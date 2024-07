Isidro y Rosa, padres de Paco Molina: "A Paco no se lo ha tragado la tierra, tiene que estar en algún sitio"

Este martes 2 de julio se cumplen nueve años de la desaparición en 2015 del cordobés Paco Molina Sánchez, nacido el 24 de octubre de 1998, y sus padres y hermano no pierden la esperanza de poder encontrarlo.

Isidro, padre de este joven cordobés, que cuando desapareció tenía 16 años y cuya edad actual es de 25, ha hecho este comunicado masivo: "Parece mentira o un mal sueño, pero la realidad es que este martes 2 de julio hace 9 años que no sabemos nada de Paco. Seguimos con la esperanza de que un día de estos sabremos donde está Paco. Queremos daros las gracias a todos los que nos ayudáis y apoyáis en la búsqueda de nuestro Paco. Tenemos que seguir hasta que demos con él".

Escrito de Rosa, madre de Paco Molina. / CÓRDOBA

Y Rosa, madre de Paco, añade: "Y nos quedaron pendientes tantas cosas, nos quedó pendiente un abrazo, nos quedó pendiente un beso, nos quedó pendiente una conversación de lo que te pasaba en ese momento, nos quedaron tantas alegrías por vivir que aquí sigo dónde me dejaste esperando. Y sigo mirando después de tantos años la acera donde te vi por última vez y te sigo viendo con 16 años; tu imagen se congeló como nuestra vida. Te esperaré siempre mamá".

La investigación continúa

Rosa destaca a este periódico que "el hecho de que se siga investigando su desaparición por parte de la Policía Nacional nos da fortaleza para seguir. Nos consta que la Policía ha atendido más de 300 declaraciones, que han investigado a más de un centenar de personas y que se han analizado pistas no solo en España, sino también en otros países, como Italia, Alemania o incluso Irán, en colaboración con la Interpol". "La comunicación con los responsables de la sección de desaparecidos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional es continua y el juzgado de instrucción número 7 sigue siendo el encargado del caso", indica la madre de Paco Molina.

Cartel sobre la desaparición de Paco Molina. / CÓRDOBA

Isidro que, aunque remarca que en todos estos años también ha intentado hallar alguna pista mediante alguna investigación privada, reconoce que "a donde llega la Policía en los casos de desapariciones de menores no llega nadie. Así, que toda la información que nos remiten mediante llamadas a los teléfonos 689950710 y 661471962, redes sociales o el apartado de correos anónimo 3011 se lo remitimos a la Policía Nacional para que lo estudie". "A Paco no se lo ha tragado la tierra, tiene que estar en algún sitio y aquí hay quien sabe y se ha callado o se han callado", expone.

Asociaciones de desaparecidos

Desde que su hijo desapareció Rosa e Isidro mantienen contacto con asociaciones y familiares de desaparecidos, "porque hay miles de personas de las que se desconoce su paradero, son demasiadas", apunta el padre de Paco Molina, que añade que hasta ahora ningún familiar de personas desaparecidas recibía ayuda psicológica para afrontar esta dura situación. Sin embargo, Isidro resalta que "el Centro Nacional de Desaparecidos ha logrado que se pueda ofrecer esta prestación a algunas familias". El padre de Paco Molina ha hecho referencia a su vez que cuando su hijo desapareció en el juzgado de menores le ofrecieron asistencia psicológica, pero en el caso de que su hijo apareciera, por lo que cuando esto ocurrió, hace nueve años, tuve que buscar esta ayuda de forma privada".

La tristeza del 2 de julio

No solo el 2 de julio es un día especialmente triste para esta familia, cualquier momento de cada jornada lo es, ya que a estos padres cualquier cosa les recuerda a su hijo Paco, "el sol porque le gustaba, el salmorejo porque le agradaba comerlo". El más mínimo detalle lo relacionan con su hijo mayor.

Isidro Molina recuerda que este miércoles se desarrollará un encuentro en el Ministerio del Interior, en el que se expondrá el "abandono" que sienten las familias de desaparecidos, motivo por el que se ha pedido la existencia de un Estatuto de Personas Desaparecidas, para "no tener que enfrentarnos a despropósitos legales, pues ya tenemos bastante como para tener que enfrentarnos con la Administración. Afrontamos situaciones como tener que dar de baja el móvil de nuestro ser querido desaparecido o dejar de pagar una hipoteca, pero no dejan porque el titular no está, y mientras siguen cobrando. También están esos casos en los que el desaparecido es la fuente de ingresos de la familia, por lo que el resto de familiares no saben como subsistir. Hasta hace un mes yo he tenido el móvil de alta de mi hijo, con la esperanza de que pudiera aparecer".

