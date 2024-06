La reapertura de los cines de verano de Córdoba se aplaza al sábado por la amenaza de lluvia

Habrá que esperar un día más para ir al cine de verano en Córdoba. Ni el cine Fuenseca ni el Delicias proyectarán esta noche las dos películas que estaban previstas, Ex maridos y Del Revés 2, debido por las inclemencias del tiempo.

El empresario Antonio Amil, encargado este año de la gestión de las salas de Esplendor Cinemas tras el acuerdo alcanzado con la propiedad, acaba de confirmar a este periódico que la apertura se retrasará un día debido a la amenaza de lluvia que, según la web que tiene como guía, es del 80% entre las 21 y 22 horas. Durante el mes de junio y julio, las proyecciones dan comienzo a las 22.15 horas. Las taquillas y las puertas del cine se abrirán a las 21.15 horas y, como es habitual, habrá un descanso para estirar las piernas y hacer gasto en el ambigú.

Las personas que lo deseen podrán acudir al cine con bocadillos, aunque en esta temporada, se ha reforzado la oferta gastronómica con nuevos productos, que se degustarán mañana por primera vez. El precio de la entrada es de 5 euros de lunes a viernes y de 5,50 euros los festivos y vísperas. El cine Fuenseca (plaza Fuenseca 10) proyectará Ex maridos durante todo el fin de semana y el Delicias (calle Frailes 10), la película para público infantil y familiar que ha revolucionado la taquilla desde su estreno en España el viernes pasado Del Revés 2.

"El sábado habrá sorpresas"

Amil, que ha lamentado la situación, ha explicado que ya estaba todo montado y listo para la reapertura de los cines, pero ha preferido suspender "porque hay un espectáculo preparado para la inauguración en el cine Fuenseca y con lluvia no se puede hacer". Además, afirma que ante la imposibilidad de abrir uno de los dos cines (el otro que estaba previsto es el Delicias), ha preferido no abrir ninguno. El empresario ha asegurado que el sábado habrá sorpresas y novedades, aunque no ha querido adelantar en qué consistirán.

Tras una temporada en blanco y casi dos años con las salas cerradas, dos de los cuatro cines de verano activos con Martín Cañuelo volverán a recibir a los vecinos de Córdoba este sábado 29 de junio, una semana después de lo habitual, mientras continúan los trabajos de adecuación del cine Olimpia para su reapertura a finales de agosto con dos espectáculos en los que se está trabajando ya. El cuarto cine de verano, el Coliseo, propiedad de otra persona, permanece cerrado y de momento, se desconoce si hay intenciones de reabrirlo a corto plazo.