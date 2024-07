Los vecinos de Villarrubia exigen otra vez a la Junta el nuevo centro de salud para la barriada

Los vecinos de la barriada periférica de Villarrubia, en Córdoba capital, se han concentrado este sábado frente a las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía, en San Felipe, para exigir otra vez al Gobierno autonómico el nuevo centro de salud. Como han indicado los vecinos, el actual centro de salud del barrio se ha quedado pequeño y se encuentra en "la misma situación precaria que hace dos años".

La demanda por contar con un nuevo ambulatorio en la barriada puede considerarse histórica. Los vecinos no se han ido tan atrás en el tiempo para recordar cómo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció hace dos años que ya se estaba trabajando en el proyecto del nuevo edificio. También han hecho alusión a la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, que en 2021 "prometió la construcción de un nuevo centro acorde a las necesidades de este distrito y, a día de hoy, no ha tenido lugar la consignación presupuestaria al efecto, ni se ha realizado por parte de la Delegación de Salud, a pesar de contar ya con el suelo cedido por el Ayuntamiento, la redacción del proyecto correspondiente".

Concentración de vecinos de Villarrubia frente a la Delegación de la Junta, este sábado. / CÓRDOBA

Problemas de personal

Al problema estructural de no contar con un centro en condiciones se suman, han asegurado los vecinos, "los problemas de personal médico y de enfermería". Según han concretado, "el centro estaba funcionando con cuatro médicos, una pediatra y cuatro enfermeras. Ahora, está funcionando con dos médicos y el mismo número de usuarios. Una médica ha sido trasladada a Córdoba y otra se ha jubilado, pero no han sido cubiertas las dos vacantes generadas. La pediatra ha de atender, además, a la población de El Higuerón y reforzar el centro del Parque Azahara. También falta una enfermera".

Las consecuencias

Esto ha desembocado, han continuado los residentes de la barriada, en que el centro esté cerrado por las tardes y los sábados, así como en la cancelación de las agendas de las dos médicas que ya no trabajan ahí. "La mitad de los usuarios del centro de Villarrubia no tienen un médico de Atención Primaria de referencia y cada vez que tienen que ir al centro no saben si podrán conseguir una cita y, además, desconocen quién los va a atender", han reprochado. A ello han agregado también que las citas se dan cada vez más tarde, a los "diez o 15 días" y, además, el centro de Encinarejo también se ha visto afectado porque su titular tiene que ir a Villarrubia para reforzar y atender las urgencias a partir de las 12.00 horas.

Con todo ello, han vuelto a pedir una reunión con la delegada de Salud y han alertado de que la situación puede agravarse ahora en verano, cuando la población de la zona crece considerablemente.