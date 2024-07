La comunidad energética de Faecta cuenta ya con el 30% de sus socios

Las comunidades energéticas continúan su periodo de socialización, en el que buscan socios que se adhieran a ellas apara poder comenzar a funcionar. La Federación de Cooperativas de Andalucía (Faecta) cuenta ya con el 30% de la ocupación total de esta comunidad en Córdoba capital, lo que suma 140 socios, todos particulares. Con estos datos, esperan haber llegado en el mes de octubre al 50% de los socios totales, para así poder empezar a construir la planta fotovoltaica.

El encargado del proceso de socialización en Córdoba dentro de Faecta, Daniel Navazo, cataloga las cifras alcanzadas hasta ahora como un «éxito». Explica que aunque estaba previsto cerrar la captación de socios el 15 de julio, han decidido mantener el plazo abierto hasta el 30 de septiembre, cuando esperan llegar al cupo mínimo para poder poner en marcha la planta, que está fijado en un 50%, según ha detallado Navazo. No obstante, el responsable asegura que durante estos meses de campaña han percibido «un interés amplio y constante dentro de la ciudadanía» pero que éste es «un proceso lento porque es necesario dar una información y personalizar una a una la adhesión a la cooperativa».

Campaña de captación

La etapa de socialización se ha ejecutado por distintas vías, entre ellas, una campaña de buzoneo, reuniones con los vecinos a través de las asociaciones vecinales y contactos a través de correo electrónico y teléfono. Navazo señala que no ha sido necesario llevar a cabo una campaña de captación a puerta fría, ya que contaban con un listado de más de 300 personas interesadas en recibir información y a través del resto de iniciativas esta red de contactos se ha ido agrandando. Destaca especialmente la colaboración de las asociaciones vecinales de Córdoba, ya que a través de ellas han conseguido reunirse con todos vecinos de todos los barrios de la ciudad.

En cuanto a la adhesión de empresas, señalan que han establecido contactos y que hay varias interesadas, aunque todavía no se ha unido ninguna. Si algún negocio se uniera a la cooperativa energética de Faecta se podría lograr el 80% o el 90% del cupo, ya que, como ha explicado Daniel Navazo, el consumo de las empresas es «50 veces superior» al de un particular. A pesar del peso de los negocios, con los que le gustaría contar, el foco sigue puesto en los particulares, ya que «los domicilios están muy interesados». La cooperativa apunta que si no llegan al mínimo de socios el Ayuntamiento está interesado y hacerse con parte del consumo de la planta. Además, una vez esté funcionando ésta seguirá abierta a nuevos miembros.