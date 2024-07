La Junta licitará la obra de la ronda Norte tras el verano y quiere tenerla adjudica a finales de año

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía licitará las obras de la primera fase de la ronda Norte tras acabar el verano y espera tener adjudicado el contrato a finales de este mismo año. Esta una de las cuestiones que se ha refrendado en el encuentro que este lunes han mantenido la Delegación de Fomento, el Ayuntamiento de Córdoba, los consejos de distrito Noroeste y Norte y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

La delegada de Fomento, Carmen Granados, ha presentado el proyecto definitivo a los vecinos, en el que no se incluye ningún soterramiento de la avenida más allá del que se ejecutará con la glorieta de María de Maeztu (la del Hipercor). Esto supone un varapalo para los vecinos de la zona Noroeste, que exigían que la carretera fuera soterrada para evitar las molestias que pueda causar el tráfico.

Valoraciones contrarias

Del encuentro, por lo tanto, no todo el mundo ha salido contento. Granados ha valorado que la reunión sí ha sido positiva y que se han incluido la mayoría de modificaciones que pedían tanto vecinos como Ayuntamiento al proyecto original. Unas modificaciones, ha concretado la delegada, que han elevado el presupuesto hasta acercarlo a los 34 millones de euros.

Distinto punto de vista tiene el presidente del Consejo de Distrito Noroeste, Enrique Manjón, quien ha incidido en que las modificaciones propuestas no calmarán las molestias que generará el tráfico de la avenida. Manjón ha detallado que si bien la Junta vende el proyecto como una avenida y no como una carretera, es decir, algo mucho más amable e integrado en la ciudad, los vecinos no compran que, por ejemplo, las pantallas vegetales vayan a traer la solución definitiva.

Recreación del tramo de ronda Norte que ejecutará la Junta. / CÓRDOBA

El representante vecinal ha insistido en que ya existen precedentes, como el de los residentes que viven en la parte de la ronda situada entre la rotonda del Hipercor y la de los cines del Tablero, los cuales, ha asegurado, "están amargados con el ruido y la contaminación".

Por su parte, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha informado de tres peticiones que se han puesto encima de la mesa y que no supondrán una modificación del proyecto redactado, que se entiende definitivo, sino que podrían considerarse ajustes que se ejecuten durante la obra.

Los ajustes

Parte de esos ajustes tienen que ver, precisamente, con que no se vaya a soterrar la carretera, lo que viene a representar ligeras actuaciones para paliar en la medida de lo posible las molestias a los vecinos. Uno de esos ajustes supone elevar el murete que separará la avenida de la Arruzafilla y la vía de servicio hasta un metro (estaba dibujado en el proyecto con 50 centímetros) y encima del mismo poner árboles. Los vecinos han pedido también que, una vez empiece la obra, puedan tener conocimiento de cómo se desarrolla la misma para ver que se cumplen los compromisos adquiridos.

Además, se ha hablado de una pequeña obra adicional que, en este caso, asumirá el Ayuntamiento, tal y como ha confirmado el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, a este periódico. La primera fase de la ronda Norte la ejecuta la Junta y supone soterrar la glorieta del Hipercor y ejecutar una nueva avenida entre la glorieta Académica García Moreno y la del Carrefour Sierra (Santa Beatriz). La Junta, por lo tanto, no actúa entre el Hipercor y el Tablero y aquí el Ayuntamiento se ha comprometido, una vez acabe la obra autonómica, un refuerzo de la pantalla vegetal.