El precio de las cocheras en Córdoba se mantiene estable pese a la inflación del mercado

Mientras el precio de la vivienda, tanto en régimen de compraventa como de alquiler, va subiendo hasta alcanzar, en algunos casos, máximos históricos, hay otro mercado que no sufre tanto los vaivenes económicos y se escapa de la inflación. Se trata del mercado de las cocheras y garajes, con unos bienes que no están ni más caros ni más baratos que hace años, a excepción de ciertas zonas donde la oferta y la demanda no están en consonancia.

Lo confirma José Vaquero, presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), que detalla que el precio del alquiler de cocheras se suele mantener estable, algo que ocurre también con la compraventa. La clave de esta estabilidad tiene que ver con la rentabilidad de estos espacios, la más baja dentro del mercado inmobiliario. Según el último informe de la web especializada Idealista, los garajes son las inversiones inmobiliarias menos rentables. Según dicho informe, la rentabilidad bruta de la compra de una cochera para ponerla en alquiler en Córdoba capital es de un 4,4%. La de la vivienda, sin embargo, es de un 6,7%, y aún más alta es la de las oficinas (un 8,6%) y la de los locales (un 8%).

José Vaquero, presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias. / CÓRDOBA

Precios estables

Como confirma Vaquero, a una cochera «apenas le ganas dinero a la hora de venderla», es más, añade que «en la mayoría de ocasiones, la compras y cuando la vas a poner en venta el precio a la que la sacas es prácticamente el mismo por el que la adquiriste». La rentabilidad de tener un garaje en propiedad, señala el presidente de Asaicor, tiene más sentido cuando la sacas en alquiler y «te procuras un ingreso mensual».

Si se tienen en cuenta los distintos barrios de Córdoba, donde se le puede sacar algo de rentabilidad a estos bienes es en el casco histórico. Aquí hay muy poca oferta de cocheras y mucha demanda, y a ello se suma que hay escasas o nulas posibilidades de poder aparcar en la calle.

El caso de los nuevos barrios

Pero más allá de la zona histórica, no hay ni cambios de precios excesivos ni mucho choque entre demanda y oferta. Curioso sí es el caso de los nuevos barrios, donde absolutamente todos los pisos tienen cocheras. Sin embargo, existe algo de movimiento en el mercado porque a cada piso le corresponde una plaza de garaje y en estas zonas no es poco habitual tener más de un coche.

Otro problema que existe en estos barrios y que pone de relieve José Vaquero es que se están dando varias quejas porque el tamaño de las cocheras es demasiado pequeño con los coches que suelen adquirirse ahora. «Cuando compras sobre plano no ves cuánto va a medir tu plaza», agrega, lo que ha provocado que muchos vecinos o no puedan aparcar el coche en su garaje o que incluso se tengan que bajar del mismo para empujarlo y que pueda entrar.

El producto menos rentable del mercado Las cocheras son el producto menos rentable del mercado inmobiliario y esto ha sido así siempre. La web especializada Idealista explica que en Córdoba capital la rentabilidad de comprar una cochera y sacarla en alquiler es de apenas un 4,4%, un porcentaje que es el más bajo de Andalucía (en el caso de las ciudades donde existen datos), pero que no dista mucho del 4,6% de Almería y Málaga, del 4,8% de Sevilla o del 5,9% de Huelva. En el otro lado de la tabla están las oficinas, los bienes inmuebles más rentables, es decir, la mejor inversión a la hora de comprar algo y sacarlo al mercado del alquiler. En el caso de Córdoba capital, esa rentabilidad de las oficinas es de un 8,6%, mismo dato que en Almería. En Málaga es más bajo, de un 7,1%, pero en Sevilla es mucho más alto, de un 13,4% (el más alto de toda España). De media, en España, ocurre lo mismo. El bien menos rentable es la cochera, un 6,2% de rentabilidad; frente al 11,9% de las oficinas, el 9,7% de los locales y el 7,5% de la vivienda.

