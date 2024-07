Pastelón cordobés de altos vuelos

Menos mal que Demetrio Cárdenas no venía de incógnito a Córdoba. Menos mal que no era un fugado de la justicia o un agente secreto, ni venía a ver a una amiga de extranjis o padecía un trastorno por ansiedad social. Menos mal porque el pastel que se encontró al subir al avión de Air Nostrum que retomaba los vuelos entre Córdoba y Palma de Mallorca después de 16 años fue un pastelón cordobés. Quisieron las circunstancias que Demetrio, vecino del Parque Cruz Conde y de 28 años de edad, se convirtiera el miércoles en la cara del día, en el protagonista de un entremés que bien pudo ser una secuencia de To er mundo é güeno, pero que fue real como la vida misma.

Por ser el primero en comprar el billete cuando la filial de Iberia los puso a la venta allá por el mes de enero, a este cordobés emigrado a las Baleares por cuestiones laborales, las azafatas le colgaron un cartel que rezaba «Soy el primer pasajero de la ruta de Palma de Mallorca con Córdoba», lo sentaron en primera clase (vale, eso estuvo bien) y al aterrizar, ya en el aeropuerto de la capital con su terminal nueva y reluciente, las autoridades civiles de la provincia (léase alcalde, presidente de la Diputación, subdelegada del Gobierno y concejal de Turismo) y los responsables de AENA le obsequiaron con un bizcocho y casi le cantan el porque es un muchacho excelente ante las cámaras de televisión.

Demetrio, que comparte onomástica con nuestro obispo y mostró una capacidad de adaptación al medio digna de loa, cortó la tarta tipo boda (véase la foto) y hasta repartió porciones entre los 63 compañeros del pasaje, que no le hicieron ascos al dulce aunque por las temperaturas y la hora de llegada del avión a eso de las 3 de la tarde hubieran preferido, digo yo, un gazpacho fresquito con hielos. Se engolliipa menos, pero todo sea por celebrar el regreso de los vuelos comerciales a Córdoba. Demetrio, ¡eres un fenómeno! Ahora, también aviso con tiempo, que se prepare el pasajero un millón. La celebración será fastuosa.

Óscar Puente habla con Rocío Díaz en la inauguración de la terminal del aeropuerto de Córdoba, junto a otras autoridades y responsables de las infraestructuras aéreas. / Manuel Murillo

Además de Demetrio, esta semana ha pasado por la terminal del aeropuerto la flor y nata del Fomento del país: el ministro Óscar Puente y la consejera Rocío Díaz. Como quiera que la comparecencia no incluyó preguntas de los periodistas, fue la responsable de la Junta de Andalucía la que coló la reclamación de la variante Oeste en su discurso: «Pronto nos sentaremos el ministro y yo», dijo Díaz; a lo que Puente contestó: «Vamos a seguir viéndonos mucho por el bien de Andalucía». Dicho y hecho, el 15 de julio hay convocada reunión para abordar por fin esos kilometrillos de nada que unirán la A4 y la carretera de Palma algún día de estos (no se oye, pero estamos aplaudiendo).

Empleo para la Base Logística

En las cuestiones macroeconómicas parece que la ciudad despega como los aviones de Air Nostrum. Habrá que esperar para ver si es solo una ilusión óptica. El paro volvió a caer en junio con la cifra más baja de desempleados desde 2008; el Gobierno sacará en breve la primera oferta de empleo público para personal civil de la Base Logística del Ejército (480 plazas), e industrias como Cunext Cooper avanzan en su intención de levantar una nueva fábrica en la carretera de Granada.

También llegan buenas nuevas al Ayuntamiento, que se beneficia de la pedrea de 22 millones extra que nos manda Pedro Sánchez a través de la Participación de Ingresos del Estado (PIE). Hasta nuestra joya, la Mezquita-Catedral ha celebrado esta semana haber rebasado los datos prepandemia con 1,2 millones de visitantes hasta junio.

Luis Miguel, en concierto en Córdoba. / Víctor Castro

¿Todo parabienes? Pues tampoco se pasen. Cuando la oposición aún aviva las ascuas de la penúltima polémica, el patrocinio de 100.000 euros a la empresa Mundo Management por el concierto de Luis Miguel; el concejal socialista José Antonio Romero desveló el jueves la existencia de un informe del Tribunal de Cuentas que señala 7 contratos adjudicados a dedo por Aucorsa en 2021, que ha derivado en la apertura de diligencias judiciales por presunta prevaricación administrativa. El equipo de gobierno le ha restado importancia al asunto y ha explicado que el tribunal ha analizado los contratos de un año en el que la empresa de autobuses se estaba adaptando aún a la nueva normativa. También relativizan que el tema haya llegado a manos del juez de Instrucción número 4, Rodríguez Laínz, y esperan que la causa se sobresea como ha ocurrido en Sevilla (donde el Tribunal de Cuentas también ha analizado contratos de Tussam, su empresa de buses). Seguiremos informándoles.

