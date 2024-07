Espadas denuncia que "no se cubren los costes reales" en la gestión de las entidades que atienden a personas con discapacidad

La situación económica y la gestión llevada a cabo en las instalaciones que mantienen a las asociaciones y colectivos que atienden a las personas con distintas discapacidades, ha sido el principal punto que se ha abordado durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi) con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, junto con otros rostros del partido socialista, mantenida esta mañana en Córdoba.

"Están en peligro muy serio, no se cubren los costes reales de funcionamiento de gestión de estas instalaciones", ha señalado Espadas, que también ha puesto el foco en la necesidad de revisión de los salarios de los trabajadores que atienden a estos colectivos, y que a su juicio "están poniendo en cuestión el propio funcionamiento de servicio". En este sentido, desde el partido a nivel andaluz, como afirma Espadas, se va a trasladar una proposición no de ley específica en la que se incluirán estos asuntos, puesto que en la actualidad, "no es suficiente la propuesta que hay".

Y como punto destacado, Espadas hace hincapié en el aumento del coste plaza, una reivindicación que Cermi viene haciendo desde hace un tiempo atrás, en concreto, reclamando una subida del 10% en los centros concertados residenciales y de día. "Es fundamental en los términos en los que lo está planteando el colectivo, de lo contrario no se asegura la estabilidad y la viabilidad del funcionamiento del servicio en adelante. Los costes estén muy por encima de la realidad del ingreso con el que pueden mantener su actividad", ha indicado el secretario general del PSOE andaluz.

Isabel Ambrosio, Marta Castillo, Juan Espadas y Rafi Crespín. / A. J. González

A las palabras de Espadas también se ha sumado la presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, quien ha reclamado que la financiación de los servicios que se presta "sea adecuada a los costes reales que se están haciendo ahora mismo", por lo que pide un estudio para conocer esos costes y "un cambio de modelo" que ofrezca "sostenibilidad económica".

El objetivo que se persigue desde Ciarmi, como indica Castillo, es un modelo que garantice que los centros de día se puedan seguir manteniendo y las asociaciones puedan seguir prestando servicios como los de rehabilitación, logopedias... Para ejemplificar la realidad, la presidenta a nivel andaluz ha comentado que su convenio colectivo obliga a partir del 1 de enero de 2025 a tener una subida de un 12% por cada trabajador en el salario de cada trabajador, "una cantidad muy elevada para todos, imaginaros para nosotros que somos entidades sin ánimo de lucro", por lo tanto, insiste en que esa subida "tiene que venir reflejada en los presupuestos de la Junta, y también desde la parte del Estado Nacional".

Listas de espera de la dependencia

Otros de los puntos en los que se ha basado el encuentro es la actual situación de las listas de espera de la dependencia. "Creemos que es muy preocupante el que tengamos más de 53.000 personas en listas de espera en Andalucía, y que en muchos casos, la propia gestión que se está llevando a cabo produce un crecimiento de más de 7.000 personas en Andalucía. ¿Qué está pasando? No están entrando nuevas solicitudes", ha sostenido Espadas quien critica de "falta de trasparencia" al Ejecutivo andaluz.