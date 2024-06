Planes especiales para que los niños se diviertan aprendiendo este verano en Córdoba

Llega el verano, el merecido descanso de las vacaciones y... las horas eternas sin saber a dónde llevar a los niños. Si eres padre y estás leyendo esto, probablemente te hayas preguntado alguna vez: ¿Qué puedo hacer con mis hijos este verano? Pues bien, hoy te traemos varias actividades en Córdoba para la familia con las que podrán divertirse aprendiendo.

Los chapuzones en la piscina y las actividades lúdicas están muy bien, pero ¿y si además fomentamos su curiosidad? Con estas opciones podréis disfrutar en familia del conocimiento y, de paso, alejarlos de las pantallas.

El museo, salón de juegos

La Junta de Andalucía nos lo pone fácil, ya que dispone de actividades como Vacaciones en el museo. Su nombre lo dice todo. Con este plan, nuestros hijos harán de los museos de Córdoba su salón de juegos. Este verano, las actividades se trasladarán concretamente a dos espacios.

Una tanda de jornadas con talleres infantiles se celebrará los días 2, 4, 16 y 18 de julio, a las 11.00 horas, en el Museo Arqueológico de Córdoba. Este centro, además, repetirá los días 14 y 28 de julio, a la misma hora, sus actividades con motivo del Día Internacional de la Arqueología.

Una de las salas del Museo de Bellas Artes de Córdoba. / Museo de Bellas Artes de Córdoba

El otro museo que ofrecerá actividades didácticas es el Museo de Bellas Artes. Allí, esta iniciativa se desarrollará los días 3, 4, 10 y 12 de julio. Ambas son opciones perfectas para que los pequeños de la casa pasen las mañanas veraniegas.

Talleres en la biblioteca

Las familias cordobesas disponen este verano, además, de una fantástica alternativa de ocio educativo para los niños en la nueva Biblioteca Pública Grupo Cántico. La programación va desde el aprendizaje de escritura creativa hasta talleres didácticos con formación variada.

El 2 de julio, a las 11.00 horas, por ejemplo, los pequeños pueden participar en Aprende a reciclar con Wall-E. El día 9, a las 10.30 horas, se realizará el taller de escritura creativa Las Quimeras, con el que los artistas de la casa tienen una opción perfecta de demostrar su talento. También a las 10.30 horas, los días 10 y 11 de julio, tendrá lugar el taller Viñetas y tijeras.

Visitas teatralizadas a Medina Azahara

Si no has tenido la oportunidad aún de llevar a tus hijos a conocer Medina Azahara, ¿por qué no hacerlo ahora en verano, dentro de las visitas teatralizadas que se organizan en horario nocturno?

Visitas teatralizadas a Medina Azahara. / A. J. González

Conocer la ciudad palatina, Patrimonio de la Humanidad, de noche es un plan muy especial, cargado de embrujo y al alcance de cualquiera. Quizás tú tampoco conozcas toda la historia del conjunto arqueológico que Abd-al Rahman III ordenó construir. Pues bien, aquí tienes el plan que estabas buscando.

Noches en el zoo

La noche nos permite huir del calor y, además, crea un escenario mágico para disfrutar de lugares tan especiales como el Zoo de Córdoba. Este recinto pone a disposición de los cordobeses la opción de dormir al aire libre, bajo la luna, en sacos de dormir. Como si estuvieras durmiendo en la jungla, vamos.

Familias con pequeños en el Zoo de Córdoba, en una imagen de archivo. / Francisco González

Esta iniciativa tendrá lugar los días 16, 19, 23 y 30 de julio y estará abierta a niños a partir de los 4 años de edad. Eso sí, hasta los 8 años deberán estar acompañados por sus padres.