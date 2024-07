La Universidad de Córdoba y Loyola incluirán nuevos títulos para el próximo curso

La Universidad de Córdoba y El Consejo de Gobierno ha autorizado quince nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado que se impartirán a partir del próximo curso 2024/2025 en las universidades andaluzas, un acuerdo que cuenta con el informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Estas nuevas enseñanzas se concretan en un grado, diez másteres y cuatro doctorados y ya han obtenido el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Asimismo, se modifican otros cinco títulos por cambios en sus correspondientes planes de estudio.

El único grado nuevo que se implantará el próximo curso será el de Medicina por la Universidad de Huelva, mientras que los diez títulos de máster ratificados se impartirán en siete universidades de la comunidad, concretamente en la de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Córdoba (UCO), Granada (UGR), Huelva (UHU), Sevilla (US) y Loyola Andalucía, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa. Así, en la Universidad de Almería, los alumnos podrán matricularse en el máster de Enseñanza de la Lengua y la Literatura Española para Profesorado de Español como Lengua Extranjera, mientras que en la Universidad de Cádiz se impartirá el de Ciencias del Lenguaje y sus Aplicaciones y en la Universidad de Córdoba, el de Investigación e Innovación en Educación Física.

Estudios internacionales

Por su parte, la Universidad de Granada incluirá en su oferta del próximo año académico el Máster en Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales junto a la Universidad de Salamanca, del que es coordinador la institución granadina, y un segundo máster centrado en Ciberseguridad y Ciberinteligencia Internacional, que se desarrollará junto a la Universidade do Minho (Portugal), Universitá degli Studi de Padova (Italia) y la Vilniaus Unversitetas-Vilnius University (Lituania).

Este tipo de programas son estudios internacionales impartidos de manera conjunta con otras instituciones de educación superior europeas. Asimismo, la Universidad de Huelva ofrecerá dos másteres interuniversitarios, uno sobre Protección Radiológica Ambiental con la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la de Extremadura, la de las Palmas de Gran Canaria, la Universitat de Valencia y la Universitat de Ies Illes Baleares, que lo coordina; y otro en Especialización Cultural: Investigación y Ejercicio Profesional Avanzado con las universidades de Almería y Córdoba.

Otras novedades

Por otro lado, la Universidad Loyola Andalucía ofrecerá plazas en un máster de Neurorrehabilitación y en otro de Psicopedagogía. Además, la Universidad de Sevilla (US) coordinará un máster en Química Sanitaria que llevará a cabo junto a las universidades de Córdoba y Huelva, así como la Universidad de Extremadura. En el campo de los programas de doctorado, la Universidad de Cádiz estrena para el próximo curso un programa en Contabilidad, que coordina la Universidad de Burgos, y que comparte también con la Universidad Autónoma de Madrid, mientras que la Universidad de Málaga impartirá estudios en Tecnología Educativa junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La UMA ofertará, asimismo, un doctorado en Igualdad y Género. Por último, la Universidad de Córdoba incluirá en el curso 2024/2025 otro en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado también las modificaciones realizadas en otras cinco enseñanzas: una de grado y cuatro de másteres. Se trata de titulaciones ya ofertadas en años anteriores en las que las universidades responsables han introducido cambios sustanciales en sus planes de estudio para "adaptarlos tanto a las nuevas demandas de la sociedad como a las novedades y avances generados en el área de conocimiento en el que se insertan".

Estas solicitudes responden al "esfuerzo de actualización y seguimiento que cada año realiza el sistema universitario andaluz de sus enseñanzas, una labor que redunda en la calidad de la educación superior". Así, en titulaciones de grados, la Universidad de Sevilla oferta el denominado Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas, mientras que se suprimen su grado de Estudios Árabes e Islámicos y el de Lengua y Literatura Alemanas. En cuanto a los másteres, la UHU ha renovado el de Dirección de Empresas Turísticas, al que ha añadido Gestión de Recursos Turísticos, y se ha actualizado el de Actividad Física para la Salud, título interuniversitario que ofertan la UNIA, que además lo coordina, y la Pablo de Olavide.

Asimismo, la US ha actualizado su máster en Seguridad Integral en Edificación, que pasa a llamarse Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. Además, el próximo curso habrá una nueva versión del Máster Universitario en Física Nuclear (European Master in Nuclear Physics), que deja de tener el sello 'Erasmus Mundus' y pasa a ser un título interuniversitario internacional que desarrollará la US junto a otras instituciones académicas como son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Université de Caen Basse-Normandie (Francia), la Università degli Estudi di Padova (Italia) y la Università degli Studi di Catania (Italia).