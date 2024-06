El 75% de los ascensores de Córdoba no cumple con la nueva normativa y tendrá que adaptarse

El próximo lunes 1 de julio entrará en vigor la nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) para ascensores, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en abril. La normativa actualizada incluye una serie de exigencias de mantenimiento y seguridad de elevadores que provocará que muchos de ellos tengan que adaptarse, derrama mediante. En el caso de Córdoba, en torno al 75% de los ascensores no cumplen con los requisitos que se exigen en esa nueva ITC. El dato lo calcula el Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba y lo ofrece su vicepresidente, Pablo Muñoz.

No todas las adaptaciones serán iguales y, como indica Muñoz, mientras más antiguo sea el ascensor, más cambios habrá que hacer y, por lo tanto, más cara será la intervención. El porcentaje del parque de ascensores a actualizar es tan alto que, prácticamente, solo las nuevas construcciones, las más modernas, se librarán de pasar esta especie de ITV.

¿Qué habrá que cambiar?

Muñoz explica varios de los cambios significativos que trae consigo la nueva norma. La mayoría de ascensores cuentan con protección de cierre de puertas automáticas, el típico sensor que se cubre con la mano para evitar que éstas se cierren. Ese sensor deberá ser ahora una cortina fotoeléctrica como dispositivo de protección que, a grandes rasgos, cubra de arriba a bajo toda la puerta, y no solo un sensor localizado.

Otra exigencia será que la nivelación entre cabina y planta deberá ser total, estar prácticamente a ras una de la otra, algo que ahora no ocurre en muchos ascensores, que presentan un ligero escalón porque o bien se quedan algo más arriba del suelo o algo más abajo. Sobre esto, Muñoz explica que los ascensores menos antiguos tienen posibilidad de calibración, pero hay otros muchos que no.

También se exigirá un elemento denominado pesa cargas que evite el elevador funcione si el peso máximo que aguanta se ha superado y habrá que instalar un sistema de comunicación bidireccional entre ascensor y el centro de atención 24 horas. Tampoco se permitirán ya los ascensores con guías de tipo cilíndrico o de madera. En este último caso lo que habrá que hacer, directamente, es montar un ascensor nuevo.

¿Cuándo habrá que hacerlo?

En cuanto a los plazos, la norma entra en vigor el 1 de julio. Esto quiere decir que todas las inspecciones que se efectúen a partir de ese día y den como resultado una no adaptación a la nueva ITC tendrán que someterse al arreglo. Los ascensores pasan la inspección cada cuatro años, por lo tanto, en el supuesto de que esa inspección se haya pasado sin problema, por ejemplo, en mayo de este año, ya no tendrá que hacerlo hasta mayo de 2028. Aunque Muñoz recuerda que puede haber inspecciones de oficio en cualquier momento (aunque no suelen ser numerosas).

Ayudas

Las ayudas para estos arreglos que se puedan activar deben venir de la comunidad autónoma y, de momento, la Junta no cuenta con ellas. Sí tiene subvenciones para adaptaciones a la normativa de accesibilidad, con ayudas por ejemplo para instalar ascensores en edificios donde no los haya.

Lo que sí alerta Muñoz es de la alta posibilidad de que las empresas puedan aprovecharse de estos cambios para empezar a subir los precios teniendo en cuenta la alta demanda que se les avecina ahora.

