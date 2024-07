"Las tarifas en el aeropuerto de Córdoba son muy competitivas y eso potencia la llegada de compañías"

Apenas unos meses después de llegar a la dirección del aeropuerto de Córdoba, Amelia Quintero ya ha vivido uno de los hitos más importantes para el aeródromo cordobés, el regreso de los vuelos comerciales regulares 16 años después. La ingeniera técnica aeronáutica habla de las potencialidades del aeropuerto de Córdoba, de los beneficios de su reducido tamaño y de los proyectos que están por venir.

Air Nostrum ha retomado los vuelos regulares en el aeropuerto de Córdoba 16 años después, pero solo durante el verano, ¿confía en que la compañía mantenga la actividad?

En primer lugar, reitero la gratitud hacia ellos porque han sido la primera compañía que ha depositado su confianza en nosotros y eso es de agradecer. Espero que sigan depositando esa confianza. Ya dijeron que tendrían que ver los resultados de esta ruta para tomar decisiones a futuro. Sí es verdad que el factor de ocupación está siendo bastante bueno, lo tendrán que estudiar, pero, por ahora, les puede ser rentable.

¿A qué nivel de ocupación vienen esos vuelos de Palma y a qué nivel salen de aquí?

El factor de ocupación supera el 50%, tanto en la llegada como en la salida, aunque es algo inferior en la salida. Palma de Mallorca, al ser uno a la semana, casi que te garantiza que los que van se vuelven luego.

¿Ese 50% de media de ocupación que ha señalado es rentable para una compañía?

Ellos son los que conocen sus números, su negocio. Al final, esto es estrategia. Si ellos han puesto aquí un avión es porque han hecho un estudio de mercado y han visto que es rentable.

La directora del aeropuerto de Córdoba, Amelia Quintero, en la sala de embarque del aeródromo. / MANUEL MURILLO

Aena ha dicho ya en varias ocasiones que han sido varias las aerolíneas que se han interesado por el aeropuerto de Córdoba, ¿hay alguna que haya materializado el acuerdo?

No se puede dar el nombre compañías porque cualquier indiscreción podría dar al traste con la decisión de venir y es lo que no queremos.

Hace 16 años, otra compañía intentó instaurar los vuelos regulares, pero no salió bien. Imagino que no estamos en la misma situación que antes.

La situación en la que se encuentra el aeropuerto de Córdoba no es la de hace 16 años. El primer punto es la infraestructura, que ha mejorado mucho. También se han publicado los procedimientos para vuelos instrumentales, que ha sido realmente el punto de inflexión para la llegada de los vuelos comerciales. Y también se ha ampliado el edificio terminal. Ha sido un trabajo continuo el que ha llevado a cabo AENA para adecuar su infraestructura a la demanda actual. Además de eso, AENA aprobó el año pasado, con el objetivo de promover rutas nuevas en aeropuertos, un paquete de incentivos para todos aquellos de menos de tres millones de pasajeros contabilizados en 2023. Y se aplican en 32 aeropuertos y los dos helipuertos. Ese paquete de incentivos está basado en que las compañías están exentas de pagar las tarifas de pasajeros por todos aquellos que superen la cifra de 2023. Y esto durante tres años consecutivos. Ese paquete de incentivos ha hecho que afloren muchas rutas nuevas. Y a todo esto se suma el hecho de que las tarifas en el aeropuerto de Córdoba son muy competitivas y eso potencia la implantación de estos negocios, no solo vuelos comerciales, sino también vuelos de escuela. Nuestro aeropuerto, que pertenece al grupo 3, tiene tarifas en torno a un 50% más baratas que otro de mayor tamaño y eso las empresas lo tienen en cuenta a la hora de calcular el beneficio. Y a todo esto hay que añadir el trabajo que se está llevando a cabo en la mesa de conectividad, un trabajo conjunto de Aena y las entidades locales. Además, Aena colabora con las compañías aéreas para realizar casos de negocio, no da el trabajo hecho, pero sí un esbozo de las rutas y su rentabilidad.

También hay quien destaca las bondades que puede encontrar un viajero en un aeropuerto pequeño como el de Córdoba.

Es muy cómodo. Cada aeropuerto tiene su encanto y su tipo de cliente. Un aeropuerto del grupo 3 te puede dar más comodidad que otro del grupo 1. Aquí al de Córdoba llega el pasajero y deja el coche en el parking y es gratuito, y ese parking está a 50 metros de la terminal. Es una comodidad el poder llegar al aeropuerto en tu vehículo propio, no tener que pagar ese parking, poderte desplazar a pie en distancias cortas, no tener que hacer largas esperas ni largas colas para poder facturar y luego tener la puerta de embarque a 20 metros. Puedes no tener otros servicios, pero hay que sopesar el ir a coger un vuelo a Madrid, por ejemplo, que ya tienes que ir allí, coger otro medio de transporte... No son ni ventajas ni inconvenientes, son distintos.

