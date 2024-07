El Ayuntamiento ultima la reforma integral de las instalaciones del Alcázar

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para adjudicarle el contrato de más de 1,8 millones de euros que servirá para reformar de forma integral las instalaciones del Alcázar de los Reyes Cristianos. Instalación eléctrica, iluminación, domótica, telecomunicaciones y seguridad son las tareas que incluye un contrato que todavía debe adjudicarse de forma definitiva. Dos empresas optaban al contrato, siendo Instalaciones Eléctricas Rahi S. L. la que presentó la oferta más ventajosa, de 1,5 millones e incluyendo mejoras como la ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo de un año a cuatro.

La memoria del contrato explicaba que el monumento cuenta con unas instalaciones eléctricas y de iluminación en «muy mal estado de conservación», señalando incluso que existe «grave peligro» para trabajadores y turistas. En el contrato se detalla que, prácticamente toda la instalación se encuentra en superficie bajo tubos corrugados muy deteriorados e incluso en ausencia de los mismos. También hay mucho cableado visto, extendido por galerías y por las cubiertas. No dispone de una buena red de cableado estructurado, ni de puntos de acceso wifi, así como escasos puntos de conexión UTP. No dispone tampoco de un circuito cerrado de TV para videovigilancia, ni de instalaciones de protección contra incendios. Sí que dispone de instalaciones de protección contra el robo, pero solamente detectores en una parte del edificio, no cubriendo la totalidad del mismo. La instalación de climatización solamente se encuentra en el Salón de Mosaicos siendo sus equipos de baja eficiencia energética.

Por lo tanto, la adjudicataria tendrá que eliminar todas estas carencias instalando nuevas conexiones. Además, la adjudicataria tendrá que tener en cuenta que la obra objeto del contrato es de características especiales debido a que se trata de un entorno «extremadamente sensible patrimonial, cultural y arqueológicamente».

Más actuaciones

Esta no es la única actuación que el Ayuntamiento tiene pendiente en el monumento. Esta misma semana, sacaba a licitación otro contrato, este mucho menos abultado, de 90.000 euros, para la adaptación de un centro de transformación eléctrica localizado en Caballerizas que sirva para mejorar la conexión eléctrica del Alcázar, todo con el objetivo de dar suministro al nuevo espectáculo nocturno que se instalará en los jardines. Un espectáculo (Naturaleza Encendida. Raíces, de Letsgo Company), cabe recordar, que lleva sin ofrecerse desde hace ya más de un año.