llevaron esta contratación a los juzgados el pasado mes de marzo al entender que se habrían cometido irregularidades en el proceso de licitación. En plena pandemia, el pliego se adjudicó a una clínica especializada en medicina deportiva, por un importe de 316.000 euros. El equipo de gobierno, por contra, siempre defendió la legalidad y trasnsparencia de la contratación de estos test y contó para ello con informes jurídicos que tampoco detectaron anomalías. Hoy, Miguel Ángel Torrico, ha calificado de "bofetón jurírico" el dado por la Fiscalía al portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, y ha vuelto a pedir su dimisión.

Qué dice el fiscal

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso CÓRDOBA, el fiscal observa que Sadeco "cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas exigidos por la ley de contratos" en la modalidad de contratos de emergencia. Además apunta que tanto la empresa como el Ayuntamiento actuaron "con la máxima eficacia, y rapidez para intentar evitar, paliar o al menos mitigar los gravísimos efectos para la salud pública, de los vecinos en general, y de los empleados públicos municipales, en particular, podría acarrear la mortífera pandemia sanitaria".

Y el fiscal añade, "no se ha apreciado, ni detectado ningún tipo de irregularidad o infracción legal y/o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal, ni por parte de autoridades ni de empleados públicos municipales". El fiscal concluye que los hechos no se pueden, por tanto, encuadrar en la conducta tipificada por el Código Penal, ya que se excluye "cualquier atisbo de indicio de criminalidad en las personas".

Qué dice el PP

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, que ha ofrecido hoy una rueda de prensa para informar del archivo de la causa, ha recordado que este es el tercer revés que sufre señor Hurtado en poco tiempo "respecto a su supuesta oposición basada en la denuncia". "Vemos cómo el señor Hurtado basa su oposición en no dar ni una alternativa a los problemas de los cordobeses, sino en extender el fango, en intentar sembrar la duda de la sospecha que la Administración de Justicia entierra una y otra vez y, en definitiva, creemos que esa forma de proceder no cabe en un Ayuntamiento", ha defendido el edil del PP.

El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico. / RAFAEL MELLADO

Además, Torrico ha reseñado que el día del archivo coincide con las declaraciones de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los juzgados por un presunto caso de corrupción. "Yo le diría, señor Hurtado, que si su larga carrera política ha conseguido reunir un mínimo de dignidad política, que la use y dimita como portavoz, que los votantes socialistas que aún creen en ese proyecto no se merecen un portavoz como él, que deje paso a otro compañera o a otro compañero que lo pueda hacer en otras condiciones y que base su oposición al gobierno elegido por los cordobeses, no en el fango, no en la mentira, no en la sospecha, sino en dar soluciones alternativas".

Respuesta del PSOE

Pese al archivo de la causa, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha defendido que su grupo municipal acudiera a la Fiscalía: "Nuestra obligación y responsabilidad es poner en conocimiento de la justicia en el sentido amplio (Fiscalía y Jueces) donde pueda haber a nuestro entender indicios de ilegalidad".

Esta es la segunda causa por denuncias del PSOE que el Ministerio Fiscal archiva en los últimos días. La primera era la relativa a supuestas contrataciones a dedo para obras de mantenimiento edificios municipales.

En los dos casos que se han archivado, ha defendido el edil Antonio Hurtado, "en uno hemos comprobado que se han comprado los test a un precio cuatro veces superior a lo que los compraron otras ciudades y en el caso del fraccionamiento de contrato la situación fue señalada por el técnico de apoyo a la junta de gobierno local". En todo caso, Hurtado reitera su respeto a la actuación de la Fiscalía con el archivo de las denuncias.

"Seguiremos actuando como nos corresponde actuar, controlando y fiscalizando la acción de gobierno y poniendo en conocimiento de la Justicia aquellas resoluciones que nos puedan parecer no ajustadas a derecho", concluye.