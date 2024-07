Descuentos en pulsómetros o en especialistas, los estafadores perfeccionan sus técnicas contra las personas mayores de Córdoba

"De la DGT, del banco, de Hacienda... me intentan estafar por todos lados", así cuenta Toñi Morillas, una persona mayor, su experiencia con los intentos de fraudes a través de internet, también conocidos como ciberdelitos. Ella es una de las aproximadamente medio centenar de ciudadanos de la tercera edad, en su mayoría mujeres, que han acudido esta mañana a la charla de Cruz Roja y Policía Nacional sobre este tipo de delitos que, aseguran desde el cuerpo policial, "son cada vez más habituales y trabajados". Entre ellos, destaca sin duda, el phishing en los ancianos, donde los estafadores han visto "una oportunidad" y ofrecen descuentos para visitas a especialistas o en artículos médicos, como pulsómetros.

Enmarcada dentro del Plan Mayor de Seguridad e impulsada por el Ministerio del Interior, la ponencia se ha centrado en "dar una serie de conceptos básicos para que nuestros mayores no sean víctimas de engaños a través de las nuevas tecnologías", ha comentado Lola Corpas, agente de la Policía Nacional en Córdoba especializada en este tipo de delitos. "Queremos que las personas mayores adquieran los conocimientos necesarios para identificar los factores de riesgo y puedan así protegerse", ha apuntado María Torralbo, responsable provincial del programa de mayores de Cruz Roja. Torralbo ha recordado que "todos somos vulnerables", aunque también ha matizado que "muchos mayores tienen un conocimiento de las nuevas tecnologías más limitado, por lo que es nuestro deber darles estabilidad y seguridad". A su vez, la responsable del área de Cruz Roja que advertido que muchos de estos fraudes se hacen pasar por organismos o empresas públicas como la DGT, Correos, Hacienda o incluso entidades bancarias.

Consejos para evitar las estafas

"La clave es tener sentido común", ha subrayado Corpas durante la charla. "Si se evita entrar en webs desconocidas, responder a números desconocidos o pinchar en enlaces extraños, habremos acabado con la gran mayoría de casos", ha afirmado. Esta técnica es la conocida como phishing, en la que el usuario recibe una llamada, correo o SMS de una compañía telefónica, banco u organismo público como Hacienda avisando de que ha habido algún tipo de problema y que, por ello, debe acceder a un link donde enviar sus datos. La mayoría de ellos solicitan información bancaria, "aunque en ocasiones con el nombre y el domicilio basta", ha sido otro de los mensajes que la policía ha querido remarcar.

Lola Corpas, agente de la Policía Nacional en Córdoba especializada en ciberdelincuencia se dirige al público durante la charla. / A. J. GONZÁLEZ

Además, los engaños a través de las redes sociales están en pleno auge, "nos confiamos mucho, no solo los mayores, también los jóvenes", ha expresado Corpas. No obstante, ha advertido que los estafadores han visto "una oportunidad" en la tercera edad y alertado que "cada vez se perfeccionan más". Incluso, los timadores se adaptan a su objetivo, "mandando mensajes haciéndose pasar por Cruz Roja o con ofertas de productos como pulsómetros", ha especificado la agente.

La charla se ha basado en tres pilares: no dar datos bancarios, no entrar en enlaces desconocidos y no abrir la puerta a desconocidos. "Si no he solicitado información de ninguna empresa no voy a recibir mensajes a menos de que sea una estafa", ha aclarado Corpas, que ha recomendado el uso de tarjetas virtuales o PayPal para compras en la red.

También se ha aprovechado el acto para hablar de los timos más clásicos , "pero que siguen a la orden del día", ha explicado la agente. "Muchas personas se acercan de manera amable a los mayores y, tras una conversación distendida, consiguen timarles", ha avisado la ponente, que también ha puesto en foco en la presencia de "casos de abusos sexuales".

Por último, Corpas ha recordado cuáles son las situaciones de riesgo en las que es más frecuente sufrir una estafa: en casa, en la vía pública, en bancos y comercios y mientras estamos viajando. Porque, ha advertido, "cuando nuestra casa se queda sola en verano muchos ladrones aprovechan".

Asistentes a la charla de la Policía nacional sobre las estafas 'online' que amenazan a los mayores, como colectivo más vulnerable ante la ciberdelincuencia. / A. J. GONZÁLEZ

Cada vez más concienciados

La concienciación sobre este tema "cada vez es mayor", ha valorado la representante de Cruz Roja. Entre las personas que han asistido a la ponencia, una de ellas ha declarado haber sido estafada con 5.000 euros con la técnica de 'phishing', mientras que otra ha asegurado que "me partió la clavícula una persona a la que le abrí la puerta de mi casa".

Buena parte de las presentes han asegurado recibir "muchísimos mensajes" de instituciones como Hacienda o la DGT, "me dijeron que tenía pagar una multa de tráfico y llevo sin coger el coche cinco años", ha declarado una de las presentes. La promesa de pagar menos por la factura de la luz es otro de los intentos más populares, aunque frente a ella hay una estrategia clara, "les digo que tengo el bono social y me dejan tranquila", ha dicho entre risas Lola. No obstante, han destacado la importancia de acudir a este tipo de actos porque, "nunca se está lo suficientemente informado" y agradecido a Policía Nacional y Cruz Roja su trabajo en una sociedad "que cada vez nos cierra más puertas", ha sentenciado otro de los asistentes.