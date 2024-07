Seis alumnos cordobeses reciben el Premio Extraordinario de Bachillerato

Seis estudiantes de Bachillerato de la provincia de Córdoba han recibido este miércoles el Premio Extraordinario de Bachillerato, que reconoce "la cultura del esfuerzo y el valor de su trabajo continuo", según ha indicado el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, José Francisco Viso. Entre los premiados se encuentran los estudiantes con la primera, tercera y cuarta mejor nota de la PEvAU en la provincia.

Los alumnos galardonados han sido, en orden descendente de calificación en las pruebas: Andrea Marín, del IES Mario López de Bujalance; Julia Urbano, del IES Medina Azahara, con la cuarta mejor nota en la PEvAU; Miguel Ángel Moreno, del IES Fidiana, con un 14 en la PEvAU; Rafael Estepa, del IES Profesor Tierno Galván de La Rambla; Fernando Alcaide, del colegio Virgen del Carmen, e Inmaculada Guadalupe Muñoz, del centro docente privado Sagrado Corazón, quien logró la tercera mejor calificación en la PEvAU.

"La oportunidad de presentarme a las pruebas del Premio Extraordinario fue un orgullo, porque me permitió mostrar todo mi potencial y mi talento". Estas son las palabras de Andrea Marín, estudiante del IES Mario López de Bujalance, quien se siente "muy orgullosa y muy contenta" por haber quedado en primer lugar en el Premio Extraordinario de Bachillerato. "Este premio es un reconocimiento a todo el trabajo que he hecho", señala Andrea. Y es que el logro de esta joven estudiante no es nada fácil, puesto que fueron 119 los alumnos que se presentaron a estas pruebas voluntarias, que tuvieron lugar después de la PEvAU.

José Francisco Viso ha apuntado que "es un placer enorme reconocer a los seis alumnos que han obtenido el Premio Extraordinario de Bachillerato". Además, ha resaltado también que uno de ellos es quien obtuvo la mayor calificación de la PEvAU en Córdoba. Se trata de Miguel Ángel Moreno, estudiante del IES Fidiana, quien obtuvo un 14 sobre 14 en Selectividad y estudiará el próximo curso el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Los seis alumnos premiados junto a las autoridades de la delegación y la UCO. / A. J. González

El quinto premiado en estos galardones, Fernando Alcaide, alumno del colegio Virgen del Carmen de Córdoba, reconoce el acierto en las palabras de sus profesores a comienzos de Bachillerato. "Esto no son dos cursos independientes, sino que es un curso de dos años". Así, Fernando afirma que presentarse a estas pruebas, posteriores a la PEvAU, "no fue una decisión fácil", pero que se dijo a sí mismo que tenía que examinarse: "Si puedo hacerlo, ¿por qué no? Si tienes la capacidad, hazlo". Este estudiante del colegio Virgen del Carmen tiene "muchísimas ganas" de comenzar sus estudios de doble grado en Física y Matemáticas en Sevilla, donde será compañero de Miguel Ángel.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, Israel Muñoz, ha apuntado que "ver aquí a los mejores alumnos que se han presentado a la PEvAU es un orgullo"; mientras que el jefe de Servicio de Inspección Educativa, Bernabé Márquez, ha hecho hincapié en que "hay que disfrutar del camino más allá del logro", sin quitar importancia al premio.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, ha informado de que se concederá una dotación económica de 500 euros a los premiados, a quienes les augura "un futuro lleno de éxito".