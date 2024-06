Aprendiendo a vivir de nuevo

Tocó fondo. Ahora, vuelve a ser libre. Esto fue por lo que pasó Patricia -nombre ficticio-, de 50 años, cuando su problema con el alcohol llegó a un momento crítico. "Lo perdí todo. Mi padre me trajo a Acali y aquí me explicaron que tenía una enfermedad". En Acali, el equipo de médicos y psicólogos enseñó a Patricia a conocerse a sí misma y a descubrir por qué bebía. En su caso, era por una falta de autoestima muy grande. "Muchas veces las mujeres consumimos a escondidas, por vergüenza a recibir insultos y maltrato psicológico. Borracha es uno de los insultos más hirientes". Una vez es consciente de su enfermedad, Patricia afirma que "no es un camino de rosas, porque quieres dejarlo pero las ganas de consumir siguen ahí". Patricia define el consumo como una jaula, y en el momento en que sales de ella, tomas conciencia de lo maravillosa que es la libertad de no depender de ninguna sustancia en la vida cotidiana. "Mis propios compañeros en Acali o hacer senderismo son cosas que he logrado valorar al dejar atrás la adicción", afirma. Además, Patricia asegura que ya no se relaciona con gente "tan tóxica". "En Acali me han ayudado a escapar del lugar en el que estaba, me han salvado la vida", indica Patricia, que reconoce que "el consumo es un infierno, y sin ayuda no se puede salir".

A Antonio -nombre ficticio-, de 57 años, le enseñaron a vivir de nuevo en Proyecto Hombre. "Si no llega a ser por ellos no sé dónde estaría. Consiguen que volvamos a ser personas", asegura. El agradecimiento de Antonio a esta fundación es incalculable. Junto a su familia, ha sido el elemento esencial de su cambio de vida, de un infierno a un día a día totalmente normal. "El alta terapéutica te la dan, pero tienes un estado de alerta permanente", explica. Gracias a este conocimiento de su situación, Antonio es capaz de estar en cualquier ambiente sin problema. "Este año he estado en la Feria", cuenta Antonio, consciente de que su vida tiene que estar libre de alcohol para siempre, y de que esto no limita su disfrute. El alcoholismo provocó que tuviera que dejar su trabajo, entre otras cosas, y tras superar este problema, se dio cuenta de que lo más importante es él mismo y no las opiniones ajenas. "Duermes bien. ¿Sabes lo que es levantarse dándole gracias a Dios por lo que tienes?", se pregunta Antonio, que ahora le da mucho más valor a cosas que antes pasaba por alto. Hoy, en el final del proceso, explica que es como si se redescubriera cada día: "Habiendo pasado un infierno, encontrarme donde estoy no es fácil. Y tener la mano de Proyecto Hombre y de mi familia ha sido vital".