Importante paso en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba para la prevención del cáncer del piel

La biopsia selectiva del ganglio centinela es eficaz en pacientes con carcinoma epidermoide cutáneo y puede ofrecer beneficios significativos en el manejo de esta enfermedad. Así lo demuestra, por primera vez, un estudio multicéntrico, coordinado por el doctor Antonio Tejera, responsable de la Unidad de Oncología Cutánea del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, que ha sido recientemente publicado en la prestigiosa revista científica Journal of the European Dermatology and Venereology.

Según un comunicado del hospital, el doctor Antonio Tejera explica que este hecho supone un gran avance en el abordaje de esta enfermedad ya que “la técnica del ganglio centinela está indicada clásicamente para los melanomas, dentro de los tumores cutáneos, y también para el carcinoma de mama, pero no se había propuesto su uso para carcinoma epidermoide. Nosotros, por primera vez, hemos observado de manera práctica que cuando se realiza a estos pacientes, sobre todo a inmunocompetentes (con respuesta inmunitaria normal), tiene una ventaja en la supervivencia y esto nunca se había descrito antes”

Una forma común de cáncer del piel

El carcinoma epidermoide cutáneo es una forma común de cáncer de piel, especialmente prevalente en personas de mayor edad, y estrechamente relacionado con la exposición solar acumulada. Es el segundo tipo de cáncer de piel más mortal después del melanoma. Aunque la resección quirúrgica es el tratamiento principal, en algunos casos se considera la radioterapia. No obstante, estos tumores pueden recurrir o metastatizar en los ganglios linfáticos cercanos.

El objetivo del estudio fue evaluar si la resección y análisis del ganglio centinela, es decir, el ganglio linfático más cercano al tumor, mejora la supervivencia de los pacientes. Para ello, el estudio observacional recopiló datos de supervivencia de pacientes sometidos a esta técnica en varios hospitales de Barcelona, Valencia, Salamanca, Oviedo, Badalona, Turín, bajo la coordinación del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Los hallazgos preliminares sugieren que la biopsia del ganglio centinela puede ofrecer beneficios significativos en el manejo del carcinoma espinocelular cutáneo. Para confirmar estos resultados, los investigadores proponen la realización de ensayos clínicos adicionales.

En el estudio ‘Sentinel lymph node biopsy versus observation in high-risk cutaneous squamous cell carcinoma in immunosuppressed and immunocompetent patients: An inverse probability of treatment weighting study’ han participado, además del doctor Antonio Tejera, los dermatólogos Álvaro Gómez Tomás, Ane Jaka, Agustín Toll, Simone Ribero, Carla Ferrándiz Pulido y Onofre Sanmartín.

Abordaje integral y Unidad de Oncología Cutánea

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ofrece un abordaje integral del cáncer que abarca tanto pruebas diagnósticas, como tratamientos de quimioterapia y radioterapia, cirugía, y medicina nuclear, servicio este último donde se realiza la técnica del ganglio centinela. Además, dispone de un comité de tumores en el que, semanalmente, se estudian los diferentes casos de los pacientes de manera personalizada para ofrecer un enfoque multidisciplinar para aquellos que por sus características, extensión y localización así lo requieran. Es el único centro privado cordobés que cuenta con un servicio de Oncología Radioterápica.

Por su parte, la Unidad de Oncología Cutánea del Hospital San Juan de Dios de Córdoba se centra en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer de piel e incorpora técnicas avanzadas de dermatoscopia digital, que garantizan una detección precoz, así como quirúrgicas como la cirugía de Mohs o cirugía controlada al microscopio, una intervención más precisa a la habitual que permite actuar directamente sobre la lesión, afectando al mínimo de tejido sano que la rodea.

El doctor Antonio Tejera Vaquerizo, responsable de esta Unidad, es también el coordinador del Registro Nacional del Melanoma Cutáneo (RNMC), una base de datos que se inició en 2022, a iniciativa de la Academia Española de Dermatología, para conocer las características del melanoma en España, la evolución de la enfermedad y la eficacia de sus tratamientos. Además es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en cáncer de piel, tanto de tipo melanoma como no melanoma.