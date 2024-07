La inserción laboral de los ciclos formativos en Córdoba roza o incluso sobrepasa el 100%

Existen ciertos ciclos formaticos (FP), entre los que se encuentran bastantes de los que se imparten en el IES Zoco, IES Góngora e IES Antonio Galán Acosta, de Montoro, que por su perfil laboral rozan casi el 100% de empleabilidad o incluso sobrepasan ese porcentaje al acabar los estudios, señala la directora de este IES, Toñi Cárdenas.

Cárdenas recalca que existen muchos acuerdos entre el centro de enseñanza que ella dirige y empresas y talleres, para que el alumnado de los grados de carrocería, electromecánica o electricidad realice prácticas. «Estas empresas no paran de reclamarnos mano de obra porque no es fácil encontrar operarios bien preparados en este ámbito laboral y, de los que hay, muchos están próximos a la jubilación. Hay alumnos que quieren hacer el grado superior, pero no lo hacen porque están contratados mucho antes», añade.

En la misma línea, la directora del IES Zoco, Sonia Montalvillo, asegura que el alumnado de FP de este instituto ronda el pleno empleo y «estimamos que incluso se necesitarán más trabajadores de los que estamos formando actualmente». En el caso del IES Galán Acosta de Montoro, el Ayuntamiento ha cedido al centro una nave y un aula para guardar equipamiento de grandes dimensiones que se necesita para las prácticas del alumnado.

El IES Zoco y el IES Góngora mantienen también acuerdos con diferentes empresas para que el alumnado de ciclos formativos efectúe prácticas, prácticas que se van a intensificar a partir del próximo curso al convertirse toda la FP en dual.

18.135 plazas para el próximo curso La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ofertará en el curso 2024/25 un total de 18.135 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional sostenidas con fondos públicos en Córdoba. Además, ha ampliado la oferta con 6 ciclos nuevos tres de grado superior y tres de grado medio. El próximo curso la comunidad andaluza, que ya contaba con una amplia experiencia en FP Dual, con un crecimiento del 156% en proyectos duales desde 2018, adapta toda la FP de grado básico, grado medio, grado superior y, en su caso, cursos de especialización, para impartirse en la modalidad dual, con el objetivo de cumplir con la normativa estatal que regula estas enseñanzas. Habrá dos modalidades duales: la general (la formación en la empresa comprenderá entre el 25% y 35% de la duración total del currículo) y la intensiva (equivaldrá a entre el 35% y 50% de la duración total del currículo).