Hay voces críticas que hablan de la poca necesidad de activar vuelos comerciales en Córdoba cuando tiene tan cerca otros como Sevilla o Málaga, sobre todo visto desde las perspectiva de la sostenibilidad y el medioambiente.

Si el aeropuerto se ha activado en este sentido es porque hemos tenido la demanda. Al final, el aeropuerto por sí mismo no genera esa actividad, sino que es un reflejo de la actividad que genera su área de influencia. Entonces, si se ha implantado esa ruta es porque ha habido demanda. Yo no creo que sea más sostenible salir desde Sevilla, porque esa ruta podría salir de allí, pero con una aeronave más grande, por ejemplo. En cualquier caso, Aena está en consonancia con los ODS y uno de su objetivos es la reducción de la huella de carbono y estamos en ello. Aena también fue la primera empresa del IBEX 35 que puso en marcha un plan de acción climática con objetivos bastante ambiciosos de emisiones cero, por ejemplo, toda la energía que se consume en los aeropuertos de AENA proceden de fuentes renovables. También trabajamos con las compañías aéreas y con las fabricantes de biocarburantes para promover el uso de los mismos, por poner varios ejemplos.

Se han hecho importantes mejoras en las infraestructuras del aeropuerto, ¿seguirán llegando más?

Sí, lo primero que llegará será la ampliación del edificio del servicio de salvamento y extinción de incendios, de los bomberos. Se va a ampliar el parque porque, con motivo de la llegada de estos vuelos regulares, hemos tenido que ampliar la plantilla de bomberos, lo cual también implica que tengamos más medios materiales, entonces el parque se nos ha quedado pequeño. Esta obra será la primera que se ejecute, estamos ahora mismo con la fase de redacción del proyecto. También tenemos otra inversión que es la mejora del parking. También está en marcha la ampliación de la plataforma Bravo, donde aparcan los aviones. Ahora mismo tenemos la plataforma Alfa, que es donde estacionan las aeronaves comerciales y solamente tenemos cabida para una, entonces queremos ampliar la otra plataforma que es donde aparca la aviación general. Y también hemos licitado la renovación del vallado del aeropuerto y se va a demoler el hangar. Además, en breve adjudicaremos el servicio de control de fauna para contratar a cetreros que, con aves rapaces, controlan esa fauna.

El aeropuerto de Córdoba ha funcionado muchos años sin los vuelos regulares, simplemente con esa aviación general.

Un aeropuerto puede vivir perfectamente de esos vuelos. Por ejemplo, el de Sabadell solamente tiene vuelos de escuela. Tú puedes atender cualquier operativa dentro de lo que te limite tu instalación las y es otro negocio. El de Córdoba también está disponible para el Infoca, por ejemplo, los bomberos han estado estos últimos días con el incendio de Cerro Muriano cada dos por tres llenando los hidraviones y es un orgullo tener unas instalaciones como estas para poder atender una cosa así. También tenemos vuelos sanitarios y de la Organización Nacional de Trasplantes. Es un orgullo que nuestra instalación pueda atender operativas de este tipo. Y en el caso de la Organización Nacional de Trasplantes estamos disponibles para ello las 24 horas del día.

Amelia Quintero, en el aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Se ha demandado por parte de algún colectivo, la instalación en el aeropuerto del control de pasaporte para poder viajar a destinos fuera del espacio Schengen, ¿es factible?

A día de hoy no hemos tenido demanda de ninguna compañía para vuelos fuera del espacio Schengen. Por lo tanto, como no hemos tenido demanda, no es necesario. En cualquier caso, esos medios no los pone a Aena, los pone la Policía Nacional. Es un proceso largo que se ha iniciado ya y que no es inmediato porque implica a varios organismos. De todos modos, se ha iniciado el trámite para que en el momento en que surja la petición, se pueda atender.

También se ha pedido nombrar al aeropuerto como "Julio Romero de Torres".

Eso no depende de Aena, depende del ministerio. Esto debe partir de alguna entidad, por ejemplo, el Ayuntamiento, entonces traslada esa propuesta al ministerio. Si el ministerio decide que sí, que se le cambia el nombre, nosotros lo cambiamos. Y es la entidad proponente del cambio la que suele sufragar el gasto.

Suscríbete para seguir leyendo