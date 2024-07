Iglesias y bibliotecas, los refugios climáticos de los cordobeses cuando calienta el sol

Son las seis de la tarde y Córdoba parece estar muerta, con los signos vitales muy débiles. Los arriesgados turistas y locales que se atreven a estar en la calle a esas horas, por necesidad o por desconocimiento, tienen opciones contadas de encontrar un oasis donde respirar. Mientras el sol aprieta y el termómetro supura, solo iglesias y bibliotecas ofrecen refugio climático a cualquier transeúnte.

Pablo Calvo, párroco de San Andrés, es muy consciente de ello y no le molesta, al contrario, le parece necesario abrir los templos a quien desee entrar. «Las iglesias fernandinas se abren de 17 a 21 horas y eso genera visitas de fieles que vienen a rezar, de turistas que vienen a la ruta y visitas cortas de cordobeses, que no necesitan pagar entrada y que paran aquí, sean o no religiosos, y disfrutan de un ratito de silencio», explica, «yo intento que la iglesia esté siempre fresca, abro las puertas por la mañana para que haya corriente y pongo los ventiladores, aunque de todas formas, hay una diferencia de unos diez grados entre el exterior y un templo con muros tan gruesos».

Los museos tienen horario de mañana

En estas fechas, los museos municipales y de la Junta, salvo el C3A abierto de 11 a 20 horas, tienen horario de mañana, así que no es fácil eludir el estrés climático en el casco histórico y en los barrios. Las bibliotecas, a excepción de la nueva de Los Patos (biblioteca Grupo Cántico) que en verano cierra por la tarde, son la segunda puerta la que llamar cuando el calor aprieta sin necesidad de pagar peaje (los bares y tiendas también abren por la tarde, pero hay que consumir). Desde La Corredera a Lepanto, Fuensanta, Levante o Moreras, la red de bibliotecas municipales abren de 16.30 a 20.30 horas de lunes a viernes, lo que las convierte en refugio climático.

El grupo municipal socialista se ha quejado este jueves del insuficiente dispositivo de ola de calor y la escasez de refugios climáticos y sombras de la ciudad. De momento, el Ayuntamiento de Córdoba no tiene previsto incorporar espacios nuevos.

