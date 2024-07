La política y la sociedad cordobesas lamentan la muerte de Rafi Valenzuela y destacan su capacidad de diálogo

Decenas de reacciones se han sucedido este jueves al conocerse el fallecimiento de Rafi Valenzuela. Pilar básico en la gestión cultural de Córdoba y subdelegada del Gobierno hasta finales del año pasado, Valenzuela ha muerto este jueves a los 63 años después de una larga enfermedad. Compañeros de su partido, el PSOE, han lamentado la muerte de la montalbeña, pero muchos otros, de distinto signo político, también han tenido palabras de recuerdo, coincidiendo la mayoría de ellos en la capacidad de diálogo y trabajo que tuvo durante sus años de gestión pública.

Especialmente sentido ha sido el mensaje que ha dejado la presidenta del Consejo de Estado, la cordobesa Carmen Calvo, que ha calificado a Valenzuela como "machadianamente buena" y de quien ha valorado que entendía "el corazón de la amistad", sabiendo "bajar al fondo de lo humano". "Amiga, compañera, conmigo te quedas para siempre", finalizaba en su recuerdo.

Se acaba de ir Rafi Valenzuela. Era machadianamente buena…Entendía el corazón de la amistad y sabía bajar al fondo de lo humano.



Amiga,compañera conmigo te quedas para siempre. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) July 11, 2024

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, cuya etapa como regidor ha coincidido en su mayoría con los años de Valenzuela al frente de la Subdelegación, también ha reseñado la triste noticia, señalando que "los cordobeses perdemos a una magnífica persona y a una gran servidora pública que siempre primó el diálogo y la amabilidad". La noticia del fallecimiento ha coincidido, además, con la celebración del Pleno municipal de julio, en el que se ha guardado un minuto de silencio.

José María Bellido y Rafi Valenzuela, durante un acto en la Feria de 2023. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha escrito también en sus redes sociales que "las palabras no bastan para el consuelo de una pérdida tan dolorosa". Fuentes ha hablado de la parte más personal de un trabajo, el de la política, que a veces se queda frío en el reconocimiento al rival. Con ello, ha manifestado que Valenzuela era "una gran persona que llenó de cordialidad y consenso todo lo que trató y gestionó, que fue mucho". "Adiós, Rafi, gracias por tu forma de ser y espíritu de servicio público", se ha despedido el presidente de la Diputación.

"Una socialista comprometida"

El diálogo y la capacidad de consenso se han repetido en todos los mensajes que recuerdan a quien fuera la primera mujer en llegar a dirigir la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Precisamente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido que este jueves "es un día triste" por la pérdida, ha dicho, de "una socialista comprometida con las personas y la cultura".

La facilidad en el trato y el diálogo de la servidora pública también han sido algunos de los aspectos destacados por el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, quien ha valorado que "con Rafi Valenzuela siempre fue muy fácil apartar la política y pasar buenos ratos conversando sobre libros o música, de manera transversal, algo que a los dos nos apasionaba".

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha hablado también de esa capacidad de diálogo y de la "voluntad de servicio público" que siempre la caracterizó y también ha lamentado su muerte el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo.

Recibimos una triste noticia. Rafi Valenzuela siempre mostró una gran capacidad de diálogo y voluntad de servicio público. Todo mi cariño a sus familiares y amigos. DEPhttps://t.co/qapaC5cTBY — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) July 11, 2024

Más condolencias

La actual subdelegada, Ana López, también ha hablado de "su dedicación y compromiso con el servicio público" y cómo esto "deja una huella imborrable" y el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha trasladado sus condolencias a sus familiares y allegados. Quien fuera subdelegado antes que Valenzuela, Juan José Primo Jurado, ha recordado ese traspaso de poderes "modélico" y el "referente cultural" que fue la exsubdelegada.

El PSOE llora la pérdida

Su partido, el PSOE, tambien llora su pérdida. La secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, ha escrito un emotivo mensaje en que afirma que "uno es siempre el recuerdo que deja y tú dejas muchos y buenos recuerdos. Te recordaremos siempre y te mantendrás viva en el PSOE de Córdoba".

Por su parte, el expresidente del Parlamento andaluz y exsecretario general del PSOE Córdoba, Juan Pablo Durán, ha confesado a este periódico que la noticia del fallecimiento de Valenzuela no deja de ser "impactante" por mucho que "estuviésemos preparados". De la socialista, Durán ha destacado su personalidad "afable" y su "capacidad de entenderse con cualquier persona" y ha señalado, además, la aportación a la cultura de Córdoba. "Era un punto de referencia en el ámbito cultural, no solamente desde el punto de vista de lo que representó como delegada de Cultura, sino de sus aportaciones a otros eventos, como Cosmopoética, o todo lo que significó para el movimiento cultural de la provincia". Durán no se ha olvidado también de recordar que Valenzuela era "feminista", algo que "siempre llevó a gala".

También desde su partido, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha recordado a Valenzuela como una "persona ejemplar por su entrega, compromiso y principios" y ha destacado su amabilidad y su bondad, que llevó a su vida política e institucional.

Instituciones y agentes sociales y económicos de la provincia también han lamentado el fallecimiento, con mensajes que han llegado desde Construcor, UGT o CECO.