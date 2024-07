Londres, Roma, ‘Los Boliches’ o las ciudades de los rivales del Córdoba CF… estos son los destinos que los cordobeses piden para su aeropuerto

El 4 de julio de 2024 ya ha quedado marcado en el calendario de Córdoba como la fecha en la que la capital recuperó los vuelos regulares tras un parón de 16 años. El vuelo IB8447 procedente del aeropuerto internacional de Son Sant Joan de Mallorca era el encargado de devolver al aeropuerto cordobés al mapa turístico y ahí permanecerá durante todo el verano gracias a los vuelos con destino a Mallorca y Gran Canaria programados por la compañía aérea Air Nostrum.

Esta buena nueva y la posibilidad de que se apuntalen los vuelos comerciales desde el aeropuerto cordobés más allá de la temporada vacacional, ha contribuido a que no pocos cordobeses fantaseen sobre posibles destinos a los que viajar desde la capital cordobesa. A través de sus redes sociales, Diario CÓRDOBA ha trasladado esta pregunta a sus lectores y seguidores y a partir de sus respuestas se puede articular la oferta soñada para el aeródromo de Córdoba.

Londres, uno de los destinos soñados para viajar desde el aeropuerto de Córdoba. / MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

Preferencia por las capitales europeas

Una de las claves que apuntan quienes han respondido a la pregunta es que los vuelos deben ser vuelos directos. La mayoría tiene preferencia por los viajes de placer, pero también los hay que señalan que la apertura del aeropuerto cordobés a otros trayectos facilitaría su vida laboral.

Entre los destinos preferidos por los cordobeses destacan las capitales europeas con dos ciudades que se repiten continuamente: Londres y Roma.

Otras de las preferencias, más allá de Madrid y Barcelona, son las conexiones con el norte de España, con predilección por los destinos ‘fresquitos’ como Asturias, Santander o Galicia. Y entre los trayectos más exóticos se propone un vuelo Córdoba-Tailandia.

Eso sí, otros apuestan por la conexión con otros aeródromos. Así lo expone el perfil en Instragram de @aeropuertodecordoba: "Tenemos que pensar con miras e inteligencia, cualquier aeropuerto que nos haga de gran HUB, y así podremos ampliar nuestras posibilidades, no solo de salidas, si no también de entrada de turistas que generen turismo, trabajo, riqueza, etc".

Los vuelos del Córdoba CF

Entre las futuras rutas para el aeropuerto de Córdoba no faltan quienes quieren que se tengan en cuenta las ciudades de los rivales del Córdoba CF en la temporada 2024-2025 de Segunda, y que llevará a los aficionados blanquiverdes a Albacete, Almería, Burgos, Cartagena, Cádiz, Castellón, Coruña, Eibar, Elche, Elda, Granada, Huesca, Levante, Málaga, Miranda del Ebro, Ferrol, Santander, Oviedo, Gijón, Tenerife y Zaragoza.

Respuesta a la pregunta de Diario CÓRDOBA en la red X. / CÓRDOBA

Un toque de humor con Los Boliches o el polo sur

Y como es habitual en este tipo de consultas, tampoco faltan aquellos que ponen un toque de humor, desde los que aseguran que como en Córdoba en ningún sitio, a los que colocan a Fuengirola, y particularmente Los Boliches, como destino preferente para los viajes desde el aeródromo local.

Y en plena canícula, un punto de frescor, con la propuesta de un usuario: “Al Polo Sur, pa compensá”.