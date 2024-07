El incendio del Muriano empezó en la zona de caída de proyectiles del campo de tiro

El incendio de Cerro Muriano en Córdoba se originó en la zona de caída de proyectiles del campo de tiro militar aunque de momento, se desconocen las causas que provocaron el fuego ya que existe un protocolo antiincendios que hace que entre el 15 de junio y el 15 de octubre no se lleven a cabo ejercicios, por lo que no había tampoco personal militar en la zona. Fuentes de la oficina de comunicación del Mando de Adiestramiento del Ejército de Tierra han informado de que una vez la zona esté fría, la Guardia Civil y el Infoca procederán a abrir una investigación para determinar cómo se produjo el incendio.

Mientras tanto, la situación dentro de la base es similar a la de la zona que controla el Infoca. El fuego, que en el campo de tiro ha afectado a 1.300 hectáreas, se ha dado por estabilizado y no hay focos activos ni humo, por lo que la actuación está centrada en las labores de perimetraje y monitorización para evitar que se reavive. Todas estas acciones se realizan desde el exterior, ya que no se puede acceder al área incendiada debido a la presencia de proyectiles sin explosionar. Cualquier reactivación del fuego obligaría a movilizar a medios aéreos para su extinción y dejar que se extinga solo.

Labores del Infoca

Por su parte, fuentes del Infoca han dado la última hora de la situación en las 571 hectáreas incendiadas en el exterior, 1.871 en total. El incendio se dio por estabilizado ayer y continúa en la misma situación, con 25 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos vehículos pesados de extinción refrescando los puntos calientes que puedan existir.

Imagen del incendio en Cerro Muriano el domingo pasado. / A. J. GONZÁLEZ

La previsión es que no haya mucho viento a lo largo del día, no más de 5 a 10 kilómetros por hora, lo que podría contribuir a que esta tarde, una vez se superen las horas de más calor, se dé por controlado. "El incendio no va a crecer más, está acotado", han indicado las mismas fuentes, que confían en que la situación actual es favorable y el pronóstico para las próximas horas positivo.