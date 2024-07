Un informe de la Guardia Civil apunta a falta de seguridad en el ejercicio en el que murieron dos militares en Córdoba

El Juzgado Togado Central número dos ha dado cuenta de un informe de los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil según el cual la maniobra saldada el pasado mes de diciembre en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano con la muerte de dos militares carecía de las necesarias medidas de seguridad.

Según ha confirmado el abogado penalista y doctor en Derecho Luis Romero, que representa a la familia del difunto soldado Carlos León Rico, dicho informe de los GEAS de la Guardia Civil destaca la ausencia de suficientes medidas de seguridad en la maniobra, en línea con los testimonios de testigos que, recientemente, han ratificado en sede judicial que para la prueba de cruce del lago artificial de la base "no había flotadores", ni ambulancia ni personal sanitario, con lo que todo era "caótico y un descontrol".

Además, estos testigos habrían confirmado que el lago contaba con una "cuerda guía" pero no una línea de vida como tal, que tampoco estaba "bien montada", así como que dentro del agua "no se daba pie" y los soldados, cabos y sargentos "no lo sabían", insistiendo en que era "un descontrol".